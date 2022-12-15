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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

الأرجنتين أمام حامل اللقب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022
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وطن- يخوض منتخب الأرجنتين ضد فرنسا حامل اللقب، الأحد، مباراة نهائي كأس العالم 2022، على ميدان ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستبدأ مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المباراة النهائية عند الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

توقيت الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الرابعة عصراً، للمنافسة بين كلا المنتخبين على لقب البطولة العالمية بنسخته ال22.

كما وستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس) المفتوحتين لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا

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وسيلعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فرنسا، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين (راقصو التانغو): تاجليافيكو، أوتامندي. كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: ماك أليستير، فرنانديز، باريديس ( آنخيل دي ماريا)، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: جوليا ألفاريز (ديبالا)، ليونيل ميسي.

معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة نهائي كأس العالم 2022، القوية والمثيرة بين الأجنتين ضد فرنسا حامل اللقب، على قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو القطري يوسف سيف.

كما وستنقل على قنوات (الكأس) المفتوحة، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم  2022 قطر، المعلق المصري علي محمد علي أو البحريني خالد الحدي.

وتعد المرة السادسة التي يصل فيها منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، إلى نهائي مونديال كأس العالم في تاريخ مسيرتها، فيما وصلت فرنسا في تاريخ مشوارها إلى المباراة النهائية 4 مرات.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين التقى نظيره فرنسا في 12 سابقة في كافة البطولات الرسمية والمباريات الودية، حقق فيها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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