تغريدة غامضة لمحام كويتي عن الأمير حمزة تثير جدلا.. ما علاقة الدلابيح؟

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وطن- تسبب المحامي والناشط الكويتي المعروف صلاح العلاج، بموجة جدل واسعة بين النشطاء الأردنيين على تويتر بعد تغريدة له، تطرق فيها إلى أزمة الأمير حمزة بن الحسين، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في الأردن حاليا بأمر الملك عبدالله الثاني.

محام كويتي يتهم الأمير حمزة بإثارة الفوضى في الأردن

وكان ملك الأردن عبدالله بن الحسين، قد أمر بتقييد حركة أخيه الأمير حمزة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أزمة ما عرف إعلاميا “بقضية الفتنة” لافتا في بيان رسمي للشعب الأردني إلى أنه استنفذ كل الحلول معه، حسب وصفه.

صلاح العلاج وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، كتب منتقدا الأمير حمزة الذي يخضع لإقامة جبرية في محل إقامته:”الأمير حمزة كب الزيتعلى النار.”

الامير حمزة

كب الزيت …… عالنار !

ٰ

وقدم مصلحته " الشخصية "

على مصلحة الشعب و استقرار البلد • — المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) December 16, 2022

ٰكما اتهم “العلاج” الأمير الأردني ـ ولي العهد السابق ـ بأنه “قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب واستقرار البلد.”

ويبدو أن تغريدة المحامي الكويتي جاءت تعليقا على الحادث الذي هز الأردن، بمقتل العقيد المغدور عبدالرزاق الدلابيح الذي توفي، الخميس، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الحسينية في محافظة معان.

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وتسبب حادث مقتل العقيد “الدلابيح” بالرصاص خلال احتجاجات شهدتها المدينة، الخميس، وتطورت إلى أعمال عنف، في موجة جدل واسع بالأردن، ونعى العاهل الأردني المغدور وقدم العزاء فيه.

ورفض أردنيون تغريدة صلاح العلاج بشأن الأمير حمزة، وتحميله مسؤولية ما يحدث في الأردن حاليا من احتجاجات.

وفي هذا السياق هاجم أحد النشطاء الأردنيين المحامي الكويتي قائلا:”الأمير حمزة ولي عهد الأردن سابقا شخصية محبوبة للكل.. ويمتاز بشعبية جدا قوية بين الأردنيين ومتواضعة.”

وتابع:”ودائما تجده بين الشعب الأردني يتمشى لا حرس ولا حماية.. وللأسف جردوه من منصبة ليضع الملك ابنه.. مالومه اذا كب الزيت عالنار!”

الامير حمزة ولي عهد الاردن سابقا شخصية محبوبة للكل ويمتاز بشعبية جدا قوية بين الاردنيين ومتواضعة ودايمن تحصله بين الشعب الاردني يتمشى لا حرس ولا حماية وللاسف جردوه من منصبة ليضع الملك ابنه

مالومه اذا كب الزيت … … عالنار ! — s3ud al3jmi82 (@SAl3jmi82) December 16, 2022

فيما دونت أسماء رشيد ردا على “العلاج” واتهامه للأمير حمزة بإثارة الفوضى في الأردن:”انت شنو تعرف عن الامير حمزه عشان تتكلم عنه چذي.. الامير حمزه كان ولي العهد واخوه عبدالله شاله وحط ولده.. الامير حمزه حر ولد حر وماراح يقبل يشوف الاردن من انحدار لي انحدار ويظل ساكت.”

وطالت تغريدة المحامي الكويتي انتقادات من نشطاء كويتيين أيضا، والذين طالبوه بعدم التدخل في الشأن الأردني لأنه شأن داخلي يخص الأردنيين وحدهم.

وغرد ماجد البشيت الخالدي:”شأن داخلي أردني الله يصلح أمورهم.. وش دخلنا في أمور البلاد الأخري؟ ركز في شأنك فقط!”

واستطرد:”مثل ما نحن لا نقبل لأي شخص يتدخل في شؤون بلدنا، هم أيضاً لهم الحق لا يسمحون التدخل في شؤونهم! لم توفق في اختيار التغريدة.”

وتسبب الهجوم الكبير على “العلاج” في إعادة كتابته لتغريدة أخرى يخفف فيها من غضب منتقديه، حيث كتب ملاطفا إياهم:”الأمير حمزة على رأسي.”

على راسي الأمير حمزة

الأمير حمزة على راسي 🏃🏽 — المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) December 17, 2022

العقيد الدلابيح قتل بعيار ناري في الرأس

ويشار إلى أن مديرية الأمن العام بالأردن، نعت في بيان لها “العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس.”

وأوضح البيان أن هذه الإصابة حدثت أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان، بحسب وصف البيان.

وبعد نعي مديرية الأمن العام للعقيد الدلابيح، أكدت في بيانها أيضا أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه.

وتابعت:”وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.”

هذا ورفضت عشيرة “بني حسن” استقبال أي من أفراد الحكومة أو أعضاء مجلسي النواب والأعيان، معلنة مهلة لمدة “3 أيام وثلث” (بحسب عادات القبائل) للحكومة للكشف عن هوية القاتل.

آخر ظهور للأمير حمزة بن الحسين

ويشار إلى أن آخر ظهور لولي العهد السابق في الأردن، الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية على خلفية أزمته مع أخيه ملك الأردن عبدالله الثاني، كان قبل أيام في مقر إقامته بصور حديثة أثارت جدلا في الأردن.

الصور التي انتشرت على موقع تويتر وقتها أظهرت الأمير حمزة الذي قرر الملك الأردني تحديد إقامته، وهو يُعد أُكلة “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، وسط تفاعل واسع مع أحدث ظهور للأمير منذ مدة.

وظهر الأمير حمزة سعيدا، وهو يُعد “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، والتي من الممكن أن يتم تقديمها صباحًا كوجبة فطور أو في الغداء أو العشاء.

وبدا واضحًا أن الأمير حمزة يُتقن صنع قلاية البندورة لعائلته، فقد حرص على إعداد مكوناتها خطوة بخطوة بدءًا من تقطيع الثوم والبندورة وانتهاءً بطهيها على الفحم.

وبينما أظهرت الصور الأمير حمزة يقف متبسما في غاية الهدوء والانسجام وهو يُعد طبق القلاية ويسلق الذرة، خطف المسدس الموضوع على خاصرته أنظار المغردين والمعلقين على الصور المتداولة.

ويشار إلى أن الأمير حمزة يحرص على تواجد سلاحه الشخص معه في أي مكان يتواجد فيه، وظهر ذلك جليا في العديد من الصور السابقة له.

ولا يعرف سبب واضح لحرص الأمير الأردني الموضوع قيد الإقامة الجبرية بأمر الملك، على الاحتفاظ بمسدسه أينما ذهب.

ويعيش الأمير حمزة منذ مايو الماضي، تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في العاصمة الأردنية عمان.

وذلك وفقًا لمرسوم ملكي أصدره أخوه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يقضي بتقييد تنقلاته ومكان إقامته واتصالاته على خلفية قضية ما يُعرف إعلاميا بقضية “الفتنة“.