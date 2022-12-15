الخميس, ديسمبر 15, 2022
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الهدهد

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

زيادة مخيفة في جرائم القتل الأسري

كتب شيراز ماضي
مصري يقتل ابنه watanserb.com
مصري يقتل ابنه
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وطن- تتواصل سلسلة القتل الأسري في مصر، لتلقي بظلال كبير على المجتمع الذي كان معروفا بالهدوء والسكينة، إلا أن تحويلات عديدة طرأت عليه في الفترة الأخيرة.

أحدث حلقات سلسلة القتل الأسري، راح ضحيتها شاب قتل على يد والده في محافظة البحيرة شمال غربي مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي شاب عشريني مصرعه في الحال بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن.

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جاء ذلك على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين والده، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.

وتلقى مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بمقتل شاب على يد والده بقرية معنيا التابعة لنطاق ذات المركز، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت أجهزة الأمن على الفور، وتبين من خلال الفحص مصرع شاب يدعى باسم عسران خالد عسران، 23 عاما، مقيم قرية معنيا بمركز إيتاي البارود، إثر مشاجرة مع والده.

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ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب المشاجرة التي اندلعت بين الأب وابنه التي أسفرت عن مقتل الصغير.

زيادة مخيفة في جرائم القتل الأسري

مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترات الماضية، في جرائم القتل الأسري، وهو ما أثار تخوفات على استقرار المجتمع من جانب، كما تم الاهتمام من قبل المراكز المعنية ببحث أسباب ذلك.

ومن بين أشهر الجرائم التي شهدتها مصر في هذا الصدد، كانت حادثة ذبح امرأة لأطفالها الثلاثة في قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، قبل أن تحاول الانتحار.

وتركت الأم رسالة مؤثرة لزوجها أبلغته فيها أنها “أرسلت أولاده إلى الجنة”.

وكشفت التحريات أن المرأة كانت تمر بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات عائلية مع زوجها، مما دفعها إلى ذبح أطفالها الثلاثة، أحمد (10 سنوات) وأنس (5 سنوات) وسمية (3 أشهر) بسكين حاد، ثم محاولة الانتحار.

وفي مشهد غير متوقع، أثنى والد الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدتهم على زوجته خلال تشييع الجنازة، داعيًا لها بالشفاء والعافية.

وحدد خبراء أسباب ارتكاب الجرائم الأسرية، ومنها البعد عن الدين وضعف الوازع الإيماني والضغوط الاقتصادية الشديدة وكذلك المرض النفسي والمخدرات وكثرة المشكلات الأسرية والفن الرخيص الذي ينشر الرذيلة ويجسد مشاهد القتل والخيانة الزوجية .

المصدرموقع القاهرة24، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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