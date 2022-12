مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم، التي يترقبها الجماهير المغربية والعربية في أرجاء المعمورة، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة المغرب وكرواتيا، على ملعب ( استاد خليفة) الدولي، بصافرة الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال أفريقيا.

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت السعودية وقطر وبعض دول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

Tomorrow Atlas Lions will be playing for FIFA World Cup 3rd place 🥉against Croatia 🇭🇷 in Khalifa Stadium 🏟️ at 4PM (GMT+1) 🕓#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/fC55urPkMi

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 16, 2022