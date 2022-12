أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم بشغف، مواجهة الأرجنتين وفرنسا، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بنسخته ال22، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

لكن دعونا متابعينا الآعزاء في كل مكان، أن نتعرف سوياً على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا. قبيل مباراة نهائي كأس العالم 2022.

تقابل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) أمام نظيره حامل اللقب فرنسا (الديوك)، 12 مباراة سابقاً في كافة البطولات الرسمية والودية المختلفة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة أمام ديوك فرنسا في 3 مواجهات سابقة.

كما وتعد المرة السادسة التي يصل فيها منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، ويسعى إلى تحقيق لقب المونديال للمرة ال3 في تاريخه. بعد نسخة 1978 و1986.

بينما تعتبر المرة الرابعة التي ينجح فيها حامل اللقب فرنسا، من الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022. كما ويتناصف الحلم مع راقصو التانغو الأرجنتيني في تحقيق لقب المونديال للمرة ال3 في مشواره، بعد تحقيقه في النسخة الماضية مونديال روسيا 2018.

كما وتشير التقارير الصحفية، بأن منتخب فرنسا لم يتلقى الخسارة في آخر 10 مواجهات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، فقد حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات أخرى. حيث أن آخر خسارة تلقاها ديوك فرنسا في دور مجموعات بكأس العالم في عام 1978 بهدفين مقابل هدف وحيد.

