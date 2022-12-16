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مونديال قطر 2022

ما الوعد الذي قطعتهُ زوجات لاعبي الأرجنتين في حال الفوز بالمونديال ؟!

سيقومون برسم وشوم متطابقة على أنفسهن في حال فوز الأرجنتين باللقب

كتب فارس أبو شيحة
وعد زوجات لاعبي الأرجنتين في حال الفوز بمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
وعد زوجات لاعبي الأرجنتين في حال الفوز بمونديال كأس العالم 2022
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وطن- كشفت تقارير صحفية عن الوعد الذي قطعته زوجات لاعبي منتخب الأرجنتين، قبيل النهائي المرتقب، أمام حامل اللقب فرنسا، الأحد، في حال الفوز بمونديال كأس العالم للمرة ال3 في تاريخه.

وقالت صديقة النجم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز(موري)، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال خروجها على أحد وسائل الإعلام المحلية الأرجنتينية، قائلة: ” خلال عشاء اجتمعنا خلاله جميعاً، قررنا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام. نرغب في رسم وشوم متطابقة لنا”.

وعد زوجات لاعبي الأرجنتين

وأضافت صديقة المدافع الأرجنتيني مارتينيز (موري)، ” ستكون رسوم الوشوم المتطابقة تخليداً لتلك اللحظة التاريخية. كما قطعنا وعداً بذلك على أنفسنا”.

كما وتابعت، صديقة نجم المنتخب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز حديثها، ” لم نقرر بعد بعد شكل الوشم، لأن البعض منا أراد شيء والأخر أراد شيئاً آخر. وتم طرح العديد من المقترحات بشأن ذلك”.

وشم طبق الأصل عن نسخة كأس العالم 2022

وختمت موري، ” الحصول على وشم طبق الأصل من النسخة الذهبية لمونديال كأس العالم، كان أحد الأفكار التي تم مناقشتها”.

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كما ويتواجد زوجات لاعبي الأرجنتين، في دولة قطر المستضيفة للمونديال، منذ خسارة راقصو التانغو في مستهل مشوارهم في مونديال كأس العالم 2022 أمام السعودية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. كان من توقيع سالم الدوسري وصالح الشهري لاعبي نادي الهلال السعودي.

الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وسيواجه منتخب الأرجنتين بقيادة البرغوث ميسي، أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، الأحد، للمنافسة على لقب كأس العالم بنسخته ال22، على ملعب ( استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في العاصمة القطرية (الدوحة). والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج داخل المدرجات.

ويطمح كلا المنتخبين الأرجنتين وفرنسا، لحمل اللقب ال3 في تاريخ مشوارهما. ببطولة كأس العالم، التي يعشقها جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة.

المصدروطن + وسائل إعلام أرجنتينية + صفحة منتخب الأرجنتين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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