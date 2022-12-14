سبب وفاة سامي سعيد لاعب نادي مطروح الرياضي في مصر (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو يُوثق لحظة وفاة مدافع نادي مطروح المصري سامي سعيد، بعد سقوطه أرضا خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة.

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة سقوط اللاعب أرضا واستمر اللعب لعدة ثوان قبل أو يوقف الحكم المباراة.

وشوهد العشرات من الحاضرين في الاستاد، بما في ذلك أعضاء الفريق الطبي، وهم يهرولون إلى أرض الملعب نحو اللاعب.

من جانبه، قال إبراهيم أبو صندوق عضو مجلس إدارة النادي، إن اللاعب توفي في الملعب بعد سقوطه أرضا وابتلاع لسانه.

وسقط سامي سعيد القطعاني على أرض الملعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني بعدما بلع لسانه.

ولم يتمكن الجهاز الطبي من إنعاش اللاعب ليتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقرر الحكم إلغاء المباراة فى الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وأصيب اللاعب، بعد اصطدامه بالرأس مع مدافع نادى السلوم فى دوري القسم الثالث.

ووقع اللاعب على الأرض نتيجة هذا الاصطدام وتم إسعافه وأكملت المباراة إلا أنه وبعد دقائق سقط أرضا، دون أن يتحرك وبدون احتكاك مع أحد من زملائه أو لاعبي الخصم، وفق صحيفة المصري اليوم.

يُشار إلى أن اللاعب المتوفى كان يبلغ من العمر 43 عاما، ويُنسب إلى قبيلة القطعان.

ماذا يعني بلع اللسان؟

وبلع اللسان حالة طبية تحدث بشكل رئيس بسبب فقدان الوعي كنتيجة لحدوث إصابات خطيرة، مثل التعرّض لحادث سير.

ويحدث في هذه الحالة، ارتخاء لعضلة اللسان الذي يتسبب برجوع اللسان للخلف مُتسببًا بحدوث إغلاق في الممرات الهوائية.

وإسعاف المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له خلال فقده للوعي لحين وصول الطوارئ أمر في غاية الأهمية؛ لأن ذلك يقيه من الإختناق ويحافظ على حياته.

ويكمن الهدف من إجراء إسعاف بلع اللسان في فتح مجرى التنفس بأقل حركة للعمود الفقري العنقي.

ويجب إجراء إسعاف بلع اللسان بواسطة مسعفين مدربين عندما يكون هناك اشتباه بإصابة ما في الحبل الشوكي؛ لأن تحريك أو رفع الذقن قد يتسبب في تحريك العمود الفقري العنقي مما يؤدي إلى حدوث أضرار أخرى.