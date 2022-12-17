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مونديال قطر 2022

كرواتيا تحصد برونزية كأس العالم 2022 بعد فوزها على المغرب (شاهد)

المنتخب المغربي يحتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام كرواتيا

كتب فارس أبو شيحة
منتخب كرواتيا تحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2022 watanserb.com
كرواتيا تحصد برونزية كأس العالم 2022 بعد فوزها على المغرب
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وطن- حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية، بعد فوزه الشاق على المغرب، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة لتحديد صاحب المركز الثالث مع ختام نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وحصد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، المركز الرابع، بعد الأداء المشرف الذي قدمه في مونديال كأس العالم 2022، بتأهله التاريخي على الصعيد العربي والأفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

كما وعانى المنتخب المغربي في آخر مباراتين، من الإصابات على صعيد التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس المغربي بسبب الإرهاق البدني.

وتعد الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها منتخب المغرب، في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون رد.

منتخب كرواتيا يحصد برونزية كأس العالم 2022

وافتتح منتخب كرواتيا أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره المغربي، عند الدقيقة ال7 عن طريق الكرواتي يوشكو جفارديول برأسية قوية جاءت في الجهة اليمنى على الحارس المغربي ياسين بونو.

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كما وأدرك المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، هدف التعادل سريعاً، من توقيع المدافع المغربي أشرف داري بعد تمريرة حاسمة من زميله المتألق حكيم زياش.

وعاد منتخب كرواتيا، ليسجل هدف التقدم الثاني، في الدقيقة ال42 بتسديدة قوية اصطدم في القائم لتعانق بعدها شباك المرمى، عن طريق اللاعب ميسلاف أورشيتش.

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية قوية أمام نظيره كرواتيا، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، جواد ياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد المغرب

ودخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، بشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المغرب، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينك ليفاكوفيتش.

دفاع التشكيلة: بيريشيتش، جفارديول، سوتالو، ستانيشيتش.

خط الوسط: أورشيتش، كوفاسيتش، مودريتش، لوفرو ماير.

مركز الهجوم: كراماريتش، ماركو ليفايا.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ستكون الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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