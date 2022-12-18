الأحد, ديسمبر 18, 2022
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“منع ارتداء العباءة في السعودية”.. قرار صادم يثير جدلا

المملكة السعودية تشهد انحلالا تحت مسمى خطة انفتاح

كتب خالد السعدي
عدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار watanserb.com
هيئة تقويم التعليم والتدريب تقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار
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وطن – أثيرت حالة من الجدل بين السعوديين بعد قرار مفاجئ أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، يقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة عبر “تويتر“: “يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.. بالتوفيق”.

جاء ذلك ردا على تغريدة سألته فيها فتاة سعودية “داليا” عما إذا كان مسموحا بارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

أثار القرار السعودي، تفاعلا واسعا لا سيما في ظل ما تسميه السلطات حالة الانفتاح التي تشهدها السعودية التي اعتادت أن تكون محافظة، تغيرت كثيرا من صعود ولي العهد محمد بن سلمان لصدارة المشهد في المملكة.

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وقالت الناشطة الدكتورة حنان العتيبة: “منع ارتداء العباءة والزام موافقة الذوق العام!.. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه يُمنع ارتداء العباءة للطالبات وقت الاختبارات لكن يجب أن يكون الزي متوافقاً مع الذوق العام.. المدارس أفضل مكان لتبديل الأصول والقيم لأن الطلاب تتأثّر بالتقاليد الحديثة أسهل”.

وردت عليها بلقيس: “عزيزتي .. القاعات للنساء وتحت إشراف نسائي! هي هي الأندية الرياضية النسائية تعج بالنساء بلا عباءة و بملابس رياضة.. قاعات الاختبارات ليست استثناء!”.

وكتبت نورة: “ترى منعوها داخل القاعات ومافيها رجال! ومنعوها علشان ما يصير فيه غش الدعوى مش تفصخ لا تشدينها”.

وهذا القرار الأخير يندرج في إطار سياسات باتت منظمة في السعودية بشكل كبير، في ظل ما تعتبره السلطات “انفتاحا”، لكنه تحول إلى انحطاط وانحلال بشكل كبير.

انحلال يضرب المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامج دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءا من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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