الجمعة, ديسمبر 16, 2022
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حياتنا

ثعبان ضخم يختبئ في هذه الصورة .. ركز نظرك وحاول اكتشافه بسرعة

كتب رفيف عبدالله
أفعى تتخفى على شجرة watanserb.com
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وطن – شارك موظف في خدمة الغابات الهندية صورة على حسابه في تويتر يظهر فيها ثعبان وهو يختبئ على شجرة، طالباً من أصحاب النظر الحادّ والثاقب أن يكتشفوا مكانها.

في الصورة التي شاركها الموظف (Parveen Kaswan)، يمكنك رؤية منطقة كثيفة مغطاة بالأشجار،  حيث طلب من المغردين تحديد مكان الثعبان في تلك الصورة التي تعتبر من الأوهام البصرية.

ثعبان يختبئ في الصورة

قد لا تمكنك الأوراق الكثيفة للغاية من اكتشاف الأفعى، لكنها وبحسب ما قال الموظف في تعليقه على الصورة بانها تتربع على الشجرة من أعلى.

وكشف الموظف (Parveen Kaswan) أن الثعبانًا كان جالسًا على الشجرة، وشارك لاحقًا لقطة مقرّبة تبين صورة الثعبان، ويبدو أن الثعبان ينظر مباشرة إلى الكاميرا.

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تم نشر هذا المنشور على تويتر قبل يومين، ومنذ مشاركته ، تم الإعجاب به أكثر من 1600 مرة مع العديد من التعليقات.وفق موقع “hindustantimes

قال أحد الأشخاص في تعليقات تويتر: “هذا أحد أسباب خوفي من الدخول إلى الغابات ماذا لو سقط عليّ ثعبان بهذا العملاق”.

بينما قال شخص آخر: “لديك وظيفة رائعة وعين على التفاصيل”.

كام قال شخص ثالث: “إنه حقًا يبدو وكأنه ملك جالس فوق عرش من أوراق الشجر”.

يشار إلى أنّ الأوهام البصرية وألعاب الذكاء،  تساعد في تحسين مهارات الملاحظة، وكذلك التركيز، وهي انواع عدة، منها: الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

ولقد ارتفعت شعبية الأوهام البصرية في العقد الماضي، وهو ما يتضح من حقيقة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية لكثيرين من محبي هذا النوع من الاختبارات.

 

المصدرhindustantimes - رصد وترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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