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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم في كأس العالم 2022

المغرب ضد كرواتيا للمنافسة على المركز الثالث مع ختام مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة المغرب وكرواتيا مباشر في كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة المغرب وكرواتيا مباشر في كأس العالم 2022
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وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم، التي يترقبها الجماهير المغربية والعربية في أرجاء المعمورة، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة المغرب وكرواتيا، على ملعب ( استاد خليفة) الدولي، بصافرة الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة المغرب وكرواتيا

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت السعودية وقطر وبعض دول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة الفاصلة بين كلا المنتخبين لمعرفة صاحب المركز الثالث في البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم

وستذاع مباراة المغرب وكرواتيا كالعادة، عبر القنوات الحصرية والمفتوحة الناقلة (بين سبورت) و(الكأس) القطريتين.

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معلق مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، المعلق العماني عامر الخوذيري.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر قنوات (الكأس)، المعلق المصري أحمد الطيب والبحريني خالد الحدي.

نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان المنتخب المغربي (أسود الأطلس) قد فشل في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي البطولة العالمية على حساب البرتغال بهدف دون رد، عقب الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين.

كما وتلقى الوصيف كرواتيا (الناريون)، الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022، بثلاثية نظيفة دون رد.

يذكر بأن نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ستقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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