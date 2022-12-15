تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

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وطن- يخوض منتخب الأرجنتين ضد فرنسا حامل اللقب، الأحد، مباراة نهائي كأس العالم 2022، على ميدان ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وستبدأ مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وستكون المباراة النهائية عند الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

توقيت الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الرابعة عصراً، للمنافسة بين كلا المنتخبين على لقب البطولة العالمية بنسخته ال22.

#Qatar2022 La Selección Argentina🇦🇷 se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 🏆 ante Francia #TodosJuntos 📋https://t.co/aIzxsjLP5S pic.twitter.com/fFeed4UipI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

كما وستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس) المفتوحتين لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا

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وسيلعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه فرنسا، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين (راقصو التانغو): تاجليافيكو، أوتامندي. كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

¡Todos juntos por la victoria! ¡Únete al eFootball™ 2023 de KONAMI y alentemos todos juntos a la Selección Argentina!#eFootball #FreeToPlay pic.twitter.com/wDr0WLMyva — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

خط الوسط: ماك أليستير، فرنانديز، باريديس ( آنخيل دي ماريا)، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: جوليا ألفاريز (ديبالا)، ليونيل ميسي.

معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة نهائي كأس العالم 2022، القوية والمثيرة بين الأجنتين ضد فرنسا حامل اللقب، على قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو القطري يوسف سيف.

#Qatar2022 ¡No te bajes ahora de la #Scaloneta 🚍 que queda una última parada! 🙌 pic.twitter.com/DHjAGKW78u — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 14, 2022

كما وستنقل على قنوات (الكأس) المفتوحة، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، المعلق المصري علي محمد علي أو البحريني خالد الحدي.

وتعد المرة السادسة التي يصل فيها منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، إلى نهائي مونديال كأس العالم في تاريخ مسيرتها، فيما وصلت فرنسا في تاريخ مشوارها إلى المباراة النهائية 4 مرات.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين التقى نظيره فرنسا في 12 سابقة في كافة البطولات الرسمية والمباريات الودية، حقق فيها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين.