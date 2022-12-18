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تفاصيل جريمة جديدة هزت السلطنة.. عماني طعن موظفة في بنك بظفار

ما يحدث في سلطنة عمان مقلق وهذه الجريمة الرابعة بذات الطريقة في أقل من شهر

كتب باسل النجار
سلطنة عمان watanserb.com
سلطنة عمان
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وطن- شهدت سلطنة عمان، الأحد، جريمة جديدة بشعة أصابت العمانيين بالذعر كونها الجريمة الرابعة التي تحدث بنفس الطريقة خلال أقل من شهر.

ما قصة جرائم الطعن التي انتشرت في سلطنة عمان؟

ولم يمضي يوما واحدا على جريمة طعن فتاة لوالدها في ولاية شناص، حتى كشف اليوم تفاصيل جريمة جديدة بطلها مواطن عماني قام بطعن موظفة في أحد بنوك محافظة ظفار.

وبحسب رسمي بيان لشرطة عمان السلطانية، فإن الجريمة المشار إليها قد وقعت داخل أحد البنوك المحلية بظفار.

وأوضح البيان أنه تم القبض على مواطن بعد اعتدائه بالسلاح الأبيض على موظفة في أثناء تأدية عملها بأحد البنوك المحلية بمحافظة ظفار.

ولفتت شرطة عمان السلطانية إلى أن الضحية المعتدى عليها الآن بحالة مستقرة، وأن جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

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فيما لم يكشف بيان السلطات العمانية أي تفاصيل أخرى عن الجريمة أو ملابساتها.

وتسبب خبر الجريمة الحديثة بموجة قلق وذعر بين العمانيين، الذين أكدوا أن ما يحدث غير طبيعي داعين السلطات لبحث هذه الظاهرة وسبل وقفها، نظرا لتكرار جرائم الطعن بالسلاح الأبيض في عمان مؤخرا.

جريمة أثارت قلق العمانيين

وفي هذا السياق قالت مغردة عمانية في تعليقها على الجريمة التي وقعت داخل أحد بنوك ظفار المحلية:”لا الوضع مو طبيعي.. ضروري يا شرطتنا تحاولو تعرفو القواسم بين هالمجرمين وكيف تمت جريمتهم.”

وتابعت:”بينهم أشياء مشتركة ولو كانوا من مناطق مختلفة هناك في سبب.”

فيما دون راشد بن حميد الشهومي:”أصبح الأمر بجد مقلق جدا ولا بد من اتخاذ موقف حازم ودراسة الأسباب التى أدت للوصول إلى ما نراه اليوم من حوادث مؤسفة لم يعتاد عليها المواطن العماني ولا تمس لهذا الوطن الذي ينعم بالأمن والأمان ولله الحمد.”

وأضاف:”وأرى أنه لا بد من وقفة جادة من كافة الجهات ذات العلاقة والتوعية عبر مختلف المنابر الإعلامية والمدارس والجامعات والكليات والجوامع والمجالس العامة وغيرها والتوضيح الحقيقي لخطورة الأمر.”

“الشهومي” دعا أيضا إلى وقف وحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي “والتى يعلم الجميع بخطورة مضمونها والمحتوى الذي تحمله.. فهي أداة وسبيل لدمار وتعطيل أفكار الشباب وبها سم مدسوس مميت” حسب وصفه.

عمانية تطعن والدها

ويشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم واحد من إقدام فتاة عمانية في ولاية شناص، على طعن والدها وإحداث إصابات خطيرة بجسده استدعت نقله للمستشفى.

وأكدت شرطة عمان السلطانية في بيان لها، السبت، القبض على مواطنة في ولاية شناص بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها.

وأرجع البيان ذلك “بسبب خلافات أُسريّة مما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة.”

وتستكمل الآن الإجراءات القانونية بحق الفتاة، وفق ما أفاد بيان شرطة عمان السلطانية.

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سبق ذلك جريمتي قتل أمل العبرية وابتسام المقرشية

ويشار إلى أنه في الفترة الأخيرة وقعت جرائم قتل بشعة هزت المجتمع العماني، نظرا لطبيعتها وأن هذه الأمور لم تكن موجودة في السلطنة سابقا.

وكان أبرز هذه الجرائم، هي مقتل المحامية العمانية أمل العبرية على يد طليقها، ومقتل الطالبة ابتسام المقرشية.

أمل العبرية، قد قُتلت في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

أما جريمة القتل الثانية، تخصّ ابتسام المقرشية، الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري، التي قُتلت طعناً بالسكين على يد أحد الأشخاص.

وتسببت هذه الجرائم في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، واستنكر العمانيون حدوث مثل هذه النوعية من الجرائم في عمان، داعين السلطات لبحثها ومعرفة سبب هذه الجرائم لمعالجة الأمور سريعا وعدم تكرارها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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