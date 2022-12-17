السبت, ديسمبر 17, 2022
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تغريدة غامضة لمحام كويتي عن الأمير حمزة تثير جدلا.. ما علاقة الدلابيح؟

المحامي الكويتي صلاح العلاج قال إن الأمير حمزة بن الحسين "صب الزيت على النار"

كتب باسل النجار
محام كويتي و الأمير حمزة watanserb.com
الأمير حمزة
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وطن- تسبب المحامي والناشط الكويتي المعروف صلاح العلاج، بموجة جدل واسعة بين النشطاء الأردنيين على تويتر بعد تغريدة له، تطرق فيها إلى أزمة الأمير حمزة بن الحسين، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في الأردن حاليا بأمر الملك عبدالله الثاني.

محام كويتي يتهم الأمير حمزة بإثارة الفوضى في الأردن

وكان ملك الأردن عبدالله بن الحسين، قد أمر بتقييد حركة أخيه الأمير حمزة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أزمة ما عرف إعلاميا “بقضية الفتنة” لافتا في بيان رسمي للشعب الأردني إلى أنه استنفذ كل الحلول معه، حسب وصفه.

صلاح العلاج وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، كتب منتقدا الأمير حمزة الذي يخضع لإقامة جبرية في محل إقامته:”الأمير حمزة كب الزيتعلى النار.”

ٰكما اتهم “العلاج” الأمير الأردني ـ ولي العهد السابق ـ بأنه “قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب واستقرار البلد.”

ويبدو أن تغريدة المحامي الكويتي جاءت تعليقا على الحادث الذي هز الأردن، بمقتل العقيد المغدور عبدالرزاق الدلابيح الذي توفي، الخميس، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الحسينية في محافظة معان.

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وتسبب حادث مقتل العقيد “الدلابيح” بالرصاص خلال احتجاجات شهدتها المدينة، الخميس، وتطورت إلى أعمال عنف، في موجة جدل واسع بالأردن، ونعى العاهل الأردني المغدور وقدم العزاء فيه.

ورفض أردنيون تغريدة صلاح العلاج بشأن الأمير حمزة، وتحميله مسؤولية ما يحدث في الأردن حاليا من احتجاجات.

وفي هذا السياق هاجم أحد النشطاء الأردنيين المحامي الكويتي قائلا:”الأمير حمزة ولي عهد الأردن سابقا شخصية محبوبة للكل.. ويمتاز بشعبية جدا قوية بين الأردنيين ومتواضعة.”

وتابع:”ودائما تجده بين الشعب الأردني يتمشى لا حرس ولا حماية.. وللأسف جردوه من منصبة ليضع الملك ابنه.. مالومه اذا كب الزيت عالنار!”

فيما دونت أسماء رشيد ردا على “العلاج” واتهامه للأمير حمزة بإثارة الفوضى في الأردن:”انت شنو تعرف عن الامير حمزه عشان تتكلم عنه چذي.. الامير حمزه كان ولي العهد واخوه عبدالله شاله وحط ولده.. الامير حمزه حر ولد حر وماراح يقبل يشوف الاردن من انحدار لي انحدار ويظل ساكت.”

وطالت تغريدة المحامي الكويتي انتقادات من نشطاء كويتيين أيضا، والذين طالبوه بعدم التدخل في الشأن الأردني لأنه شأن داخلي يخص الأردنيين وحدهم.

وغرد ماجد البشيت الخالدي:”شأن داخلي أردني الله يصلح أمورهم.. وش دخلنا في أمور البلاد الأخري؟ ركز في شأنك فقط!”

واستطرد:”مثل ما نحن لا نقبل لأي شخص يتدخل في شؤون بلدنا، هم أيضاً لهم الحق لا يسمحون التدخل في شؤونهم! لم توفق في اختيار التغريدة.”

وتسبب الهجوم الكبير على “العلاج” في إعادة كتابته لتغريدة أخرى يخفف فيها من غضب منتقديه، حيث كتب ملاطفا إياهم:”الأمير حمزة على رأسي.”

العقيد الدلابيح قتل بعيار ناري في الرأس

ويشار إلى أن مديرية الأمن العام بالأردن، نعت في بيان لها “العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس.”

وأوضح البيان أن هذه الإصابة حدثت أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان، بحسب وصف البيان.

وبعد نعي مديرية الأمن العام للعقيد الدلابيح، أكدت في بيانها أيضا أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه.

وتابعت:”وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.”

هذا ورفضت عشيرة “بني حسن” استقبال أي من أفراد الحكومة أو أعضاء مجلسي النواب والأعيان، معلنة مهلة لمدة “3 أيام وثلث” (بحسب عادات القبائل) للحكومة للكشف عن هوية القاتل.

آخر ظهور للأمير حمزة بن الحسين

ويشار إلى أن آخر ظهور لولي العهد السابق في الأردن، الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية على خلفية أزمته مع أخيه ملك الأردن عبدالله الثاني، كان قبل أيام في مقر إقامته بصور حديثة أثارت جدلا في الأردن.

الصور التي انتشرت على موقع تويتر وقتها أظهرت الأمير حمزة الذي قرر الملك الأردني تحديد إقامته، وهو يُعد أُكلة “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، وسط تفاعل واسع مع أحدث ظهور للأمير منذ مدة.

وظهر الأمير حمزة سعيدا، وهو يُعد “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، والتي من الممكن أن يتم تقديمها صباحًا كوجبة فطور أو في الغداء أو العشاء.

وبدا واضحًا أن الأمير حمزة يُتقن صنع قلاية البندورة لعائلته، فقد حرص على إعداد مكوناتها خطوة بخطوة بدءًا من تقطيع الثوم والبندورة وانتهاءً بطهيها على الفحم.

وبينما أظهرت الصور الأمير حمزة يقف متبسما في غاية الهدوء والانسجام وهو يُعد طبق القلاية ويسلق الذرة، خطف المسدس الموضوع على خاصرته أنظار المغردين والمعلقين على الصور المتداولة.

ويشار إلى أن الأمير حمزة يحرص على تواجد سلاحه الشخص معه في أي مكان يتواجد فيه، وظهر ذلك جليا في العديد من الصور السابقة له.

ولا يعرف سبب واضح لحرص الأمير الأردني الموضوع قيد الإقامة الجبرية بأمر الملك، على الاحتفاظ بمسدسه أينما ذهب.

ويعيش الأمير حمزة منذ مايو الماضي، تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في العاصمة الأردنية عمان.

وذلك وفقًا لمرسوم ملكي أصدره أخوه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يقضي بتقييد تنقلاته ومكان إقامته واتصالاته على خلفية قضية ما يُعرف إعلاميا بقضية “الفتنة“.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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