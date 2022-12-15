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مونديال قطر 2022

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا watanserb.com
موعد الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي الأرجنتين وفرنسا، الأحد، للمنافسة على اللقب بنسخته ال22، في نهائي كأس العالم 2022، على أرض ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وسيقام نهائي كأس العالم 2022 المرتقبة لكافة عشاق وجماهير المستطيل الأخضر، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

توقيت نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

وستنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعاصمة القطرية (الدوحة).

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كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة عصراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022

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ومن المقرر أن تبث مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر، على قنوات ( بين سبورت ماكس) و (الكأس)، الناقلتين لأحداث بطولة مونديال قطر 2022.

كما وستنقل مباراة نهائي كأس العالم، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس) المفتوحة، لجميع الجماهير العربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

فيما لم يكشف بعد عن المعلقين على المباراة النهائية في مونديال كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس).

الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب المغرب، بعد الفوز بهدفين نظيفين دون رد، بينما تأهل المنتخب المنافس الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

كما وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الوصيف كرواتيا، السبت. للمنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، على ملعب (استاد خليفة)، بذات توقيت المباراة النهائية.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، بين الأرجنتين وفرنسا، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. يصادف اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر.

المصدروطن + صفحة منتخب فرنسا + صفحة منتخب الأرجنتين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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