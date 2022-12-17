كرواتيا تحصد برونزية كأس العالم 2022 بعد فوزها على المغرب (شاهد)

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وطن- حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية، بعد فوزه الشاق على المغرب، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة لتحديد صاحب المركز الثالث مع ختام نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وحصد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، المركز الرابع، بعد الأداء المشرف الذي قدمه في مونديال كأس العالم 2022، بتأهله التاريخي على الصعيد العربي والأفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

كما وعانى المنتخب المغربي في آخر مباراتين، من الإصابات على صعيد التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس المغربي بسبب الإرهاق البدني.

وتعد الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها منتخب المغرب، في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين دون رد.

منتخب كرواتيا يحصد برونزية كأس العالم 2022

وافتتح منتخب كرواتيا أولى أهداف المباراة داخل شباك نظيره المغربي، عند الدقيقة ال7 عن طريق الكرواتي يوشكو جفارديول برأسية قوية جاءت في الجهة اليمنى على الحارس المغربي ياسين بونو.

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كما وأدرك المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، هدف التعادل سريعاً، من توقيع المدافع المغربي أشرف داري بعد تمريرة حاسمة من زميله المتألق حكيم زياش.

وعاد منتخب كرواتيا، ليسجل هدف التقدم الثاني، في الدقيقة ال42 بتسديدة قوية اصطدم في القائم لتعانق بعدها شباك المرمى، عن طريق اللاعب ميسلاف أورشيتش.

شكرًا حكيم زياش 🙏❤️ pic.twitter.com/ua5KFX4uIk — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية قوية أمام نظيره كرواتيا، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، جواد ياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

في 6️⃣ مشاركات في #كأس_العالم_FIFA حققت كرواتيا 3️⃣ ميداليات 🇭🇷 1998 – 🥉

2002 – ❌

2006 -❌

2014 -❌

2018 – 🥈

2022 -🥉 pic.twitter.com/M1z9ZMFBkS — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد المغرب

ودخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، بشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المغرب، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينك ليفاكوفيتش.

دفاع التشكيلة: بيريشيتش، جفارديول، سوتالو، ستانيشيتش.

خط الوسط: أورشيتش، كوفاسيتش، مودريتش، لوفرو ماير.

مركز الهجوم: كراماريتش، ماركو ليفايا.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ستكون الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.