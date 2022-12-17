السبت, ديسمبر 17, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب أمام كرواتيا في كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

الشيخة القطرية مريم آل الثاني تُعلق على خسارة المغرب أمام كرواتيا

كتب فارس أبو شيحة
شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب أمام كرواتيا watanserb.com
شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب أمام كرواتيا
- Advertisement -

وطن- علقت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على خسارة المغرب أمام كرواتيا مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تعليق شيخة قطرية على خسارة المغرب

وقالت الشيخة القطرية مريم آل الثاني، في تغريدتها، عقب خسارة المغرب أمام كرواتيا: “حظ أوفر لمنتخب المغرب .. رابع العالم إنجاز يستحق التقدير”.

كما تفاعلت الشيخة القطرية آل الثاني، منذ بداية بطولة كأس العالم 2022، مع الأداء المشرف الذي قدمته المنتخبات العربية في البطولة العالمية، التي انتهت بوصول المنتخب المغربي إلى النصف النهائي، وحصد المركز الرابع على مستوى العالم.

ولم ينجح المنتخب المغربي في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، بعد الخسارة أمام الوصيف كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

مباراة المغرب أمام كرواتيا

- Advertisement -

وأحرز المنتخب الكرواتي أول أهداف المباراة عند الدقيقة الـ7، عن طريق اللاعب يوشكو جفارديول. كما أدرك المنتخب المغربي هدف التعادل في الدقيقة الـ9، من توقيع المدافع المغربي أشرف داري.

وسجّلت بعدها كرواتيا هدف الفوز في الدقيقة الـ42، عن طريق ميسلاف أورشيتش.

نهائي كأس العالم 2022

كما شكّل عامل الإرهاق البدني وكثرة الإصابات في صفوف المنتخب المغربي، أحد أسباب الخسارة لأسود الأطلس المغربي أمام فرنسا وكرواتيا في المباراتين الماضيتين. وفق ما ذكره المدرب المغربي وليد الركراكي.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العالم 2022 قطر، بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد، على ملعب (استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في دولة قطر، حيث يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

المصدروطن + صفحة مريم آل الثاني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

تقارير

كرواتيا تحصد برونزية كأس العالم 2022 بعد فوزها على المغرب (شاهد)

مونديال قطر 2022

موقع عالمي شهير يتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُوجه رسالة حماسية إلى المنتخب المغربي

مونديال قطر 2022

من هو حكم نهائي كأس العالم 2022 قطر؟!

مونديال قطر 2022

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

سبب رفض حكيم زياش الحصول على أي مكافآت مالية مع المنتخب المغربي

مونديال قطر 2022

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مبابي يعتذر من مُشجع في المدرجات فقد وعيه بعد اصطدام الكرة في وجهه (فيديو)

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيان غامض لشرطة عمان السلطانية بعد أنباء طعن فتاة لوالدها في شناص

أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

فيديو دهس محمد ومهند مطير بسيارة مستوطن يفجر غضب الفلسطينيين

كويتية مصدومة تشكو التحرش بها وملاحقة شباب لها بالحمام.. فيديو

بشارة يعلق على إنجاز قطر المبهر ويربطه بـ”الحصار” وبأحداث 11 سبتمبر

كواليس المونديال.. حدث غير متوقع في مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

اكتشاف جديد بسلطنة عمان يعود تاريخه لملايين السنين وهذه التفاصيل

“عرين الأسود” تعلن مسؤوليتها عن عملية نابلس وتكشف التفاصيل

جمال ريان يكشف المستور بجريمة “الدلابيح” ويفضح جهة تستهدف أمن الأردن

الأرشيف الأمريكي يرفع السرية عن 12,879 وثيقة تتعلق باغتيال جون كينيدي، ولكن!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC