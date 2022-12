موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

- Advertisement -

وطن- يلتقي الأرجنتين وفرنسا، الأحد، للمنافسة على اللقب بنسخته ال22، في نهائي كأس العالم 2022، على أرض ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وسيقام نهائي كأس العالم 2022 المرتقبة لكافة عشاق وجماهير المستطيل الأخضر، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وستنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

ومن المقرر أن تبث مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر، على قنوات ( بين سبورت ماكس) و (الكأس)، الناقلتين لأحداث بطولة مونديال قطر 2022.

كما وستنقل مباراة نهائي كأس العالم، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس) المفتوحة، لجميع الجماهير العربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

فيما لم يكشف بعد عن المعلقين على المباراة النهائية في مونديال كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس).

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب المغرب، بعد الفوز بهدفين نظيفين دون رد، بينما تأهل المنتخب المنافس الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

كما وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الوصيف كرواتيا، السبت. للمنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب (استاد خليفة)، بذات توقيت المباراة النهائية.

