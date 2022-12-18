أين الفراشة في هذه الصورة؟ فقط 10% عثروا عليها خلال 11 ثانية!

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وطن– في هذا الوهم البصري، تختبئ فراشة بين مجموعة من الطيور.

فإذا تمكنت من اكتشافها في 11 ثانية، فإنك ستكون ضمن الـ10% الذين تمكنوا من اكتشاف هذه الخدعة البصرية في وقت قياسي. فاختبر مهاراتك في الملاحظة من خلال حل هذا التحدي البصري الذي اخترناه نقلاً عن موقع Jargan Josh.

الأوهام البصرية

تعد تحديات الوهم البصري جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك لاختبار معدل الذكاء لديك. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.



فهل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟

تحتوي الصورة الموضحة أعلاه على الكثير من الطيور ذات اللون الأرجواني برأس أزرق ومنقار أصفر.

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وهناك فراشة بين الطيور تحتاج إلى العثور عليها في غضون 11 ثانية لإكمال التحدي بنجاح.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

فهل وجدتَ الفراشة في 11 ثانية؟

الفراشة لها لون مشابه للطيور، وإذا نظرتَ بعناية إلى الصورة يمكنك إكتشافها.

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

ويمكن للأفراد الذين يتمتعون بقوة ملاحظة اكتشاف الفراشة بسهولة في مدة أقل من 11 ثانية.

والآن..

لقد انتهى الوقت.

الآن إلى الحل..

يظهر حلّ الوهم البصري أدناه، حيث تمّ تمييز الفراشة بدائرة حمراء.

والآن أخبرنا.. هل تمكنت من تحديد مكان الفراشة أم لا؟ وكم استغرق ذلك من الوقت؟