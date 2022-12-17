تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

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وطن- علقت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على خسارة المغرب أمام كرواتيا مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها، عقب خسارة المغرب أمام كرواتيا: “حظ أوفر لمنتخب المغرب .. رابع العالم إنجاز يستحق التقدير”.

كما تفاعلت الشيخة القطرية آل الثاني، منذ بداية بطولة كأس العالم 2022، مع الأداء المشرف الذي قدمته المنتخبات العربية في البطولة العالمية، التي انتهت بوصول المنتخب المغربي إلى النصف النهائي، وحصد المركز الرابع على مستوى العالم.

ولم ينجح المنتخب المغربي في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام الوصيف كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

مباراة المغرب أمام كرواتيا

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وأحرز المنتخب الكرواتي أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ7، عن طريق اللاعب يوشكو جفارديول. كما أدرك المنتخب المغربي هدف التعادل في الدقيقة الـ9، من توقيع المدافع المغربي أشرف داري.

شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر

Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/9AIxIB1izA — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022

وسجّلت بعدها كرواتيا هدف الفوز في الدقيقة الـ42، عن طريق ميسلاف أورشيتش.

نهائي كأس العالم 2022

كما شكّل عامل الإرهاق البدني وكثرة الإصابات في صفوف المنتخب المغربي، أحد أسباب الخسارة لأسود الأطلس المغربي أمام فرنسا وكرواتيا في المباراتين الماضيتين. وفق ما ذكره المدرب المغربي وليد الركراكي.

🎥 شاهد | منتخب المغرب 🇲🇦 يكتفي بالمركز الرابع في #كأس_العالم_قطر_2022 محققا أكبر إنجاز عالمي في تاريخ الكرة العربية والإفريقية

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/wsJAAFjSNw — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 17, 2022

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العالم 2022 قطر، بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في دولة قطر، حيث يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.