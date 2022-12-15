محكمة أمريكية تقضي بسجن أحمد أبو عمو 3 سنوات ونصف بتهمة التجسس لصالح السعودية

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وطن- قضت محكمة اتحادية أمريكية في مقاطعة سان فرانسيسكو بسجن أحمد أبو عمو المدير السابق في تويتر بالسجن ثلاث سنوت ونصف بتهمة بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة بيانات مستخدم منذ عدة سنوات وتعريض مستخدمين آخرين للاضطهاد، وذلك بعد أن أدانت هيئة المحلفين “أبو عمر” في أغسطس / آب الماضي.

وبحسب ما نقلته “رويترز“، كان المدعون قد طالبوا بالسجن لما يزيد قليلاً عن سبع سنوات ، قائلين إنهم يريدون “عقوبة قوية بما يكفي لردع الآخرين في صناعة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي عن بيع بيانات المستخدمين الضعفاء، في حين أن “أبو عمو” كان يواجه عقوبة قصوى بالسجن لعقود.

وكان محامو أبو عمو قد طلبوا من قاضي المقاطعة الأمريكية إدوارد تشين حكمًا تحت الاختبار في منزله في سياتل مع عدم وجود فترة سجن.

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وأشاروا إلى المشاكل الصحية المستمرة التي يعاني منها أبو عمو ، وعدم وجود قناعات أخرى ، وقضايا عائلية أثرت عليه خلال الفترة التي قضاها في تويتر، والتي امتدت من 2013 إلى 2015.

الاتهامات الموجهة لأحمد أبو عمو

وبحسب أوراق القضية، فقد ركزت القضية على جهود أبو عمو للبحث عن معلومات عن اثنين من مستخدمي تويتر، وساعة تبلغ قيمتها 42 ألف دولار تلقاها من مسؤول سعودي وزوج من التحويلات االمالية بقيمة 100 ألف دولار.

وقال ممثلو الادعاء إن أبو عمو ، الذي أشرف على علاقات تويتر مع الصحفيين والمشاهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، نقل معلومات حساسة من أنظمة الشركة لمساعدة المسؤولين السعوديين في تحديد مستخدمي تويتر الذين يثيرون اهتمامهم وتحديد مواقعهم ، مما قد يعرضهم للاضطهاد.

تبريرات محامي أحمد أبو عمو

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وخلال إصدار الحكم، قال محامو أبو عمو إنه أثناء تواجده في تويتر ، كانت عائلته “تكافح لدفع ثمن الاضطرابات الخطيرة في حياة أخته والتعامل معها” ، بما في ذلك الرعاية الطبية المتخصصة لابنته المولودة حديثًا.

وقال المحامون أيضًا إن تصرفات أبو عمو باهتة مقارنة بأفعال علي الزبارة، وهو موظف سابق آخر في تويتر ، متهم بالوصول إلى آلاف حسابات تويتر نيابة عن المملكة العربية السعودية، والذي كان قد غادر الولايات المتحدة قبل توجيه الاتهام إليه.

الدعوى القضائية شملت 3 متهمين

وبحسب الدعوى المقدمة العام 2019 كان دورعلي الزبارة إلى جانب أحمد أبوعمو، باستغلال قدرتهما كموظفين في تويتر لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة عن منشقين ومعارضين للنظام السعودي.

أما المواطن السعودي أحمد المطيري وفقا للدعوى فمتهم بالعمل كوسيط بين موظفي تويتر والحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين ( أبوعمو الوزبارة) مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة “هابلو” الفارهة.

تهمة علي حمد الزبارة

مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2015 يزعم أن زبارة كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة غل بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.

تهمة أحمد سعد المطيري

يعرف أكثر باسم أحمد الجبرين، مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014 و2015 يزعم أن المطيري كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية، المعلومات المسروقة تتضمن عناوين بريد إليكتروني وأرقام هاتف وعناوين انترنت لمعارضين سعوديين ومنتقدين للحكومة السعودية وغيرهم.

وفي وثيقة الادعاء، المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة “هابلو” الفارهة.