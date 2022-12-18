فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

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وطن – أثيرت حالة من الغضب، ضد قناة الحياة الجزائرية، بعد حديثها عما أسمته إخفاق المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم.

وكان منتخب أسود أطلس قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال، بعدما خسر أمام منتخب كرواتيا الذي حصد الميدالية البرونزية.

وكتبت قناة الحياة، عبر صحفتها بموقع فيسبوك، بعد المباراة: “المغرب يخسر البرونزية التي افتكها نائب بطل العالم كرواتيا بهدفين لواحد”.

كما نشرت صورة لنجم المنتخب المغربي حكيم زياش وهو جالس على الأرض، وعليه آثار الحزن الشديد، ووضعت القناة تساؤلا “هل أخفق المغرب في مونديال قطر؟”.

القناة تخفف اللهجة بعد الهجوم الشديد

وهذا المنشور للقناة ربما يكون قد مثَّل تخفيفا للهجة أكثر حدة، إذ ربما تكون القناة قد عدّلت ما نشرته في وقت سابق، بعد تعرضها للهجوم.

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فقد انتشرت صورة التقطت مسبقا لما كتبته القناة عبر حسابها على موقع فيسبوك، تقول فيه إن منتخب المغرب خسر عن جدارة، وبدلا من السؤال عما سمته الإخفاق المغربي، فقد أقرت بحدوثه قائلة على صورة زياش: “إخفاق مغربي في مونديال قطر”.

⛔️ سألوا الحمار لماذا تنهق و أنت لم تشارك في السباق ؟ فأجاب : أتسلى بالنهيق pic.twitter.com/FrXz60Gs36 — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) December 17, 2022

غضب واسع ضد قناة الحياة

من خلال تعليقات النشطاء على منشور القناة على فيسبوك، يُمكن ملاحظة حجم الغضب الذي أثير مما فعلته، بما في ذلك تعليقات من الجزائريين أنفسهم.

فقال سعدون: “مع كل احتراماتي؛ عنوان مضلّل بعيد كل البعد عن الواقعية و الاحترافية. المرتبة الرابعة عالميا ليست إخفاقا يا صحافة”.

وسخر خالد:”المهم راهم في المركز الرابع برافو عليهم. و أحنا راح ننسى في المباراة تتعاود مع الكاميرون”، في إشارة الطلب الذي كان قد قدمه الاتحاد الجزائري لإعادة مباراته الفاصلة أمام الكاميرون التي قضت على حلم الجزائر في التأهل للمونديال.

وكتبت ريما: “إخفاق.. إحنا أصلا متأهلناش يعني بشوية علينا الصحافة (..) على الأقل اسكتو اذا مقدرتوش تقولو الصح.. بعيدا عن السياسة هذي رياضة للتذكير فقط ولكل مقام مقال”.

ودون ماجيد: “ما حققه المنتخب المغربي لم تتحققه اي دولة إفريقية أو آسيوية”.

سبب التوتر الجزائري المغربي

إقدام القناة الجزائرية على ما سمي بهذا الاستفزاز، يندرج في إطار التوتر المستمر بين الجزائر المغرب، والسبب في ذلك هو تنازع المغرب السيطرة على الصحراء مع جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً للصحراء؛ لكنّ تحت سيادتها، وهو مقترح ترفضه الجبهة التي تطالب باستفتاء لـ”تقرير المصير”.

إقالة مدير تلفزيون الجزائر بسبب خبر فوز المغرب على البرتغال

وقبل أيام، صدر قرار جزائري بإقالة المدير العام للتلفزيون الحكومي في الجزائر شعبان لوناكل، بسبب سماحه ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في ربع النهائي.

الخطيئة العظمى التي وقع فيها مدير التلفزيون العمومي الجزائري وعجلت برحيله وربما سيقدم إلى العدالة pic.twitter.com/RmL2SjzCfN — ABDULLAH ABDOU (@ABDULLAHABDOU19) December 13, 2022

وأعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، بشكل مفاجئ، إنهاء مهمة مدير التلفزيون الرسمي شعبان لوناكل، وتعيين نذير بوقابس مكانه.

نظام تبون في #الجزائر يقوم بطرد مدير التلفزيون الجزائري " شعبان لوناكل " بسبب سماحه ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف لصفر في ربع النهائي. #العنوان #ليبيا #المغرب pic.twitter.com/DZiKdjpzW9 — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) December 13, 2022

وقالت الوزارة في بيان: “أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني على تنصيب نذير بوقابس مديراً عاماً للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري خلفاً لشعبان لوناكل”.