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آخر ظهور لإيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب (شاهد)

إيفانا نول لفتت الأنظار طوال كأس العالم بسبب إطلالاتها الجريئة

كتب خالد السعدي
إيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول
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وطن – التُقطت صورة وُصفت بـ”المحتشمة نوعا ما” على غير المعتاد، لملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، التي اعتادت على الظهور بإطلالات فاضحة بمونديال قطر.

وشوهدت إيفانا نول، في الصورة الأخيرة، وهي ترتدي زيا محتشما بشكل جزئي، خلال مباراة منتخب بلادها أمام المغرب في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، والتي خسرها أسود أطلس بهدف مقابل هدفين.

فيما نشرت إيفانا لقطات أخرى لها، تُظهر أنها غطّت جسمها الذي اعتادت أن تعمل على تعريته، لكنها لم تتخلَ عن إطلالتها المثيرة.

 

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وجاءت هذه الإطلالة المحتشمة، بعدما تلقت إيفانا تهديدات مباشرة بمنعها من حضور مباريات المونديال، إذا واصلت الظهور بإطلالاتها الفاضحة التي لا تحترم الثقافة الإسلامية ولا القطرية.

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وكانت إيفانا قد نشرت قبل يومين، صورة عارية لها على رمال صحراء دولة قطر، احتفالا بوصول عدد متابعيها على موقع انستجرام إلى ثلاثة ملايين متابع.

وكتبت إيفانا نول، وهي تنشر صورتها العارية: “واو! 3 ملايين من سكان بلدي تقريبًا ، شكرًا جزيلاً ، أحبك جميعًا”.

 

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ومؤخرا أيضا، لبت إيفانا نول، دعوتها لحضور احتفال “قطر فاشن يونايتد”، الذي أقيم تزامناً مع مونديال قطر 2022.

وارتدت إيفانا نول لهذه المناسبة فستاناً أحمر قصير، بفتحة مميزة لدى منطقة الصدر، تكشف جسدها بشكل مثير.

 

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وبدت إيفانا منسجمة على ألحان أغنية لبنانية، وتراقصت عليها بحماس، وعلقت على الحدث قائلة: “شكراً لدولة قطر الجميلة على دعوتي في حدث مرموق”.

إيفانا نول تلفت الأنظار

ولفت ظهور إيفانا المتواصل في ملاعب مباريات كرواتيا خلال بطولة كأس العالم، انتباه وسائل الإعلام والجمهور، بعدما اعتادت الظهور بإطلالات عارية من المدرجات.

وأصبحت إيفانا حاليا، من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي “إنفلونسر”، تحديداً في منصة “إنستغرام”، حيث تستعرض صورها والفيديوهات الخاصة بها ونمط حياتها.

من هي إيفانا نول؟

إيفانا هي عارضة أزياء وملكة جمال كرواتيا لعام 2018، ولدت في ألمانيا من أب وأم كرواتيين في 17 أيلول/سبتمبر 1995.

انتقلت في عمر السابعة الى موطنها الأم كرواتيا واستقرّت في مدينة زغرب، بدأ اسمها يلمع في آذار 2013 حيث نالت شهرة من خلال عملها كراقصة شرقية وغربية.

وبعد ثلاث سنوات وصلت للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال كرواتيا ، وفي العام 2018 حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا.

ولمع اسم ايفانا نول في بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018” خلال مشاركتها في حضور مباريات بلادها مرتدية ملابس مُلفتة، أثارت الجدل آنذاك وتعّرضت للعديد من الانتقادات.

وفي الوقت نفسه إكتسبت جمهوراً إضافياً من مشجعي كرة القدم، بعدما كان جمهورها المتفاعل معها عبر المنصات التواصلية من متابعي الأزياء والموضة والماكياج وملكات الجمال في العالم.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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