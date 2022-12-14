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مشهد مؤثر لطفل سوري مُهجّر يقاسم قطة ضالة طعامه.. فيديو

أوضاع السوريين مأساوية بسبب سياسات نظام بشار الأسد

كتب خالد الأحمد
طفل سوري watanserb.com
طفل سوري
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وطن- “يعني أنا أحسن منها حرام جوعانة”، بهذه العبارة العفوية المكتنزة بدلالات إنسانية، عبر طفل سوري مهجر عن تعاطفه مع قطة كان يطعمها مما يأكله خلال استراحة من عمله في تنظيف السيارات.

“يعني أنا أحسن منها حرام جوعانة”

وسلط تقرير مصور لموقع “تلفزيون سوريا” المعارض، الضوء على قصة الطفل الذي ظهر وهو يجلس إلى جانب إحدى السيارات وبيده لفافة طعام وبدت قطة ضالة إلى جانبه.

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وسأله المراسل لماذا تطعم القطة فأجاب ببراءة: ” يعني أنا أحسن منها.. حرام جوعانة”.

وقال الطفل الذي بدا في العاشرة من عمره إنه يعمل في مسح السيارات ويدعى عمر، ورغم عمله -كما قال- يواصل دراسته.

وعندما سأله المراسل ماذا يجني من عمله قال له: “أمي طالبة مني خمسين ليرة”، يشتري منها خبزاً بعشر ليرات ويأخذ الباقي لوالدته لتشتري به أكلاً لأخوته، كما ذكر.

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وكشف الطفل السوري في الفيديو المبكي والذي انتشر على نطاق واسع، أن والده يعمل في مقهى ولديه خمسة أشقاء، وقال اضطررت للعمل لأن اخوتي كلهم صغار السن.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” فإن هناك آلاف الأطفال ممن حرموا من دخول المدرسة في الشمال السوري بسبب اكتظاظ صفوف الدراسة ونقص المعلمين المؤهلين والظروف المالية الصعبة.

وبسبب محدودية فرص الحصول على دخل، فإن معظم العائلات لا تستطيع تحمل أعباء الرسوم المدرسية الشهرية، والتي تبلغ 2000 ليرة سورية (3.5 دولار فيضطرون للدفع بهم إلى سوق العمل وممارسة مهن مرهقة لا تتناسب مع مؤهلاتهم الجسدية.

تفاعل النشطاء مع الطفل السوري

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع قصة الطفل التي تحمل الكثير من الدلالات الإنسانية وميزة الإيثار والرحمة حتى في أصعب الظروف.

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وفي هذا السياق علق ناشط: “بطل هذا الطفل ربي يرزقه رزقا حلالاً طيباً”.

فيما عقب مغرد باسم توفيق: “لا يشعر بالجائع إلاّ جائع، لهذا يطعم القطة”.

وقال آخر:”لا تولد الرجال إلا من رحم المأسي”.

ويعاني السوريين في الداخل السوري أوضاعا معيشية غير آدمية، جراء سياسات بشار الأسد الدموية.

وتسبب نظام الأسد في تدمير سوريا طيلة 10 سنوات، وقتل آلاف السوريين وشد الملايين منهم حول العالم، تحت مزاعم مقاومة الإرهاب لمجرد أن يحافظ بشار الأسد على كرسيه فقط.

المصدرتويتر، موقع تلفزيون سوريا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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