رسالة الركراكي للجزائريين وقلق من أمر قد يخسر المغرب أمام فرنسا بسببه

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وطن- أفاد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بأنه يطمح رفقة أسود الأطلس إلى بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، منوها في السياق، أن مواجهة المنتخب الفرنسي، الأربعاء، ستكون مصيرية وسيقدم فيها اللاعبون كل جهدهم.

“نريد تغيير عقليتنا”

وأكد وليد الركراكي في مؤتمر صحفي،الثلاثاء، أن هدفه الأساسي في هذه البطولة تغيير عقلية اللاعبين ونظرتهم إلى مشاركتهم في العرس العالمي، “وهذا ما أخبرت به اللاعبين”، على حد تعبيره.

🟥 #آخر_خبر | وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب🇲🇦قبل مواجهة فرنسا 🇫🇷 في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022

💬نريد أن نضع إفريقيا في القمة

💬أعتبر أننا نلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا

💬لدينا أفضل المشجعين في العالم

💬الجماهير المغربية قدمت من كل مكان لتشجيعنا pic.twitter.com/fpcxOZumsT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 13, 2022

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وصرح الركراكي: “إذا وضعنا في ذهننا أن مشاركتنا ناجحة ببلوغ نصف النهائي ونفرح، فلن نواصل مشوارنا وسنخسر غدا.”

وتابع:”فهذا ليس رأيي، نحن بين أفضل 4 منتخبات في العالم، وهذا ليس من قبيل الصدفة، وستكون لدينا الكلمة غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية”.

وأضاف: “نتمنى ألا يحترمنا خصمنا غدا، لأنهم إذا احترمونا مثلما فعلت المنتخبات التي واجهناها حتى الآن في هذه البطولة، وكانوا في قمة مستواهم فستكون مهمتنا صعبة.”

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واستطرد:”نحن واثقون في أنفسنا ومتحمسون بفضل مشوارنا الصعب في هذه البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا سنودع المسابقة ولكننا لا زلنا هنا وبقيمنا وسنخوض نصف النهائي”.

وليد الركراكي مدرب المغرب : نريد تغيير عقليتنا . إذا كنا سعداء بالتواجد في نصف النهائي ، فلن أكون سعيدًا. أريد أن أكون في النهائي . نريد أن نضع إفريقيا في القمة

أعتبر أننا نلعب في أرضنا وأمام جماهيرنا . الجماهير المغربية قدمت من كل مكان لتشجيعنا 🔥🔥🔴🔴 pic.twitter.com/HX3I1BpOEV — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 13, 2022

وتابع قائلا: “كلما نتقدم في المسابقة سنخوض مباريات أصعب، سنواجه فرنسا بطلة العالم بلاعبين بكفاءة عالمية ومدرب بجودة عالية، ونحن سنواصل القيام بما نحسن فعله بطموح، في محاولة منا لخلق المفاجأة ولم لا بلوغ المباراة النهائية لكأس العالم”.

وكشف وليد الركراكي “السر” وراء تطلعاته الايجابية للفوز على المنتخب الفرنسي قائلا إنه” الروح القتالية لدى الفريق”.

وقال الركراكي “سيكون سر الفوز هو روح الفريق، نحن نلعب من أجل المنتخب الوطني وليس النادي.”

وأوضح:”الكل يعمل ويقاتل ويقدم أفضل ما لديه في كل مباراة يلعبها، لعبنا بروح عالية في المباريات السابقة، وهذا أهم شيء في كرة القدم”.

"أتينا لنغير عقلية القارة الإفريقية".. مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي يقول إن المنتخب المغربي يحلم بالتتويج بكأس العالم#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/8ONwvMLHYV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 13, 2022

“ثقتي كبيرة في المنتخب المغربي”

وفيما أمل أن يكون الطموح والتعطش للفوز كافياً، عبّر عن ثقته في مؤهلات المغرب الراغب في إعادة كتابة التاريخ “وأن نضع أفريقيا على قمة العالم”.

وتابع “لكنني لست مجنونا، فأنا أعرف أن ذلك سيكون صعبًا، كما أعرف أن كل هذه الروح والمعنويات والمحفزات ستكون مهمة غدا وستجعل مهمة فرنسا أيضا صعبة في الفوز علينا”.

🟥 #آخر_خبر | وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب🇲🇦قبل مواجهة فرنسا 🇫🇷 في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 💬نحن واثقون في قدراتنا ونريد إعادة كتابة التاريخ رغم أن جميع الترشيحات تصب في مصلحة فرنسا

💬لا نعاني من الارهاق بالعكس الكل متحمس لخوض نصف النهائي

💬حظوظنا وافرة في التأهل pic.twitter.com/rSo0fGCrZK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 13, 2022

وأضاف وليد الركراكي: “أعرف أن كل التوقعات ضدنا ولكن نحن على ثقة. ربما نحن مجنونون ولكن من الجيد أن تكون مجنونا، إذا كانوا سيفكرون أننا متعبون، وهذا ما قالته منتخبات أخرى سابقا، فسيكونون مخطئين، أريد أن أقول أننا لسنا متعبين وجاهزون لمباراة الغد”.

وواصل حديثه قائلا: “سنقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم، هذا ليس بالهزل بل أنا جدي فيما أقوله، أنا طموح، نحن جاهزون للفوز باللقب ودخول التاريخ من أجل المغرب وأفريقيا والدول العربية، من أجل إخوتنا الجزائريين والتونسيين والمصريين والليبيين.”

وتابع:”كل أولئك الذين حلموا برؤية منتخب أفريقي في نصف النهائي والنهائي، هذه فرصتنا ولا يجب أن نضيعها، لا يجب أن ننتظر 40 عاما لتحقيق ذلك، غدا سنقوم بذلك، أنا ربما مجنون، ولكنني كذلك نحن هنا ولدينا فرصتنا ونواجه فرنسا افضل منتخب في العالم”.

🗣️ وليد الركراكي – مدرب المغرب : "في كل دور يتوقعون إقصاءنا ولكننا لازلنا هنا، كما قلت في السابق نحن نحلم بالفوز بكأس العالم." 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nPzyMQjt8q — ترند كأس العالم™ (@TrendEPL) December 13, 2022

كما تطرق وليد الركراكي إلى المواجهة بين الصديقين أشرف حكيمي، وكيليان مبابي، نجمي الفريق الباريسي PSG.

وقال الركراكي “إذا كان هناك لاعب يعرف كيليان أفضل مني فهو حكيمي لانه يتدرّب معه يوميا ولديه فكرة دقيقة عن هذا اللاعب، لكن ذلك لن يغيّر الكثير بالنسبة لنا ولن نلجأ إلى خطة تكتيكية خاصة بكيليان.”

مضيفا أنه “لا يجب أن نركز على كيليان بل على المنتخب الفرنسي الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين مثل (أنطوان) غريزمان، و(أوليفييه) جيرو، وعثمان (ديمبيلي). سنلعب بطريقة جماعية وأشرف هو أفضل لاعب في العالم في مركزه وسيقدم أفضل ما لديه، إنهما بطلان ولن يقدم أحدهما هدية للآخر.”

وليد الركراكي يشيد بالجماهير المغربية “ديرو النية”

كما لم يُفوت الركراكي الفرصة من أجل الحديث عن آلاف المشجعين القادمين من المغرب لحضور مباراة نصف نهائي من أجل مساندة أسود الأطلس.

وصرح أنه “لدينا أفضل المشجعين في العالم، مع الأرجنتين والبرازيل، أنا سعيد جدا لأن العالم تعرّف على من هو الجمهور المغربي، هم مجانين ويتبعون منتخب بلادهم أينما حل وارتحل، سيأتي 20 ألف متفرج على الأقل لتشجيعنا، وأنا سعيد لأن كأس العالم تقدّم هذه الصورة للجمهور المغربي”.

على غرار ذلك، أشار وليد الركراكي إلى بداياته الكروية في فرنسا وأيضا تحدث عن كونه شخصا مزدوج الجنسية حيث أنه وُلد في فرنسا.

وعن ذلك قال “نعم لقد وُلدت في فرنسا، وأحمل الجنسية الفرنسية، وشرف وفخر بالنسبة لي أن أواجه فرنسا”.

وتابع “لا يهم من نواجه، نريد أن نبلغ النهائي. إنه تحد أن تلعب ضد أفضل منتخب في العالم. لا يهم من نواجه عندما ندافع عن ألوان المغرب – فنحن المغرب. إنها مباراة كرة قدم، حفل في كرة القدم. إذا فازت فرنسا سنقدّم لها التهنئة ونساندها والعكس صحيح”.

وفي السياق، عبر وليد الركراكي عن أسفه بسبب كثرة الإصابات في صفوف المنتخب المغربي.

لكنه أبدى تفائلا واضحا في رده على تساؤلات الصحفيين والرأي العام، قائلا “كما الجميع يعرف، لدينا مصابون ولكننا نتعافى جيدا بسرعة، ولدينا جهاز طبي رفيع المستوى.”