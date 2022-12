شاكيرا تتعاطف مع لاعب إيراني محكوم عليه بالإعدام بكلمات مؤثرة

- Advertisement -

وطن – أبدت المطربة العالمية شاكيرا، تعاطفا مع أمير نصر لاعب كرة القدم الإيراني الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة.

وكتبت شاكيرا، تغريدة عبر حسابها على تويتر، بمناسبة انتهاء بطولة كأس العالم في دولة قطر: “اليوم في نهائي كأس العالم ، أتمنى أن يكون اللاعبون في الملعب ويتذكر العالم كله أن هناك رجلاً وزميلًا في كرة القدم يُدعى أمير نصر ، محكوم عليهم بالإعدام ، فقط لتحدثهم لصالح حقوق المرأة”.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

وأضافت: “آمل أن يكون هناك أكثر من دقيقة صمت في قلوبنا لتذكر ما هو مهم وأكثر من صوت واحد يصرخ من أجل ما هو عادل”.

I hope there’s more than a minute of silence in our hearts to remember what’s important and more than one voice united screaming for what is just.

ويلعب أمير ناصر آزاداني مدافعا لنادي إيران جوان ، ولعب قبل مع المنتخب الوطني لفئة دون 16 عاما.

وبدأ أمير ناصر آزاداني مسيرته الكروية مع فريق راه آهن في طهران حيث شارك في أولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني.

وصدر حكم على أمير نصر آزاداني، لاعب كرة القدم الإيراني، الذي لعب لبعض أكبر أندية كرة القدم الإيرانية، بالإعدام بتهمة “الخيانة” بعد مشاركته في احتجاجات ضد حكومة البلاد.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما وعائلته للتهديد عدة مرات، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، دعت فيه المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل الضرورية للضغط على الحكومة الإيرانية لوقف عقوبة الإعدام.

بدوره، قال اتحاد اللاعبين الدوليين “فيفبرو“: “نتضامن مع أمير ونطالب بإلغاء عقوبته على الفور”.

وأضاف في بيان: “نشعر بالصدمة والغضب من التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد أن دافع عن حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده، ونحن نتضامن مع أمير ونطالب برفع عقوبته على الفور”.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022