ما الوعد الذي قطعتهُ زوجات لاعبي الأرجنتين في حال الفوز بالمونديال ؟!

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وطن- كشفت تقارير صحفية عن الوعد الذي قطعته زوجات لاعبي منتخب الأرجنتين، قبيل النهائي المرتقب، أمام حامل اللقب فرنسا، الأحد، في حال الفوز بمونديال كأس العالم للمرة ال3 في تاريخه.

وقالت صديقة النجم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز(موري)، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال خروجها على أحد وسائل الإعلام المحلية الأرجنتينية، قائلة: ” خلال عشاء اجتمعنا خلاله جميعاً، قررنا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام. نرغب في رسم وشوم متطابقة لنا”.

وعد زوجات لاعبي الأرجنتين

وأضافت صديقة المدافع الأرجنتيني مارتينيز (موري)، ” ستكون رسوم الوشوم المتطابقة تخليداً لتلك اللحظة التاريخية. كما قطعنا وعداً بذلك على أنفسنا”.

كما وتابعت، صديقة نجم المنتخب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز حديثها، ” لم نقرر بعد بعد شكل الوشم، لأن البعض منا أراد شيء والأخر أراد شيئاً آخر. وتم طرح العديد من المقترحات بشأن ذلك”.

وشم طبق الأصل عن نسخة كأس العالم 2022

وختمت موري، ” الحصول على وشم طبق الأصل من النسخة الذهبية لمونديال كأس العالم، كان أحد الأفكار التي تم مناقشتها”.

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كما ويتواجد زوجات لاعبي الأرجنتين، في دولة قطر المستضيفة للمونديال، منذ خسارة راقصو التانغو في مستهل مشوارهم في مونديال كأس العالم 2022 أمام السعودية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. كان من توقيع سالم الدوسري وصالح الشهري لاعبي نادي الهلال السعودي.

#Qatar2022 La Selección Argentina🇦🇷 se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 🏆 ante Francia #TodosJuntos 📋https://t.co/aIzxsjLP5S pic.twitter.com/fFeed4UipI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وسيواجه منتخب الأرجنتين بقيادة البرغوث ميسي، أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، الأحد، للمنافسة على لقب كأس العالم بنسخته ال22، على ملعب ( استاد لوسيل)، أكبر الملاعب في العاصمة القطرية (الدوحة). والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج داخل المدرجات.

¡Todos juntos por la victoria! ¡Únete al eFootball™ 2023 de KONAMI y alentemos todos juntos a la Selección Argentina!#eFootball #FreeToPlay pic.twitter.com/wDr0WLMyva — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

ويطمح كلا المنتخبين الأرجنتين وفرنسا، لحمل اللقب ال3 في تاريخ مشوارهما. ببطولة كأس العالم، التي يعشقها جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة.