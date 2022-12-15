الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع قياسي لليورو...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع قياسي لليورو والإسترليني

اليورو والإسترليني شهدا ارتفاعاً جديداً بمقدار جنيهين

كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
- Advertisement -

وطن- واصل سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعَهما في تعاملات الخميس 15 ديسمبر 2022، في حين استقر سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك منذ أيام، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 615.45 جنيهاً للشراء، و620.07 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 715.44 جنيهاً للشراء، و720.81 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة، إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيّدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي، وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجةً لإصلاحات نفّذتها حكومة الانتقال، لكنّ الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير: إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقّع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقّق نموّاً بنسبة تُقدّر بـ 0.5% في 2021.

سعر الدولار في السودان الأربعاء 14 ديسمبر.. قفزات كبيرة للجنيه الإسترليني واليورو!

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس

وتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سلسلة غير مسبوقة في قرارات رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، حيث قرر الأربعاء عقب اجتماعه المنعقد لمدة يومين، رفعَ سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس.

توقع أعضاء الفيدرالي أن يرتفع النمو الاقتصادي الأمريكي (الناتج المحلي الإجمالي) بـ 0.5% في نهاية 2022، وبـ 0.5% في 2023، وبـ 1.6% في 2024%، وبـ 1.8% في 2025.

كما يرى أعضاء الفيدرالي زيادة في معدل البطالة، حيث تصل إلى 3.7% في نهاية 2022، وترتفع إلى 4.6% في 2023، وتستمر عند 4.6% في 2024، وتبدأ في التراجع إلى 4.5% في 2025.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 14 ديسمبر.. قفزات كبيرة للجنيه الإسترليني واليورو!

الهدهد

“ما هذه الفضائح”.. وزير سوداني تورط بموقف محرج على الهواء (فيديو)

اقتصاد

التضخم الحاد يباغت المصريين والحكومة تبيع أراضيها بحثا عن الدولار

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.. ارتفاع مفاجئ يضرب السوق

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

اقتصاد

دول الخليج تعيد التفكير في ربط عملتها بالدولار باستثناء دولة واحدة.. ما السبب؟

اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق السوداء

الهدهد

توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم.. اتهام الإمارات والسعودية بطمس الهوية الإسلامية للسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 ديسمبر.. انخفاضات كبيرة لليورو والإسترليني

الهدهد

نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

اقتصاد

سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

خلال تصوير مشهد وهي مُقيّدة.. مقتل نجمة إباحية وتقطيع جثتها بمنشار! (صور)

بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

تسريب معلومات حساسة.. مقترح للضغط على محمد بن سلمان واستغلال “إدمانه”

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

القصة الكاملة لوفاة حارس أمن في استاد لوسيل.. سقوط مفزع وتعليق ناري من شقيقته

إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC