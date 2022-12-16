مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم في كأس العالم 2022

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وطن- مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم، التي يترقبها الجماهير المغربية والعربية في أرجاء المعمورة، للمنافسة على تحديد المركز الثالث مع ختام مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة المغرب وكرواتيا، على ملعب ( استاد خليفة) الدولي، بصافرة الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة المغرب وكرواتيا

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت السعودية وقطر وبعض دول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

Tomorrow Atlas Lions will be playing for FIFA World Cup 3rd place 🥉against Croatia 🇭🇷 in Khalifa Stadium 🏟️ at 4PM (GMT+1) 🕓#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/fC55urPkMi — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 16, 2022

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة الفاصلة بين كلا المنتخبين لمعرفة صاحب المركز الثالث في البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر اليوم

وستذاع مباراة المغرب وكرواتيا كالعادة، عبر القنوات الحصرية والمفتوحة الناقلة (بين سبورت) و(الكأس) القطريتين.

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية، فيما يلي:

معلق مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات ( بين سبورت ماكس)، المعلق العماني عامر الخوذيري.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر قنوات (الكأس)، المعلق المصري أحمد الطيب والبحريني خالد الحدي.

نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان المنتخب المغربي (أسود الأطلس) قد فشل في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي البطولة العالمية على حساب البرتغال بهدف دون رد، عقب الخسارة أمام حامل اللقب فرنسا بهدفين نظيفين.

كما وتلقى الوصيف كرواتيا (الناريون)، الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022، بثلاثية نظيفة دون رد.

يذكر بأن نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ستقام الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).