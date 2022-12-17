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مونديال قطر 2022

موقع عالمي شهير يتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

"أوبتا" تتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين في مباراة نهائي مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
توقع فوز فرنسا والأرجنتين watanserb.com
أوبتا تتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022
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وطن- يومٌ وحيد يفصلنا عن معرفة هوية بطل كأس العالم 2022، بين فرنسا والأرجنتين، في مباراة نهائي المونديال بنسخته ال22، الذي تستضيفه دولة قطر.

وكشفت شبكة (أوبتا)، المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن نسبة توقع فوز فرنسا والأرجنتين، في مباراة نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامتها الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

توقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وبحسب شبكة (أوبتا) العالمية، فإن منتخب فرنسا (الديوك) تفوق بفارق ضئيل عن نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، بنسبة 50.5 %، مقابل 49.5% للأخير.

كما وجاء توقع شبكة (أوبتا)، على عكس محرك بحث (غوغل)، الذي أعطى احتمال الأرجنتين الفوز على فرنسا بنسبة 35%، مقابل 34% للديوك في الوقت الأصلي، بينما ستذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية بنسبة 31%، وفق ما رصده موقع وطن.

اللقب الثالث من نصيب فرنسا أم الأرجنتين

ويطمح منتخب فرنسا (الديوك)، حامل اللقب للتتويج باللقب الثاني له على التوالي، والثالث في تاريخه. بعد نسختي عام 1998 و2018 الماضية.

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كما ويتشارك منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) الحلم، بالتتويج بهذا اللقب للمرة الثالثة في مسيرته. تحت قيادة ليونيل ميسي للمرة الأخيرة، بعد أن توج به في نسختي 1978 و1986.

مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

ونجح منتخب فرنسا (الديوك)، في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب المنتخب المغربي (أسود الأطلس). بهدفين نظيفين دون مقابل، في نصف نهائي البطولة العالمية.

كما وتمكن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، من التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022. بعد الفوز على وصيف النسخة الماضية كرواتيا، بثلاثية نظيفة.

ومن الجدير بالذكر، بأن مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين. ستكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على ملعب (استاد لوسيل)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + أوبتا العالمية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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