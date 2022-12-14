احذر..هذا ما يحدث بجسمك عندما تنام على بطنك!

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وطن- تختلف طرق النوم من شخص لآخر، وكل منا له وضعية نوم معينة يفضلها أكثر من غيرها.

على سبيل المثال، يحب الكثير من الناس النوم على البطن، ويمكن أن تساعد هذه الوضعية في الواقع على الحد من الشخير والحماية من انقطاع النفس أثناء النوم.

آلام الظهر والرقبة

ولكن ما لا يعرفه العديد أن هذه الوضعية لها أضرار صحية على جسمك ويمكن أن تسبب ضغطََا على ظهرك ورقبتك، وفقا لما أوردته صحيفة “indiatoday“.



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النوم على البطن يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي، كما أن هذه الوضعية تضر بعضلات الظهر والرقبة، وتقيد حركة عضلات الجهاز التنفسي، وتعرضك لبعض المخاطر الصحية.

كما تسبب لنا في مشاكل قد تمنعنا من التنفس بشكل جيد.

ما هي أفضل وضعية للنوم

يُعتبر النوم على الجانب الأيسر أفضل وضعية ملائمة للنوم.



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كما يطلب الأطباء والخبراء النساء الحوامل النوم على جانبهن الأيسر للحصول على نوم عميق.

تشير دراسة طبية أجريت عام 2012 إلى أن “النوم على الجانب الأيسر أثناء الحمل يمكن أن يزيد من تدفق الدم الصحي ويوفر مستويات الأكسجين المثلى لكل من الأم والطفل.”



إذا كنت تعاني من مشكلة الجيوب الأنفية أيضًا، فقد يكون الاستلقاء على الظهر مشكلة. لذلك يفضل الاستلقاء على أحد الجانبين (الجانب الأيمن أو الأيسر).



إضافة إلى ذلك، فإن النوم على الظهر يسهل عمل الطحال، وهو عضو يوجد في جسم الإنسان مسؤول عن تنقية الدم.