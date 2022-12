أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

- Advertisement -

وطن- علّق المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا التي حصدت المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال المدرب وليد الركراكي، في تصريح صحفي مع قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، عقب المباراة أمام كرواتيا: “إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقّة، كما أننا رأينا فريقاً لم يستسلم”.

كما وأردف الركراكي: “سوف نتذكر الكثير من المباريات، وسنعود أقوى، لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر. وكان الجميع سعداء لنا”.

وأضاف المدرب المغربي الركراكي: “أسباب خسارة المغرب أمام كرواتيا، هو الإرهاق البدني والإصابات للعديد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة”.

وكان المنتخب المغربي قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ليكتفيَ بحصد المركز الرابع. وهو أفضل مركز تاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء.

كما حصد كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه منذ مونديال عام 1998.

