عارضة أزياء أرجنتينية ترقص بطريقة ساخنة في قطر احتفالاً بالتأهل لنهائي المونديال (فيديو)

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وطن – شاركت “لوسيانا سالازار”‏ المغنية وعارضة الأزياء الأرجنتينية، صوراً جريئة لها، خلال تشجيعها منتخب بلادها الأرجنتين، في بطولة كأس العالم بقطر .

عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار

ونشرت “لوسيانا سالازار”‏ عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مجموعة من الصور، أثناء تواجدها في مدرجات مونديال قطر، وهي تشجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه.

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، في بعض الصور، وهي ترتدي “تي شيرت” المنتخب الأرجنتيني، بطريقة تكشف بطنها، فيما اردت بنطالا ضيّقا جريء باللون الأسود.

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ومساء الثلاثاء، نشرت عبر خاصيّة “ستوري” حسابها في انستغرام، فيديو رقص بالعلم الأرجنتيني في قطر، احتفالاً بفوز الأرجنتين على كرواتيا، وتأهلها الى نهائي كأس العالم2022.

كما أظهرت قصصها مجموعة من مشجعي الأرجنتين يغنون ويهتفون فرحاً بتأهل منتخب الأرجنتين للنهائي.

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كانت العارضة المثيرة في استاد لوسيل يوم الجمعة عندما هزمت الأرجنتين هولندا بركلات الترجيح.

وظهرت في الملعب مرة أخرى مساء الثلاثاء حيث قاد ميسي منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم.

والتقطت “سالازار” صور سيلفي بين مشجعي الأرجنتينن وصوراً للاحتفالات الصاخبة في المدرجات.

View this post on Instagram A post shared by Luciana Salazar (@salazarluli)

وجذبت العارضة الشقراء، التي حصلت على 1.8 مليون متابع مذهل على إنستغرام، اهتمامًا عالميًا عندما وعدت بالركض عارية في شوارع “بوينس آيرس” مع دييجو مارادونا في كأس العالم 2010.وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

يشار الى أنّ ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول، خطفت الأنظار، خلال تواجدها في قطر، لمؤازرة وتشجيع منتخب بلادها، قبل انتهاء مشواره على يد لاعبي منتخب الأرجنتين، بثلاثة أهداف نظيفة، والخروج من نصف النهائي.