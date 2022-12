ثعبان ضخم يختبئ في هذه الصورة .. ركز نظرك وحاول اكتشافه بسرعة

- Advertisement -

وطن – شارك موظف في خدمة الغابات الهندية صورة على حسابه في تويتر يظهر فيها ثعبان وهو يختبئ على شجرة، طالباً من أصحاب النظر الحادّ والثاقب أن يكتشفوا مكانها.

في الصورة التي شاركها الموظف (Parveen Kaswan)، يمكنك رؤية منطقة كثيفة مغطاة بالأشجار، حيث طلب من المغردين تحديد مكان الثعبان في تلك الصورة التي تعتبر من الأوهام البصرية.

ثعبان يختبئ في الصورة

قد لا تمكنك الأوراق الكثيفة للغاية من اكتشاف الأفعى، لكنها وبحسب ما قال الموظف في تعليقه على الصورة بانها تتربع على الشجرة من أعلى.

وكشف الموظف (Parveen Kaswan) أن الثعبانًا كان جالسًا على الشجرة، وشارك لاحقًا لقطة مقرّبة تبين صورة الثعبان، ويبدو أن الثعبان ينظر مباشرة إلى الكاميرا.

تم نشر هذا المنشور على تويتر قبل يومين، ومنذ مشاركته ، تم الإعجاب به أكثر من 1600 مرة مع العديد من التعليقات.وفق موقع “hindustantimes”

قال أحد الأشخاص في تعليقات تويتر: “هذا أحد أسباب خوفي من الدخول إلى الغابات ماذا لو سقط عليّ ثعبان بهذا العملاق”.

بينما قال شخص آخر: “لديك وظيفة رائعة وعين على التفاصيل”.

كام قال شخص ثالث: “إنه حقًا يبدو وكأنه ملك جالس فوق عرش من أوراق الشجر”.

يشار إلى أنّ الأوهام البصرية وألعاب الذكاء، تساعد في تحسين مهارات الملاحظة، وكذلك التركيز، وهي انواع عدة، منها: الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

ولقد ارتفعت شعبية الأوهام البصرية في العقد الماضي، وهو ما يتضح من حقيقة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية لكثيرين من محبي هذا النوع من الاختبارات.