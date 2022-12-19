فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

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وطن – من جديد، عادت حدة الصدام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المغرب والجزائر للبروز، ولكن هذه لمرة على لسان الفقيه المغربي محمد الفزازي، المقرب من الملك محمد السادس، والذي انفجر غضبا لعدم تشجيع بعض الجزائريين لأسود الأطلس في بطولة كأس العالم.

ووفقا لمقطع فيديو متداول، فقد تطاول الفقيه المغربي محمد الفزازي على فئة من الجزائريين الذين حسب قوله لم يُشجّعوا المنتخب المغربي في مونديال قطر لينهال عليهم بوابل من الشتائم.

ووصف “الفزازي” الذين لم يشجعوا منتخب بلاده من الجزائريين بـ”الكراغلة المجرمين”، مضيفا أنهم “خسيسين ومنحطين”.

وتجاوز “الفزازي” في حديثه الإطار الرياضي، لينتقل للحديث عن الأزمة السياسية بين المغرب والجزائر المتعلقة بالصحراء الغربية، زاعما أن الجزائريين يريدون “أودية من الدماء” بين البلدين، بحسب قوله.

وأكد على أن الجزائر لن تنال من الصحراء “شبرا واحدا”، مطالبا سلطات بلاده باستقبال أعضاء المنتخب المغربي استقبال الفاتحين لإرسال رسالة “للشامتين الجزائريين”.

كما خاطب “الفزازي” الجزائريين بالقول: “يا ويلكم يا ويلكم أصبحتم أضحوكة في الشارع العربي وعارا يمشي على الأرض”.

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وجاء تهجم “الفزازي” على الرغم من تداول العديد من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال عدد من المشجعين الجزائريين في قطر والجزائر بفوز المغرب على إسبانيا، وبلوغها الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

احتفال الجزائريين بفوز المغرب

وتم تداول مقطع فيديو لمواطنين جزائريين ومغاربة وهم يرددون: “الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا ما في عداوة”، بعد فوز المنتخب المغربي.

كما تداول رواد على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق احتفال عدد من المواطنين الجزائريين بفوز منتخب المغرب في أحد المقاهي بالجزائر.

وكذلك أظهر مقطع فيديو خروج العديد من الجزائريين في الشوارع احتفالا بفوز المنتخب المغربي، حاملين معهم العلم المغربي ومشيدين بإنجاز أسود الأطلس.

مباراة المغرب وإسبانيا

وكان الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره الإسباني قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية التي احتفلت بتأهل المغرب للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 الذي عقد في قطر، بعد أن أصبح المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا( 2021).

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني 3-0 بضربات الترجيح، حيث تعتبر أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال بعد بلوغ المغرب (في 1986)، والسعودية (في 1994)، والجزائر (في 2014)، دور الـ16، كما أنه آخر منتخب إفريقي بقي في المنافسة بعدما أقصت إنجلترا منتخب السنغال في نفس الدور.

توقف الحلم المغربي

يشار إلى أن آمال المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم قد انتهت بعد خسارة فريقه 2-0 أمام فرنسا.

ولاحقا خسر المنتخب المغربي أمام منتخب كرواتيا في لقاء الميدالية البرونزية، متأثرا بعدة أسباب على رأسها الغيابات التي ضربت صفوفه وخاصة في خط الدفاع.

وكان المغرب على بعد خطوة واحدة من التتويج بأول ميدالية في تاريخ العرب وإفريقيا في بطولة كأس العالم، لكنه لم يكن موفقا في ظهوره الأخير أمام كرواتيا، بسبب الإرهاق الذي ظهر على لاعبي الفريق المغربي وقلص الكثير من خطورتهم.

كما تعرض منتخب المغرب لإصابات في مراكز مؤثرة في الملعب، وخاصة في مركزي قلب الدفاع، حيث شهدت مواجهة كرواتيا غياب قلبي الدفاع المخضرمين رومان سايس ونايف أكرد، كما تغيب عن اللقاء الظهير الأيسر نصير مزراوي.