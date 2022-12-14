الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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حياتنا

احذر..هذا ما يحدث بجسمك عندما تنام على بطنك!

يُعتبر النوم على الجانب الأيسر أفضل وضعية ملائمة للنوم.

كتب ايمان الباجي
النوم على البطن watanserb.com
النوم على البطن
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وطن- تختلف طرق النوم من شخص لآخر، وكل منا له وضعية نوم معينة يفضلها أكثر من غيرها.

على سبيل المثال، يحب الكثير من الناس النوم على البطن، ويمكن أن تساعد هذه الوضعية في الواقع على الحد من الشخير والحماية من انقطاع النفس أثناء النوم.

آلام الظهر والرقبة

ولكن ما لا يعرفه العديد أن هذه الوضعية لها أضرار صحية على جسمك ويمكن أن تسبب ضغطََا على ظهرك ورقبتك، وفقا لما أوردته صحيفة “indiatoday“.

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النوم على البطن يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي، كما أن هذه الوضعية تضر بعضلات الظهر والرقبة، وتقيد حركة عضلات الجهاز التنفسي، وتعرضك لبعض المخاطر الصحية.

النوم على البطن يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي
النوم على البطن يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي

كما تسبب لنا في مشاكل قد تمنعنا من التنفس بشكل جيد.

ما هي أفضل وضعية للنوم؟

يُعتبر النوم على الجانب الأيسر أفضل وضعية ملائمة للنوم.

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كما يطلب الأطباء والخبراء النساء الحوامل النوم على جانبهن الأيسر للحصول على نوم عميق.

تشير دراسة طبية أجريت عام 2012 إلى أن “النوم على الجانب الأيسر أثناء الحمل يمكن أن يزيد من تدفق الدم الصحي ويوفر مستويات الأكسجين المثلى لكل من الأم والطفل.”

يُعتبر النوم على الجانب الأيسر أفضل وضعية ملائمة للنوم

إذا كنت تعاني من مشكلة الجيوب الأنفية أيضًا، فقد يكون الاستلقاء على الظهر مشكلة. لذلك يفضل الاستلقاء على أحد الجانبين (الجانب الأيمن أو الأيسر).

إضافة إلى ذلك، فإن النوم على الظهر يسهل عمل الطحال، وهو عضو يوجد في جسم الإنسان مسؤول عن تنقية الدم.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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