سبب اعتزال كريم بنزيما اللعب دوليا لصالح المنتخب الفرنسي

وطن- أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، الاثنين، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا، بعد يوم واحد من هزيمة منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر، أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأعلن الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، مساء الاثنين، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي.

وكتب كريم بنزيما عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “لقد بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! كتبت قصتي ونهاياتنا”.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022