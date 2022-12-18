الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةالهدهدشاكيرا تتعاطف مع لاعب إيراني محكوم عليه بالإعدام بكلمات مؤثرة
الهدهد

شاكيرا تتعاطف مع لاعب إيراني محكوم عليه بالإعدام بكلمات مؤثرة

الحكم صدر ضد أمير نصر لاعب كرة القدم الإيراني على خلفية الاحتجاجات في البلاد

كتب خالد السعدي
حكم بالإعدام على أمير نصر watanserb.com
اللاعب الإيراني أمير نصر
- Advertisement -

وطن – أبدت المطربة العالمية شاكيرا، تعاطفا مع أمير نصر لاعب كرة القدم الإيراني الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة.

وكتبت شاكيرا، تغريدة عبر حسابها على تويتر، بمناسبة انتهاء بطولة كأس العالم في دولة قطر: “اليوم في نهائي كأس العالم ، أتمنى أن يكون اللاعبون في الملعب ويتذكر العالم كله أن هناك رجلاً وزميلًا في كرة القدم يُدعى أمير نصر ، محكوم عليهم بالإعدام ، فقط لتحدثهم لصالح حقوق المرأة”.

وأضافت: “آمل أن يكون هناك أكثر من دقيقة صمت في قلوبنا لتذكر ما هو مهم وأكثر من صوت واحد يصرخ من أجل ما هو عادل”.

ويلعب أمير ناصر آزاداني مدافعا لنادي إيران جوان ، ولعب قبل مع المنتخب الوطني لفئة دون 16 عاما.

- Advertisement -

وبدأ أمير ناصر آزاداني مسيرته الكروية مع فريق راه آهن في طهران حيث شارك في أولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني.

الحكم على أمير نصر

وصدر حكم على أمير نصر آزاداني، لاعب كرة القدم الإيراني، الذي لعب لبعض أكبر أندية كرة القدم الإيرانية، بالإعدام بتهمة “الخيانة” بعد مشاركته في احتجاجات ضد حكومة البلاد.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما وعائلته للتهديد عدة مرات، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، دعت فيه المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل الضرورية للضغط على الحكومة الإيرانية لوقف عقوبة الإعدام.

صدمة اتحاد اللاعبين الدوليين

بدوره، قال اتحاد اللاعبين الدوليين “فيفبرو“: “نتضامن مع أمير ونطالب بإلغاء عقوبته على الفور”.

وأضاف في بيان: “نشعر بالصدمة والغضب من التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد أن دافع عن حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده، ونحن نتضامن مع أمير ونطالب برفع عقوبته على الفور”.

وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسد الله جعفري، قد أعلن أن آزاداني موقوف منذ 18 نوفمبر الماضي، ومتّهم بالانتماء إلى مجموعة تضم 9 أشخاص سعت للنيل من أسس الجمهورية الإيرانية.

وأضاف جعفري أن “أمير و3 أشخاص آخرين دبّروا لشغب وقع في 16 نوفمبر في أصفهان، قُتل خلاله ثلاثة عناصر أمن”، وفق قوله، وأوضح أن أمير ناصر آزاداني مشتبه بضلوعه في موت أحد عناصر الأمن.

وكان راداميل فالكاو، لاعب المنتخب الكولومبي ولاعب نادي رايو فايكانو الإسباني، قد احتج على احتمال إعدام أمير نصر آزاداني، فيما طالب لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة السابق ومنتخب أوروغواي لكرة القدم، بإيقاف إعدام أمير نصر.

وأثارت أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الإيرانية، غضباً دولياً عارماً وتنديداً لا يوصف، خصوصاً أن طهران نفّذت حكمين بالإعدام مرتبطين بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني دون أي محاكمات واضحة.

26 شخصا يواجهون خطر الإعدام

وقالت منظمة العفو الدولية، إن “26 شخصا يواجهون خطر الإعدام في إيران لصلتهم بالاحتجاجات”.

وأضافت المنظمة أنها تصنف هؤلاء الأشخاص إلى 3 فئات، أولها هم من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وثانيها من يخضعون لمحاكمات بتهم جسيمة ويواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام أو ربما حُكم عليهم بالإعدام بالفعل.

أما الفئة الثالثة، وفقا للمنظمة، فهم الذين اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وقد يكونون إما في انتظار المحاكمة أو يخضعون لها بالفعل.

وعبرت المنظمة عن مخاوفها بسبب سرعة نظر القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي يُحكم فيها بالإعدام والطريقة “السرية والسريعة” التي نفذت بها السلطات أحكام الإعدام في شابين هما محسن شاكري ومجيد رضا رهنورد في 8 و12 ديسمبر الحالي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

في عام 2022…9 أحداث حصلت لم يتوقعها أحد!

حياتنا

لم تكن كلارا شيا.. مفاجأة حول هوية الفتاة التي كانت في منزل بيكيه قبل انفصاله عن شاكيرا!

حياتنا

انتشار صور لـ “كلارا شيا” في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا! (شاهد)

حياتنا

بحماس شديد.. هكذا هنأت شاكيرا المنتخب المغربي بفوزه

حياتنا

هل تفعل شاكيرا مع بيكيه ما فعلته شيرين مع حسام حبيب!؟

الهدهد

شقيقة “خامنئي” تنقلب عليه وتصفه بالاستبدادي وتابعيه بالمرتزقة!

حياتنا

شاكيرا توجه رسالة حادة للجميع بعد الحديث عن ارتباطها برجل يصغرها بـ21 عاما!

الهدهد

دول غربية تستعد لشن غزو جوي على إيران بعد المونديال.. ماذا يحدث؟

حياتنا

بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

الهدهد

قبل أيام من المونديال .. هل انسحبت شاكيرا من عرضها بحفل الافتتاح؟!

حياتنا

هذا هو قصر شاكيرا وبيكيه المذهل الذي طرحاه للبيع بعد تسوية طلاقهما (صور)

حياتنا

شاكيرا تبتسم أخيراً.. من هي الفتاة الغامضة التي كان لها الدور في ذلك؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مثير لأمير قطر عقب إعلان الحكم فوز الأرجنتين بكأس العالم..ماذا فعل؟!(شاهد)

مبابي هداف البطولة وميسي الأفضل.. جوائز كأس العالم 2022 (صور)

صورة أردوغان وإيلون ماسك في مدرجات نهائي كأس العالم تثير تفاعلا

قصة البشت القطري الذي ارتداه ليونيل ميسي خلال تتويجه بكأس العالم!

10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

تعرت ورقصت بثدييها.. مشجعة أرجنتينية تحتفل بالفوز في مدرجات استاد لوسيل(شاهد)

مكافأة ضخمة للأرجنتين .. تعرف على جوائز كأس العالم قطر 2022

ايفانا نول تودع قطر باستعراض فاضح لمؤخرتها وتشارك ميسي فرحته

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

فيديو مؤثر لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC