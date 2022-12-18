سعر الدولار في السودان الأحد 18 ديسمبر 2022.. تراجع الأخضر وارتفاع جنوني لليورو

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وطن – تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، 18 ديسمبر 2022، حيث شهد تراجعا صادما، فيما سجل اليورو ارتفاعا جنونيا، وفقا لنشرة صادرة عن بنك أم درمان.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك 610.81 جنيهاً للشراء، و615.39 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 634.70 جنيهاً للشراء، و639.46 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 151.93 جنيهاً للشراء، و153.07 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.80 جنيهاً للشراء، و158.98 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.52 جنيها للشراء، و154.67 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

أزمة اقتصادية عاصفة

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عاصفة، عززتها حالة الاختناق السياسي التي تعيشها البلاد ولم تستطع الإفلات منها حتى الآن.

ومؤخرا، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير إن تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف.

وأضاف أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

ديون السودان لا يمكن تحملها

وسبق أن كشف تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، أن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون لا يمكن تحملها.

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد.

وقال التقرير إن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%.