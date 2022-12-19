الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةالهدهددعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد...
الهدهد

دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

ماكرون أخبر مبابي بعد خسارة المنتخب الفرنسي بأنه جعل الفرنسيين فخورين به

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي watanserb.com
ماكرون يواسي مبابي بعد خسارة المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين
- Advertisement -

وطن – تحت عنوان: دعني وشأني أيها الرئيس، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل ما جرى على أرض ملعب “لوسيل” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بعد الهزيمة الصعبة التي تلقاها على يد منتخب الأرجنتين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شوهد وهو يحاول بشكل غير لائق مواساة كيليان مبابي بعد فوز الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم .

وأوضحت لصحيفة أن كيليان مبابي كان بائسا بعد فوز الأرجنتين على الرغم من بطولاته، بعد أن أصبح ثاني رجل يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم، مع انتهاء المباراة 3-3 بعد الوقت الإضافي.

مبابي هداف البطولة في مونديال قطر

ماكرون يواسي كيليان مبابي

وشوهد ماكرون وهو يحاول مواساة كيليان مبابي بعد ركلات الترجيح، حيث رفع الرئيس الفرنسي المهاجم من الملعب وأمسك بذراعه.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مخاطبة كيليان مبابي، بدا أن ماكرون قد أفلت من شباكه في أعقاب الهزيمة على يد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، وكأنه كان يقول له دعني وشأني أيها الرئيس.

ماكرون يواسي مبابي بعد خسارة المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين

وقالت إن الرئيس الفرنسي حاول مرة أخرى مواساة “مبابي” خلال العرض التقديمي بعد المباراة، عندما حصل نجم باريس سان جيرمان على ميدالية الوصيف والحذاء الذهبي.

- Advertisement -

ونقلت الصحيفة عن “ماكرون” قوله لـ RMC Sport : “إنه أمر غير عادي ما فعله مبابي والفريق بأكمله..مبابي لاعب رائع وهو شاب”.

وصرح “ماكرون” للصحيفة قائلا:”أخبرته أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، لقد كان أفضل هداف في كأس العالم ، لقد فاز بكأس العالم ، لقد وصل إلى المباراة النهائية”.

وتابع بالقول:”كنت حزينا مثله…أخبرته أنه جعلنا فخورين للغاية، وفي النهاية خسرنا مباراة كرة قدم ، اقتربنا كثيرًا. هذا هو الحال في الرياضة.”

ماكرون يحتضن مبابي بعد الخسارة محاولا مواساته

ماكرون طلب من “ديشيان” البقاء في تدريب المنتخب

وأضاف “ماكرون” أنه طلب من “ديشان” الاستمرار في تدريب المنتخب الفرنسي، مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا بنهاية كأس العالم.

مبابي يسجل 3 أهداف في مباراة الأرجنتين

وسجل كيليان “مبابي” هدفين حاسمين لفرنسا في الوقت الإضافي في المباراة النهائية، بعد أن تأخر حامل اللقب 2-0.

كما أرسل بثقة ركلة جزاءه بعمق في الوقت الإضافي لفرض ركلات الترجيح ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في النهائي منذ السير جيف هيرست في عام 1966.

وأصبح كيليان مبابي أيضًا أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد أن سجل مرة واحدة في فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في 2018.

وصعد كيليان مبابي أولاً وسجل ركلة الجزاء في ركلات الترجيح قبل أن يهدر كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني هدفين حاسمين ليحققوا للأرجنتين أول انتصار لكأس العالم منذ 1986 .

وعلى الرغم من فشله في الفوز بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين ، حصل كيليان مبابي على الحذاء الذهبي بثلاثية مذهلة .

المصدرديلي ميل ، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

مونديال قطر 2022

مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

مونديال قطر 2022

10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

حياتنا

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

الهدهد

دموع ماكرون ومبابي تتصدر المشهد بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (فيديو)

مونديال قطر 2022

بنزيما يُحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب بعد وصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022

الهدهد

هذا ما فعله مبابي مع حكيمي لمواساته بعد خسارة المغرب.. فيديو

مونديال قطر 2022

الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي .. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

حياتنا

زوجة هاري كين توجه رسالة نارية بعد سقوط الإنجليز في المونديال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة بورسعيد.. قاتلة والدتها ليست عذراء واعترافات أخرى أكثر خطورة!

صحفي في “وول ستريت جورنال”: السعودية بطلة كأس العالم وليس الأرجنتين

ذراع محمد بن زايد يسخر من السعوديين بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.. كيف ردوا عليه؟

كيروش يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم .. ماذا قال لهم ؟!

“هل أتنحى عن إدارة تويتر؟” إيلون ماسك يسأل متابعيه..والنتيجة؟

“من أجل عيون أبو تياغو” ما فعله سعودي أثناء حضور نهائي المونديال لا يصدق(شاهد)

رضوى الشربيني تكشف مفاجأة عن عدد أزواج غادة عبدالرازق (فيديو)

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

عمان: العثور على جثماني مواطن وزوجته في ظروف غامضة ومصادر تكشف سبب الوفاة

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC