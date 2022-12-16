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مونديال قطر 2022

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

الأرجنتين تقابل أمام حامل فرنسا في 12 مباراة ماضية في تاريخ مشوارهما

كتب فارس أبو شيحة
تاريخ الأجنتين وفرنسا قبيل نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
تاريخ الأجنتين وفرنسا قبيل نهائي كأس العالم 2022
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم بشغف، مواجهة الأرجنتين وفرنسا، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بنسخته ال22، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

لكن دعونا متابعينا الآعزاء في كل مكان، أن نتعرف سوياً على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا. قبيل مباراة نهائي كأس العالم 2022.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي كأس العالم 2022

تقابل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) أمام نظيره حامل اللقب فرنسا (الديوك)، 12 مباراة سابقاً في كافة البطولات الرسمية والودية المختلفة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة أمام ديوك فرنسا في 3 مواجهات سابقة.

كما وتعد المرة السادسة التي يصل فيها منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، ويسعى إلى تحقيق لقب المونديال للمرة ال3 في تاريخه. بعد نسخة 1978 و1986.

بينما تعتبر المرة الرابعة التي ينجح فيها حامل اللقب فرنسا، من الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022. كما ويتناصف الحلم مع راقصو التانغو الأرجنتيني في تحقيق لقب المونديال للمرة ال3 في مشواره، بعد تحقيقه في النسخة الماضية مونديال روسيا 2018.

منتخب فرنسا لم يخسر في آخر 10 مواجهات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية

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كما وتشير التقارير الصحفية، بأن منتخب فرنسا لم يتلقى الخسارة في آخر 10 مواجهات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، فقد حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات أخرى. حيث أن آخر خسارة تلقاها ديوك فرنسا في دور مجموعات بكأس العالم في عام 1978 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وهذا النهائي المونديالي بين الأرجنتين وفرنسا، سيكون رقم ال11 في تاريخ مونديال كأس العالم التي تجمع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية ضد منتخب أوروبي. كما ونجحت المنتخبات بالتتويج باللقب في 7 مرات منها.

نهائي كأس العالم 2022 قطر

فيما لم ينجح منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في تحقيق لقب كأس العالم مرتين، كانت أمام ألمانيا في نسختين 1990 و 2014. كما وحقق فرنسا الفوز على البرازيل في نهائي مونديال كأس العالم 1998.

ويبقى السؤال الذي يراود عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، من سيفعلها ويتوج بلقب كأس العالم بنسخته ال22، الأرجنتين. أمام حامل اللقب فرنسا للمرة الثانية على التوالي؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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