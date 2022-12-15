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اتصالان من ملك المغرب بعد هزيمة أسود أطلس أمام فرنسا في المونديال

إشادة كبيرة بالإنجاز المغربي في كأس العالم

كتب خالد السعدي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع المدير الفني لمنتخب بلاده وليد الركراكي، وذلك عقب الخسارة من منتخب فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وخلال الاتصال، حرص العاهل المغربي على الإشادة بما قدمه أسود أطلس من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ووجه الشكر للمدير الفني واللاعبين عما قدموه من أداء خلال البطولة، وتمنى لهم النجاح الكامل في المنافسات المقبلة.

ونوه الملك محمد السادس بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه البطولة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

اتصال ملك المغرب بقائد الأسود

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كما أجرى العاهل المغربي، اتصالا هاتفيا مع قائد أسود أطلس رومان سايس، أعرب فيه عن تمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، ومهنئا إياه على روحه القيادية، كما كلفه بنقل تهنئته الحارة لكل اللاعبين.

فرنسا تقضي على حلم المغرب للنهائي

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم في قطر.

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وسيواجه أسود أطلس، المنتخب الكرواتي يوم السبت بحثا عن اعتلاء المنصة بالحصول على المركز الثالث بالمونديال، وسيكون ذلك حدثا فريدا كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذه المرتبة.

تصريحات وليد الركراكي بعد المباراة

وبعد المباراة، قال الركراكي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه عكسوا صورة إيجابية ومتميزة عن كرة القدم المغربية والإفريقية من خلال الأداء المتميز الذي أبان عنه أسود الأطلس خلال مشاركتهم في هذه التظاهرة العالمية.

وقال إن الملك محمد السادس والشعب المغربي فخورون بالصورة الجيدة التي رسمها الأسود خلال مسارهم المتميز في بطولة كأس العالم، مبرزا أن المجموعة الوطنية حظيت بالاحترام من طرف الجميع.

وأضاف أن اللاعبين ورغم هزيمتهم أمام منتخب كبير، قدموا أداء متميزا وأبانوا عن مستوى عال وروح قتالية خلال مباراتهم أمام بطل العالم، معبرا عن أسفه لعدم تحقيق حلم المغاربة والجماهير التي ساندت الفريق بقوة منذ انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم وواجهوا فريقا كان ينتظر منهم ارتكاب الأخطاء، موضحا أن الإرهاق والإصابات العديدة أثرت على مردود الفريق.

وتابع: “ارتكبنا أخطاء تقنية كثيرة خصوصا في الشوط الأول، وكنا أكثر قوة خلال مجريات الشوط الثاني وغابت عنا الفعالية في أكثر من مناسبة “.

وتحدث عن مواجهة كرواتيا يوم السبت، قائلا إن فريقه سيلعب المباراة بنتيجة الفوز، معتبرا أن مباراة تحديد المركز الثالث ستشكل فرصة لإشراك عناصر لم تتح لهم فرصة المشاركة في المباريات السابقة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء المغربية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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