الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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المستكشف راشد.. حاكم دبي ينشر أول رسالة له بعد دخوله مدار القمر

تستغرق رحلة المستكشف راشد 5 أشهر ومهمته الهبوط على القمر

كتب فهمي الورغمي
محمد بن راشد watanserb.com
محمد بن راشد
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وطن- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر عن تلقيّ مركز محمد بن راشد للفضاء، إشارة الاتصال الأولى من “المستكشف راشد“.

وكان “المستكشف راشد” قد انطلق بنجاح من المجمع رقم 40 بقاعدة “كيب كانافيرال” الفضائية، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالتعاون مع المحطة الأرضية لـ “آي سبيس” في طوكيو/ اليابان.

الإمارات تستكشف القمر

وقال محمد بن راشد، الأربعاء، إن المستكشف “راشد” وجه أول رسالة إلى مركز الفضاء في دبي.

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وأوضح أن ذلك جاء بعد 3 أيام على انطلاقه إلى القمر، مؤكدا أن جميع الأجهزة في المستكشف تعمل بشكل سليم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” في تغريدة رصدتها (وطن): “من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج”.

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وتابع في وصف لحالته بعد وصوله لمدار القمر: “جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم.. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله”.

يشار في السياق، بحسب وكالة أنباء الإمارات، إلى أن فريق “مشروع الإمارات لاستكشاف القمر” قد بدأ تلقي البيانات في مركز التحكم بالمهمات الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، للتحقق من عمل المستكشف اليوم الأربعاء.

وتبع ذلك عملية فحص جميع الأنظمة للتأكد من صحة المستكشف راشد، والتي استغرقت نحو الساعتين، حيث تم تأكيد عمل المستكشف بفعالية تامة، واستعداده لبدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الملاحة التي ستستمر لمدة 4 أشهر.

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المستكشف راشد .. رحلة شاقة نحو القمر

وكان المستكشف الفضائي الإماراتي “راشد” انطلق نحو القمر، الأحد الماضي، في رحلة تستغرق 5 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي “راشد” على سطح القمر، في أبريل 2023.

ويحمل المستكشف راشد، مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو- آر”، على متن صاروخ الإطلاق “سبيس إكس فالكون تسعة”.

وبهذا، تسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، كونها المهمة الأولى عربيا والرابعة عالميا.

وتبلغ مدة المهمة العلمية يوما قمريا واحدا، أي ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض.

وستأخذ المركبة الفضائية طريقا منخفض الطاقة إلى القمر، بدلا من الاقتراب المباشر.

ويتهم حقوقيون النظام الإماراتي بتبني مثل هذه الأنشطة، للتغطية على سجله الحقوقي الأسود وتبييض سمعته.

ويحكم محمد بن زايد الإمارات بقبضة حديدية، ولا يسمح بوجود أي معارضة له وتمتلأ سجون أبوظبي بمعارضين وجهوا مجرد انتقادات بسيطة لبعض سياسات الدولة.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الإمارات، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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