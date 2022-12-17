موقع عالمي شهير يتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

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وطن- يومٌ وحيد يفصلنا عن معرفة هوية بطل كأس العالم 2022، بين فرنسا والأرجنتين، في مباراة نهائي المونديال بنسخته ال22، الذي تستضيفه دولة قطر.

وكشفت شبكة (أوبتا)، المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن نسبة توقع فوز فرنسا والأرجنتين، في مباراة نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

توقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وبحسب شبكة (أوبتا) العالمية، فإن منتخب فرنسا (الديوك) تفوق بفارق ضئيل عن نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، بنسبة 50.5 %، مقابل 49.5% للأخير.

🟣كشفت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات نسبة فوز كل من فرنسا والأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 حيث رجحت كفة فرنسا بنسبة ضئيلة 50.5% مقابل 49.5% عن التانغو الأرجنتيني 🟠برأيكم ماهي نسبة الفوز لكل منتخب بنهائي كأس العالم؟#تلفزيون_الآن pic.twitter.com/tQ0wzasoA9 — Al Aan TV | تلفزيون الآن (@alaantv) December 16, 2022

كما وجاء توقع شبكة (أوبتا)، على عكس محرك بحث (غوغل)، الذي أعطى احتمال الأرجنتين الفوز على فرنسا بنسبة 35%، مقابل 34% للديوك في الوقت الأصلي، بينما ستذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية بنسبة 31%، وفق ما رصده موقع وطن.

اللقب الثالث من نصيب فرنسا أم الأرجنتين

ويطمح منتخب فرنسا (الديوك)، حامل اللقب للتتويج باللقب الثاني له على التوالي، والثالث في تاريخه. بعد نسختي عام 1998 و2018 الماضية.

16 – سجّل ليونيل ميسي أكبر عددٍ له من الأهداف مع المنتخب الأرجنتيني في عام 2022 (16 هدفاً). أسطورة 🗓️ – ⚽️

2005 – 0

2006 – 2

2007 – 6

2008 – 2

2009 – 3

2010 – 2

2011 – 4

2012 – 12

2013 – 6

2014 – 8

2015 – 4

2016 – 8

2017 – 4

2018 – 4

2019 – 5

2020 – 1

2021 – 9

2022 – 16 🐐 pic.twitter.com/JPtT1KKIzm — OptaArabi (@OptaArabi) December 15, 2022

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كما ويتشارك منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) الحلم، بالتتويج بهذا اللقب للمرة الثالثة في مسيرته. تحت قيادة ليونيل ميسي للمرة الأخيرة، بعد أن توج به في نسختي 1978 و1986.

مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

ونجح منتخب فرنسا (الديوك)، في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب المنتخب المغربي (أسود الأطلس). بهدفين نظيفين دون مقابل، في نصف نهائي البطولة العالمية.

The last time that Argentina and France met in the #FIFAWorldCup produced an absolute classic…#FRAARG #WorldCupFinal pic.twitter.com/U6o7TNQ2xA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 16, 2022

كما وتمكن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، من التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022. بعد الفوز على وصيف النسخة الماضية كرواتيا، بثلاثية نظيفة.

ومن الجدير بالذكر، بأن مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين. ستكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على ملعب (استاد لوسيل)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة).