“منع ارتداء العباءة في السعودية”.. قرار صادم يثير جدلا

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وطن – أثيرت حالة من الجدل بين السعوديين بعد قرار مفاجئ أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، يقضي بعدم ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة عبر “تويتر“: “يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.. بالتوفيق”.

مرحباً:

يتوجب الإلتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) December 16, 2022

جاء ذلك ردا على تغريدة سألته فيها فتاة سعودية “داليا” عما إذا كان مسموحا بارتداء الحجاب خلال أداء الاختبارات.

أثار القرار السعودي، تفاعلا واسعا لا سيما في ظل ما تسميه السلطات حالة الانفتاح التي تشهدها السعودية التي اعتادت أن تكون محافظة، تغيرت كثيرا من صعود ولي العهد محمد بن سلمان لصدارة المشهد في المملكة.

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وقالت الناشطة الدكتورة حنان العتيبة: “منع ارتداء العباءة والزام موافقة الذوق العام!.. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه يُمنع ارتداء العباءة للطالبات وقت الاختبارات لكن يجب أن يكون الزي متوافقاً مع الذوق العام.. المدارس أفضل مكان لتبديل الأصول والقيم لأن الطلاب تتأثّر بالتقاليد الحديثة أسهل”.

منع ارتداء العباءة والزام موافقة الذوق العام!

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنه يُمنع ارتداء العباءة للطالبات وقت الاختبارات لكن يجب أن يكون الزي متوافقاً مع الذوق العام

"المدارس أفضل مكان لتبديل الأصول والقيم لأن الطلاب تتأثّر بالتقاليد الحديثة أسهل" pic.twitter.com/vloCN5zeeQ — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) December 17, 2022

وردت عليها بلقيس: “عزيزتي .. القاعات للنساء وتحت إشراف نسائي! هي هي الأندية الرياضية النسائية تعج بالنساء بلا عباءة و بملابس رياضة.. قاعات الاختبارات ليست استثناء!”.

عزيزتي ..

القاعات للنساء و تحت إشراف نسائي!

هاهي الأندية الرياضية النسائية تعج بالنساء

بلا عباءة و بملابس رياضة ..قاعات الاختبارات

ليست استثناء! — بلقيـس بريدة (@Balqes75) December 17, 2022

وكتبت نورة: “ترى منعوها داخل القاعات ومافيها رجال! ومنعوها علشان ما يصير فيه غش الدعوى مش تفصخ لا تشدينها”.

ترا منعوها داخل القاعات ومافيها رجال! ومنعوها علشان ما يصير فيه غش الدعوى مش تفصخ لا تشدينها — Noura (@itsNourri) December 17, 2022

وهذا القرار الأخير يندرج في إطار سياسات باتت منظمة في السعودية بشكل كبير، في ظل ما تعتبره السلطات “انفتاحا”، لكنه تحول إلى انحطاط وانحلال بشكل كبير.

انحلال يضرب المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامج دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءا من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح لكنها تحولت – بموافقته – إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.