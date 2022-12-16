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مونديال قطر 2022

معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

حفيظ دراجي سيعلق على مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022
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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، مباراة الأرجنتين وفرنسا، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وستختتم بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنسختها ال22 العربية. التي تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي.

معلق نهائي كأس العالم 2022

وتم اختيار المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022 قطر على قنوات (بين سبورت) المفتوحة.

كما ويشاركه في التعليق على مباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، المعلق التونسي عصام الشوالي أو القطري يوسف سيف على قنوات (بين سبورت) العربية الأخرى. الناقلة لأحداث المباراة النهائية مع ختام البطولة العالمية.

ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي أو السعودي سمير المعيرفي.

من هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي؟!

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المعلق حفيظ دراجي، إعلامي رياضي جزائري الجنسية، من مواليد شهر أكتوبر عام 1964 (58 عاماً)، حاصل على درجة البكالوريس في الآداب عام 1984.

كما وحصل الجزائري دراجي على درجة البكالوريس من معهد الإعلام الاتصال عام 1988.

بدأ مسيرته الرياضية في عالم التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، من بوابة التلفزيون الجزائري عام 1989، بعد أن كان لاعباً مع نادي مولودية الجزائر. لينتقل بعدها إلى قناة الجزيرة الرياضية، وحالياً يعمل مع شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما ونال على الكثير من الجوائز والألقاب خلال مسيرته المهنية الرياضية في عالم التعليق الرياضي، كان أبرزها أفضل معلق رياضي في استفتاء عام 2009. وأفضل معلق في الجزائر عام 2006 وغيرها.

مؤلفات حفيظ دراجي

وألف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، العديد من الكتب، من أبرزها في ملعب السياسة عام 2020. ودومينو عام 2013 ولا ملاك ولا شيطان عام 2012.

كما ويعد الجزائري دراجي من المعلقين الرياضيين المناصرين لقضايا شعوب الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص مناصرته. ووقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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