دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

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وطن – تحت عنوان: دعني وشأني أيها الرئيس، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل ما جرى على أرض ملعب “لوسيل” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بعد الهزيمة الصعبة التي تلقاها على يد منتخب الأرجنتين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شوهد وهو يحاول بشكل غير لائق مواساة كيليان مبابي بعد فوز الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم .

وأوضحت لصحيفة أن كيليان مبابي كان بائسا بعد فوز الأرجنتين على الرغم من بطولاته، بعد أن أصبح ثاني رجل يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم، مع انتهاء المباراة 3-3 بعد الوقت الإضافي.

ماكرون يواسي كيليان مبابي

وشوهد ماكرون وهو يحاول مواساة كيليان مبابي بعد ركلات الترجيح، حيث رفع الرئيس الفرنسي المهاجم من الملعب وأمسك بذراعه.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مخاطبة كيليان مبابي، بدا أن ماكرون قد أفلت من شباكه في أعقاب الهزيمة على يد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، وكأنه كان يقول له دعني وشأني أيها الرئيس.

وقالت إن الرئيس الفرنسي حاول مرة أخرى مواساة “مبابي” خلال العرض التقديمي بعد المباراة، عندما حصل نجم باريس سان جيرمان على ميدالية الوصيف والحذاء الذهبي.

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ونقلت الصحيفة عن “ماكرون” قوله لـ RMC Sport : “إنه أمر غير عادي ما فعله مبابي والفريق بأكمله..مبابي لاعب رائع وهو شاب”.

وصرح “ماكرون” للصحيفة قائلا:”أخبرته أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، لقد كان أفضل هداف في كأس العالم ، لقد فاز بكأس العالم ، لقد وصل إلى المباراة النهائية”.

وتابع بالقول:”كنت حزينا مثله…أخبرته أنه جعلنا فخورين للغاية، وفي النهاية خسرنا مباراة كرة قدم ، اقتربنا كثيرًا. هذا هو الحال في الرياضة.”

ماكرون طلب من “ديشيان” البقاء في تدريب المنتخب

وأضاف “ماكرون” أنه طلب من “ديشان” الاستمرار في تدريب المنتخب الفرنسي، مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا بنهاية كأس العالم.

مبابي يسجل 3 أهداف في مباراة الأرجنتين

وسجل كيليان “مبابي” هدفين حاسمين لفرنسا في الوقت الإضافي في المباراة النهائية، بعد أن تأخر حامل اللقب 2-0.

كما أرسل بثقة ركلة جزاءه بعمق في الوقت الإضافي لفرض ركلات الترجيح ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في النهائي منذ السير جيف هيرست في عام 1966.

وأصبح كيليان مبابي أيضًا أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد أن سجل مرة واحدة في فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في 2018.

وصعد كيليان مبابي أولاً وسجل ركلة الجزاء في ركلات الترجيح قبل أن يهدر كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني هدفين حاسمين ليحققوا للأرجنتين أول انتصار لكأس العالم منذ 1986 .

وعلى الرغم من فشله في الفوز بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين ، حصل كيليان مبابي على الحذاء الذهبي بثلاثية مذهلة .