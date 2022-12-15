سعر الدولار في السودان بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع قياسي لليورو والإسترليني

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وطن- واصل سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعَهما في تعاملات الخميس 15 ديسمبر 2022، في حين استقر سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك منذ أيام، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 615.45 جنيهاً للشراء، و620.07 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 715.44 جنيهاً للشراء، و720.81 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة، إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيّدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي، وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجةً لإصلاحات نفّذتها حكومة الانتقال، لكنّ الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير: إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقّع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقّق نموّاً بنسبة تُقدّر بـ 0.5% في 2021.

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس

وتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سلسلة غير مسبوقة في قرارات رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، حيث قرر الأربعاء عقب اجتماعه المنعقد لمدة يومين، رفعَ سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس.

توقع أعضاء الفيدرالي أن يرتفع النمو الاقتصادي الأمريكي (الناتج المحلي الإجمالي) بـ 0.5% في نهاية 2022، وبـ 0.5% في 2023، وبـ 1.6% في 2024%، وبـ 1.8% في 2025.

كما يرى أعضاء الفيدرالي زيادة في معدل البطالة، حيث تصل إلى 3.7% في نهاية 2022، وترتفع إلى 4.6% في 2023، وتستمر عند 4.6% في 2024، وتبدأ في التراجع إلى 4.5% في 2025.