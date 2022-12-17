شاهد ما حدث في منزل ميسي بمسقط رأسه وما قاله صديق طفولته

- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة إسبانية جوانبا من حياة أسطورة الكرة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال صور في مسقط رأسه وهي مدينة “روزاريو” التي تزدان مبانيها وشوارعها هذه الأيام بصور جدارية ضحمة له ومنها صورة فوق المنزل الذي كان يعيش فيه.

وتعد “روزاريو” أكبر مدن محافظة سانتا في الأرجنتين، وثالث أكثر مدن الأرجنتين اكتظاظاً بالسكان بعد بيوينس آيرس وكوردوبا، واشتهرت بأنها أيضا مسقط رأس الثائر المعروف تشي جيفارا الذي ولد فيها عام 1928 واللاعب الأسطورة ليونيل ميسي عام 1987.

لعب كرة القدم في شوارع متسخة

ووفق تقرير لصحيفة “انفوباي” الإسبانية ما زالت “فرناندا كيروجا” تتذكر ليونيل ميسي وهو يلعب كرة القدم في شوارع، كانت آنذاك متسخة في المنطقة التي تقطنها الطبقة العاملة في روزاريو.

وقال فرانادا كيروجا (35 عاماً) وهو في نفس عمر نجم المنتخب الأرجنتيني لوكالة أسوشيتد برس: “ميسي كان دائماً يركل شيئاً، كرة، غطاء زجاجة”، مشيراً إلى أنه كان يعيش بالقرب من منزله.

وتابع: “قيل لنا إن هذه آخر بطولة لميسي في كأس العالم، لذلك نأمل جميعاً أن يفوز بها”، وأضاف: “هذا الأمر ربما يهم ميسي بالدرجة الأولى أكثر من المنتخب نفسه”.

نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا

وتتصاعد التوقعات لنهائي كأس العالم، الأحد، والتي تشهد مواجهة الأرجنتين مع حاملة اللقب فرنسا في قطر ، بشكل سريع. والقلق مرتفع بشكل خاص في مسقط رأس ميسي.

- Advertisement -

حيث يتوقع الكثيرون أن هذا هو العام الذي يفوز فيه أخيرًا باللقب الكبير الوحيد الذي افتقدته مسيرته اللامعة.

وقال كيروجا: “مما قيل إنها كأس العالم الأخيرة لليو ، على الرغم من أنها تثقل كاهلنا جميعًا ولذا فإننا ننتظره جميعًا للفوز بها.”

وتابع:”أعتقد أن الأمر بالنسبة له مهم أكثر من الفريق نفسه.. نريده أن يحقق ذلك” .

وبعد فوزه على كرواتيا في نصف النهائي، قال ميسي إن مباراة النهائي ستكون على الأرجح آخر مباراة له في كأس العالم.

حي لا باجادا وصور ميسي

وتحول حي “لا باجادا” حيث تنتشر صور ميسي على الجدران والكتابات الداعمة له إلى مزار، حيث يأتي المشجعون من كل أنحاء العالم لزيارة المنزل الذي عاش فيه.

وتنتشر في شوارعه العديد من اللوحات الجدارية لأسطورة كرة القدم الارجنتيني ميسي، ومنها لوحة مرسومة على جدار منزله السابق الذي لا يزال مملوكاً لعائلته وهو ينظر إلى السماء.

صديق طفولة ميسي: لم يكن يحب أن يخسر

ويتذكر “مارسيلو ألمادا”، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 37 عامًا، أنه كان يلعب كرة القدم مع ميسي في شوارع الحي: “كان الرجل الصغير ساخنًا ، إذا غضب فسوف يمسك الكرة ويأخذها منك، لم يكن يحب أن يخسر.. لكنه كان طفلاً جيدًا جدًا”.

وقال صديق طفولة ميسي أنه بعد كل انتصار ارجنتيني يحتفل الناس هنا في الشوارع حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأصبح الحي أيضًا مكانًا تقصده الجماهير من جميع أنحاء العالم، والذين يأتون لزيارة منزل ميسي القديم والملعب الترابي الصغير في الزاوية ، حيث بدأ في ركل الكرة قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

منزل ميسي

وقال نيف ريزنيك ، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عامًا وسافر إلى الأرجنتين مع أصدقائه للمشاهدة: “لقد كنت من مشجعي برشلونة وميسي منذ أن كنت صغيرًا . حلمي هو أن أرى ميسي يفوز (بكأس العالم)”. ويحقق البطولة النجم الذي خاض 17 موسما لبرشلونة.

وعندما وصل ريزنيك وأصدقاؤه إلى منزل ميسي، جثا أحدهم على ركبتيه ولوح بيديه إلى صور الأسطورة الأرجنتينية.

ويتذكر “أندريا سوسا” وهو مدرس الرياضيات والعلوم للصفين الخامس والسادس لميسي في المدرسة أنه كان طالبًا هادئًا ، وملتزمًا لأنشطته ، ومسؤولًا عما كان عليه فعله للمدرسة ، وكان محبوبًا للغاية من قبل زملائه في الفصل … بشكل أساسي لمشاركة لحظات الاستجمام ولعب الكرة”.

أما ميلينا فرنانديز ، 13 سنة ، التي كانت أمام لوحة جدارية كبيرة للنجم في المدرسة ، فقالت إن الطلاب يعيشون كأس العالم “بشغف جميل” ويريدون أن تفوز الأرجنتين “مع ميسي.

الركود الاقتصادي في الارجنتين

ونجح ميسي والمنتخب الوطني في إثارة الأمل والتفاؤل بين الأرجنتينيين في بلد غارق في الركود الاقتصادي لسنوات ، مع أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ، ما يقرب من 100 ٪ سنويًا.

وعلى ملعب لوسيل في قطر يلعب المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي المباراة النهائية الأحد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية يوجد أكثر من 30 ألف أرجنتيني في قطر، وطرح الفيفا للبيع 10 آلاف تذكرة إضافية للنهائي بين الأرجنتين وفرنسا.