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مونديال قطر 2022

رونالدو من بينهم.. 7 لاعبين في منتخب البرتغال رفضوا شكر سانتوس بعد إقالته

7 لاعبين من أصل 26 رفضوا توجيه رسالة شكر للمدرب سانتوس بعد إقالته من منصبه

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو ولاعبين لم يشكروا المدرب سانتوس بعد إقالته watanserb.com
رونالدو ولاعبين لم يشكروا المدرب سانتوس بعد إقالته
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وطن- ذكرت تقارير صحفية برتغالية، بأن 7 لاعبين في صفوف منتخب البرتغال، رفضوا توجيه رسالة شكر للمدرب فرناندو سانتوس بعد إقالته، عقب الخروج من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة (ريكورد) البرتغالية، بأنه من بين 26 لاعباً في صفوف منتخب البرتغال، 7 لاعبين لم يوجهوا رسالة شكر للمدرب البرتغالي سانتوس بعد إقالته من منصيه، بقرار من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بعد خروجه من دور ال8 كأس العالم 2022.

7 لاعبين من منتخب البرتغال رفضوا شكر سانتوس

وأردفت الصحيفة، ” كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، كان في مقدمتهم، لأنه شعر بالازعاج من قرار المدرب سانتوس. بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراتي سويسرا والمغرب”.

كما وأضافت، ” اللاعبين الذين لم يوجهوا أي رسالة شكر للمدرب سانتوس الذي ترك منصبه. حارس المرمى ديوغو كوستا، وأنطونيو سيلفا، وجوزيه سا، ورافائيل لياو، وروبين نيفيز، وجواو بالهينيا، إلى جانب رونالدو”.

إقالة سانتوس من تدريب منتخب البرتغال

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق لفسخ تعاقده مع المدرب الوطني فرناندو سانتوس، بعد قيادته منتخب البرتغال منذ عام 2014.

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كما وشكر الاتحاد البرتغالي، المدرب سانتوس، على الانجازات التي حققها. مع منتخب البرتغال(الملاحون)، والتي كان من أبرزها بطولتي كأس أوروبا عام 2016، ودوري أمم أوروبا عام 2019.

ترشيح جوزيه مورينيو

لكن المدرب البرتغالي سانتوس، فشل للمرة الثانية في الوصول بعيداً في مونديال كأس العالم 2022. بعد الخروج أمام المغرب من دور ال8 كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد.

فيما لم يرشح بعد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتولي مهمة تدريب منتخب البرتغال بعد إقالة سانتوس، في ظل التقارير التي تتحدث عن ترشيح جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي إلى جانب آخرين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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