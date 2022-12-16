معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، مباراة الأرجنتين وفرنسا، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وستختتم بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنسختها ال22 العربية. التي تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، على ملعب ( استاد لوسيل) المونديالي.

معلق نهائي كأس العالم 2022

وتم اختيار المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022 قطر على قنوات (بين سبورت) المفتوحة.

كما ويشاركه في التعليق على مباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، المعلق التونسي عصام الشوالي أو القطري يوسف سيف على قنوات (بين سبورت) العربية الأخرى. الناقلة لأحداث المباراة النهائية مع ختام البطولة العالمية.

منتخبان فقط حققا لقب كأس العالم مرتين على التوالي 🏆 🇮🇹 إيطاليا (1934 – 1938)

🇧🇷 البرازيل (1958 – 1962)

🇫🇷 فرنسا (2018 – 👀 ) هل تكون فرنسا المنتخب الثالث؟ 🤔🇫🇷 pic.twitter.com/TDiAMLLVwq — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 16, 2022

ومن المتوقع أن يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي أو السعودي سمير المعيرفي.

من هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي؟!

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المعلق حفيظ دراجي، إعلامي رياضي جزائري الجنسية، من مواليد شهر أكتوبر عام 1964 (58 عاماً)، حاصل على درجة البكالوريس في الآداب عام 1984.

كما وحصل الجزائري دراجي على درجة البكالوريس من معهد الإعلام الاتصال عام 1988.

بدأ مسيرته الرياضية في عالم التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، من بوابة التلفزيون الجزائري عام 1989، بعد أن كان لاعباً مع نادي مولودية الجزائر. لينتقل بعدها إلى قناة الجزيرة الرياضية، وحالياً يعمل مع شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

البطولة الأولى دائمًا لا تُنسى 🏆 فرنسا 1998 كانت بداية جيل ذهبي للديوك ونهائي لا يُنسى خلدته رأس زيدان في التاريخ 🇫🇷🤩#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/oYhqYtNCWB — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 16, 2022

كما ونال على الكثير من الجوائز والألقاب خلال مسيرته المهنية الرياضية في عالم التعليق الرياضي، كان أبرزها أفضل معلق رياضي في استفتاء عام 2009. وأفضل معلق في الجزائر عام 2006 وغيرها.

📣تعلن beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷 على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على YouTube 📣التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على YOUTUBE من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/S0CAms8VXl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

مؤلفات حفيظ دراجي

وألف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، العديد من الكتب، من أبرزها في ملعب السياسة عام 2020. ودومينو عام 2013 ولا ملاك ولا شيطان عام 2012.

أحد أسرار تألق ميسي في قطر 2022 هو العائلة 💙🇦🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/nE5Vyg3ivI — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 16, 2022

كما ويعد الجزائري دراجي من المعلقين الرياضيين المناصرين لقضايا شعوب الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص مناصرته. ووقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية.