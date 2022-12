رونالدو من بينهم.. 7 لاعبين في منتخب البرتغال رفضوا شكر سانتوس بعد إقالته

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية برتغالية، بأن 7 لاعبين في صفوف منتخب البرتغال، رفضوا توجيه رسالة شكر للمدرب فرناندو سانتوس بعد إقالته، عقب الخروج من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة (ريكورد) البرتغالية، بأنه من بين 26 لاعباً في صفوف منتخب البرتغال، 7 لاعبين لم يوجهوا رسالة شكر للمدرب البرتغالي سانتوس بعد إقالته من منصيه، بقرار من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بعد خروجه من دور ال8 كأس العالم 2022.

وأردفت الصحيفة، ” كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، كان في مقدمتهم، لأنه شعر بالازعاج من قرار المدرب سانتوس. بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراتي سويسرا والمغرب”.

