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الهدهد

الرئيس الصربي: نكاية في كرواتيا سأدعم منتخب المغرب(شاهد)

وصف المغاربة بالإخوان الحقيقيين وأشاد بعدم اعتراف المغرب باستقلال كوسوفو

كتب سالم حنفي
الرئيس الصربي يدعم منتخب المغرب watanserb.com
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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وطن– نكاية في كرواتيا، كشف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه سيدعم المنتخب المغربي في مباراة تحديد لمركز الثالث في بطولة كأس العالم المقامة في قطر والتي ستجمعه اليوم، السبت، مع نظيره الكرواتي.

وقال “فوتشيتش” في مقابلة مع قناة “آر تي إس” الصربية، ردا على سؤال حول من سيدعمه في نهائي مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين: “لا أعرف من سأدعم، ولكنني أعرف من سأدعم للمركز الثالث، وهو المغرب”.

إخواننا الحقيقيون

وتابع قائلا: “هؤلاء هم إخواننا الحقيقيون، الذين لن يعترفوا أبدا باستقلال كوسوفو، لأن لديهم أيضا مشكل مع نزاع الصحراء”، مضيفا: “ستقول إن “نوفي بازار” (هي مدينة صربية مسلمة) إنها تدعم المغرب لأنهم مسلمون، فماذا في ذلك؟ هؤلاء هم أخواننا وأصدقاؤنا”.

وأشاد “فوتشيتش” بموقف كلا منالأرجنتين والمغرب لعدم اعترافهما باستقلال كوسوفو، قائلا: ” لن يعترفوا به، لأن كلامها حازم في هذا الشأن، في حين أن كرواتيا تعترف بها”، مشيرا إلى أن هناك 11 بالمائة من الصربيين هتفوا لكرواتيا، لكن هو لن يقوم بفعل الأمر نفسه.

فوتشيتش دعم الأرجنتين والمغرب ضد كرواتيا

ومضى يقول: “دعمت الأرجنتين والمغرب في مباراتهما ضد كرواتيا، وأعتقد أنك لا تختار جيرانك، فهذا هو المكان الذي يضعك فيه الله، ولكن أنت تختار أصدقاءك”، مضيفا أنه إذا كان سيبرر سبب دعمه لأي دولة أخرى باستثناء كرواتيا فهناك العديد من الأسباب.

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وأشار الرئيس الصربي “ألكسندر فوتشيتش”، إلى أنه شجع الجميع ضد جيرانه (أي كرواتيا) “لأنك تختار الأصدقاء على أساس مجالات الاهتمام والولاء والاحترام المتبادل، وليس على أساس المكان الذي يعيشون فيه”.

المنتخب المغربي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي

ومثلما افتتح المنتخب المغربي مسيرته الخيالية في النسخة الحالية للبطولة، التي تجرى للمرة الأولى في الوطن العربي، بملاقاة منتخب كرواتيا، فإنه يستعد الآن لختام هذا المشوار بمواجهة المنافس ذاته.

ويتطلع منتخب أسود الأطلس لإنهاء مسيرته المذهلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بتحقيق إنجاز آخر غير مسبوق في تاريخ المونديال.

ويسعى منتخب المغرب لأن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كأس العالم، حينما يواجه منتخب كرواتيا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على استاد “خليفة الدولي”.

وفي حال فوزه بالبرونزية، سيكون المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 92 عاما.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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