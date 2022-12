تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- علقت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على خسارة المغرب أمام كرواتيا مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها، عقب خسارة المغرب أمام كرواتيا: “حظ أوفر لمنتخب المغرب .. رابع العالم إنجاز يستحق التقدير”.

كما تفاعلت الشيخة القطرية آل الثاني، منذ بداية بطولة كأس العالم 2022، مع الأداء المشرف الذي قدمته المنتخبات العربية في البطولة العالمية، التي انتهت بوصول المنتخب المغربي إلى النصف النهائي، وحصد المركز الرابع على مستوى العالم.

ولم ينجح المنتخب المغربي في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام الوصيف كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وأحرز المنتخب الكرواتي أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ7، عن طريق اللاعب يوشكو جفارديول. كما أدرك المنتخب المغربي هدف التعادل في الدقيقة الـ9، من توقيع المدافع المغربي أشرف داري.

