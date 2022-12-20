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الوليد بن طلال عاريا وما احتفظ به قرب مؤخرته يثير الجدل (فيديو)

الأمير الوليد بن طلال ظهر عاريا في الصحراء يقوم بحملة تنظيف للبر

كتب خالد الأحمد
الوليد بن طلال watanserb.com
الوليد بن طلال
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وطن- عاد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ليشغل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطعي فيديو وهو يقوم بتنظيف البر في صحراء الرياض السعودية.

وجاءت هذه الخطوة من الوليد بن طلال، ضمن ما سمي بمبادرة السعودية الخضراء، وبدا في ثياب البحر مع مجموعة من الأشخاص وهم يجمعون المخلفات في رد على اتهامه بتخريب البيئة.

ظهور الأمير السعودي عاريا في الصحراء أثار الجدل، وتصدر اسمه محركات البحث في تويتر.

ونشر “ابن طلال” مقطعين عبر حسابه بتويتر، أراد من خلالهما إظهار حرصه على الحياة البرية في السعودية.

ويعود أحد المقطعين لعام 2021 وتم تصويره في صحراء الرياض، والآخر تم تصويره في صحراء نيوم عام 2020.

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ووثقت المقاطع مشاركة الأمير الوليد بن طلال الشباب في تنظيف الصحراء حيث أوقف سيارته لالتقاط المخلفات وإزالتها.

وظهر الأمير الوليد وهو محتفظ بعبوة فارغة ـ علبة كانز ـ التقطها من الأرض في ملابسه، وتحديدا أسفل ظهره بأعلى “الشورت” الذي كان يرتديه.

وأثار ظهور “علبة الكانز” بالقرب من مؤخرة الوليد بن طلال، الجدل بين النشطاء الذين تساءلوا عن سبب وضعها في هذه المنطقة تحديدا.

وفي هذا السياق كتب عبدالعزيز بن رميح:”كان يستطيع أن يحمله في يده الحركه مالها داعي.. رجال كبير بالعمر وهذي حركاته الله يهديه.”

فيما رأى آخرون أن يحافظ على البيئة ومجهوده يشكر، وأن تصرفه هذا جاء بعفوية ولا يستحق كل هذا الجدل.

وغرد الأمير بن طلال على حسابه الموثق في “تويتر”: “الوليد من أكبر الداعمين لحماية البيئة والمحافظة عليها.”

وأضاف: “نقوم شخصياً مع منسوبينا نساء ورجال بتنظيف البر”.

ووجه الأمير الوليد الشكر والتقدير للجهات الحكومية لجهودها في حماية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه، كما حث الجميع بالمحافظة على نظافة المتنزهات حتى نحقق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

الأمير الوليد بن طلال وشبة النار

ويأتي ذلك بعد أن نشر الوليد بن طلال في 16 ديسمبر الجاري مقطع فيديو عبر حسابه الموثق في “تويتر” لم تتجاوز مدته 14 ثانية ظهر فيه وهو يجلس أمام شبّة النار.

ثم قامت وزارة البيئة بإعادة نشره والتعليق عليه بقولها: ” شبّة النار ممارسة شتوية للبعض، وقد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.”

وأرفقت رابطا يتضمن “المخالفات والعقوبات” لنظام البيئة في السعودية.”

الوليد بن طلال مع أحفاده

وكان الأمير السعودي، الوليد بن طلال لفت الأنظارَ إليه في الأشهر الماضية بعفويته في التعامل مع حفيداته.

وظهر الأمير الوليد في فيديو نشر في أيلول الماضي وهو يمازح حفيداته بمحاولة تخويفهن على طريقة أفلام الرعب.

وخرج الأمير السعودي فجأة على حفيداته اللاتي كن يجلسن في سيارة مكشوفة، قبل أن يقوم بإرعابهن بهدف المزاح معهن.

وكان الوليد بن طلال يرتدي ثوباً تقليدياً، قام برفعه أثناء تخويف حفيداته، وتَظهر الفتيات الصغيرات بالفيديو وهن يصرخن ويهربن بسرعة بالسيارة.

وفي فيديو آخر نشر في الشهر ذاته ظهر الملياردير السعودي وهو عاري الصدر، ويرتدي سروالاً قصيراً باللون الأحمر، ويبدو واقفاً داخل غرفة متواضعة، يمازح حفيدتيه أيضاً، ويحاول أن يشاركهما وجبتهما البسيطة.

وبحسب الفيديو، فقد بدا ابن طلال وهو يتأمل أحفاده، ثم يقول لفتاة لا تُرى في الفيديو: “الحين فطور وإلا غدا ما فهمت.

لتجيبه: “الغدا طال عمرك”.. ثم يجلس إلى جانب حفيدتيه اللتين بدتا وهما تتناولان -على سفرة متواضعة- “سندويش همبرغر وبطاطا”. ويخاطبهما باللغة الإنكليزية، ثم يقترب من إحداهما ويمازحها محاولاً التهام الطعام منها، ولكنها لم تسمح له بذلك”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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