أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

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وطن- علّق المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا التي حصدت المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال المدرب وليد الركراكي، في تصريح صحفي مع قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، عقب المباراة أمام كرواتيا: “إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقّة، كما أننا رأينا فريقاً لم يستسلم”.

تعليق وليد الركراكي على خسارة المغرب أمام كرواتيا

كما وأردف الركراكي: “سوف نتذكر الكثير من المباريات، وسنعود أقوى، لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر. وكان الجميع سعداء لنا”.

وأضاف المدرب المغربي الركراكي: “أسباب خسارة المغرب أمام كرواتيا، هو الإرهاق البدني والإصابات للعديد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة”.

وكان المنتخب المغربي قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ليكتفيَ بحصد المركز الرابع. وهو أفضل مركز تاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء.

🟥 #آخر_خبر | وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 🇲🇦

💬 التف العرب والأفارقة والمسلمون حولنا وتمكنا من منحهم لحظات فرح وهذا بالنسبة لي أهم مكسب لنا في #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/opKXpBoL6v — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 17, 2022

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كما حصد كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه منذ مونديال عام 1998.

مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

وكان عامل الإرهاق البدني والإصابات السببَ وراء خسارة المنتخب المغربي أمام كرواتيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة لتحديد المركز الثالث مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

Slaven Bilić (1998): "When #Croatia reaches more #FIFAWorldCup semifinals, it shouldn't be described as a miracle. It should be said that Croatia is a great team that expects such an achievement". Croatia (2022): Mission accomplished. 🥉🥈🥉#Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/pIQClSZg4v — HNS (@HNS_CFF) December 18, 2022

ويعد المنتخب المغربي هو المنتخب العربي والأفريقي الوحيد، الذي نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتعدّ الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بعد الهزيمة أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين نظيفين دون رد.

شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر

Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/9AIxIB1izA — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022

ووصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تصدّره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا، كما نجح بعدها في إقصاء إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

يشار إلى أنّ نهائي بطولة كأس العالم 2022 بنسختها الـ22، بين الأرجنتين وفرنسا، سيقام الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة).