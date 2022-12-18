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بث مباشر.. مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر

مراسم حفل نهائي مونديال قطر بنسخته ال22

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 مباشر watanserb.com
مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 مباشر
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وطن- بث مباشر حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر، الأحد، قبيل بدء المباراة المرتقبة من قبل عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة بين الأرجنتين وفرنسا، لحسم هوية بطل نسخة مونديال ال22، على ملعب (استاد لوسيل).

ووفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيتم إقامة حفل نهائي كأس العالم 2022، لمدة تصل إلى 15 دقيقة. قبيل بدء المباراة النهائية بين حامل اللقب فرنسا والأرجنتين.

توقيت حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق مراسم حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية. كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً. أما بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

بث مباشر حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر

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ومن المقرر أن تبث مراسم حفل ختام نهائي كأس العالم 2022 قطر، على شبكة قنوات (بين سبورت) و (الكأس)، المفتوحتين لكافة الجماهير في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما ونرفق لكم، متابعو (وطن) في كل مكان، روابط بث مباشر حفل نهائي كأس العالم 2022، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

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مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 مباشر (اضغط هنا)

معلق نهائي كأس العالم 2022

كما ووفق جدول المعلقين على مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، سيعلق الجزائري حفيظ دراجي وزميله التونسي عصام الشوالي على قنوات (بين سبورت ماكس).

فيما سيعلق على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق العماني خليل البلوشي وزميله المغربي خالد فايد على مباراة نهائي كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر، بأنه نهائي كأس العالم 2022، هو رقم ال11 بين منتخب أوروبي يتمثل بمنتخب فرنسا. أمام منتخب من قارة أمريكا الجنوبية والمتمثل بمنتخب الأرجنتين، فمن سيفعلها ويحمل لقب نسخة المونديال ال22 الأرجنتين أم حامل اللقب فرنسا للمرة الثانية على التوالي؟!

المصدروطن + بين سبورت المفتوحة + كورة لايف + أسطورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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