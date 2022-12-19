سبب اعتزال كريم بنزيما اللعب دوليا لصالح المنتخب الفرنسي

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وطن- أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، الاثنين، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا، بعد يوم واحد من هزيمة منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر، أمام المنتخب الأرجنتيني.

كريم بنزيما يعتزل اللعب دوليا

وأعلن الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، مساء الاثنين، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي.

وكتب كريم بنزيما عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “لقد بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! كتبت قصتي ونهاياتنا”.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

ورغم أنه كان من المفترض أن يتواجد كريم بنزيما مع منتخب فرنسا في المونديال، إلا أن تعرضه للإصابة مع فريقه ريال مدريد، قبل أيام من انطلاق البطولة، حال دون انتقاله إلى قطر رفقة زملائه.

وغاب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي خسر الديوك لقبها بعد الهزيمة أمام منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.

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ورغم عودته إلى إسبانيا لخوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، إلا أن كريم بنزيما لم يخرج من قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

كريم بنزيما.. نجم فرنسا الذي دمرته العنصرية

في الأثناء ورغم الإصابة، حاول كريم بنزيما العودة مجددًا لصفوف المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022، بعد تعافيه من الإصابة.

إلا أن ديديه ديشامب مدرب الديوك، فضل الاعتماد على المجموعة التي تواجدت معه في المونديال.

View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

أثار ما وصفه الإعلام الدولي بـ “الاستبعاد المتعمد لكريم بن زيما”، المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، انتقادات واسعة إلى مدرب المنتخب الفرنسي “ديشامب”.

يذكر أنه وفي غياب كريم بنزيما، وصل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في عام 2019 بروسيا.

وخسر المنتخب الفرنسي أمام منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان بنزيما قد عبر في منشورات سابقة، قبل أيام، عن عدم اكتراثه بقرار عدم عودته لحمل قميص المنتخب الفرنسي.

وتعددت آراء وتحليلات النشطاء حول سبب إعلان بنزيما اعتزاله اللعب دوليا في هذا التوقيت تحديدا، بعد خسارة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

حيث ذهب البعض إلى أن تعنت المدرب تجاهه وعدم ضمه لصفوف الديوك بعد تعافيه من الإصابة دفعه لهذا الأمر، فيما رأى آخرون أنه بالفعل كان سيتعزل اللعب دوليا حتى لو شارك في هذه البطولة بسبب سنه، حيث يبلغ الآن من العمر 35 عاما.

واليوم، بعد إعلانه الاعتزال دوليا، تلاشت آمال كثيرين من محبي النجم الفرنسي-الجزائري المسلم، في رؤيته داخل المستطيل الأخضر من جديد منذ آخر مشاركة مونديالية له مع الديوك في مونديال 2014 بالبرازيل.