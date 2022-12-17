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مونديال قطر 2022

أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

الركراكي يُعلق على خسارة المغرب أمام كرواتيا مع ختام كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تعليق المدرب المغربي الركراكي على خسارة المغرب أمام كرواتيا watanserb.com
أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب
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وطن- علّق المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا التي حصدت المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال المدرب وليد الركراكي، في تصريح صحفي مع قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، عقب المباراة أمام كرواتيا: “إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقّة، كما أننا رأينا فريقاً لم يستسلم”.

تعليق وليد الركراكي على خسارة المغرب أمام كرواتيا

كما وأردف الركراكي: “سوف نتذكر الكثير من المباريات، وسنعود أقوى، لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر. وكان الجميع سعداء لنا”.

وأضاف المدرب المغربي الركراكي: “أسباب خسارة المغرب أمام  كرواتيا، هو الإرهاق البدني والإصابات للعديد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة”.

وكان المنتخب المغربي قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ليكتفيَ بحصد المركز الرابع. وهو أفضل مركز تاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء.

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كما حصد كرواتيا وصيف نسخة مونديال روسيا 2018، الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه منذ مونديال عام 1998.

مباراة المنتخب المغربي ضد كرواتيا

وكان عامل الإرهاق البدني والإصابات السببَ وراء خسارة المنتخب المغربي أمام كرواتيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة لتحديد المركز الثالث مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويعد المنتخب المغربي هو المنتخب العربي والأفريقي الوحيد، الذي نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتعدّ الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بعد الهزيمة أمام حامل اللقب فرنسا، بهدفين نظيفين دون رد.

ووصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تصدّره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا، كما نجح بعدها في إقصاء إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

يشار إلى أنّ نهائي بطولة كأس العالم 2022 بنسختها الـ22، بين الأرجنتين وفرنسا، سيقام الأحد، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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