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الهدهد

تلفزيون ألماني يهاجم المنتخب المغربي ويصفه بمنتخب “داعش”(شاهد)

تلفزيون ويلد الألماني وصف رفع إصبع السبابة بأنها إشارة تستخدمها الحركات الجهادية

كتب سالم حنفي
ألمانيا تهاجم المنتخب المغربي watanserb.com
المنتخب المغربي يرفع السبابة وصحيفة ألمانية تهاجمه
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وطن – استمرارا للحملة القديمة-الجديدة للإعلام الألماني ضد قطر والمنتخب المغربي بعد تأهله للدور نصف النهائي، شن تلفزيون “ويلد” الألماني هجوما جديدا على “أسود الأطلس” متهما إياهم بالقيام بإشارات جهادية عقب فوزهم على منتخب البرتغال.

وزعم تلفزيون “ويلد” في تقرير مصور له، إن “حركة رفع الأصبع السبابة التي استخدمها لاعبو المغرب بعد فوزهم على البرتغال هي رمزية تستخدمها الحركات الجهادية مثل داعش.

كما نشر التقرير صورة لثلاثي من المنتخب المغربي وهم يرفعون علم بلادهم ويشيرون بإصبع السبابة، تحت عنوان:” فضيحة 3 من لاعبي المغرب يظهرون تحية داعش”!.

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هجوم مماثل

ويأتي هذا الهجوم على المنتخب المغربي بالتزامن مع هجوم مماثل شنته صحيفة “taz.de” الألمانية أيضا، والتي اعتبرت أن رفع اللاعبين العرب عقب المباريات للأعلام الفلسطينية، يعتبر “معاداة للسامية”.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: إن “النجاح المغربي أضيف إليه الكثير من الرمزية المتعلقة بفلسطين”، مشيرة إلى رفع لاعبي المنتخب المغربي علم فلسطين بعد فوزهم على إسبانيا والبرتغال، وكذلك ما فعله لاعبو المنتخب التونسي. مضيفةً أنّ “القطريين يرتدون الآن شارة “مؤيدة لفلسطين”، ردّاً على شارة “الحب الواحد” الأوروبية، والتي يرون “أنها وقاحة”.

وحدة عربية مزعومة!

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واعتبرت الصحيفة، أن هذه التصرفات تعتبر “تحديًا طفوليًا”، مستنكرة أن “يُستخدم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتأكيد الوحدة العربية المزعومة”.

وفي تصوّر غير منطقي، زعمت الصحيفة أنّ العائلة الحاكمة في قطر سمحت وعززت تضامن المشجعين العرب مع القضية الفلسطينية، مدعيةً أنه “ليس من دون سبب أن قطر تدعم ماليا الإرهاب الذي تشنه حركة حماس الإسلامية ضد إسرائيل منذ سنوات!”.

شبهت مونديال قطر بدورة الألعاب الأولمبية في إندونيسيا عام 1963

وزعمت الصحيفة أنّ ما حدث في مونديال قطر يشبه -إلى حد كبير- دورة الألعاب الأولمبية في إندونيسيا عام 1963، والتي تمّ توجيهها من قبل الرئيس أحمد سوكارنو صراحةً ضد مشاركة إسرائيل في الرياضة العالمية.

وادّعت الصحيفة أنّ كلّ ما بدر من المشجعين العرب تجاه إسرائيل، هو من وجهة نظرها “عنصرية” يجب مناهضتها، مهاجمة الأسرة الحاكمة في قطر وواصفة إياها بـ”العصابة” التي تحاول إضفاء صبغة “معادة السامية” على احتفالات المنتخبات العربية في البطولة، بهدف تأمين سلطاتها، بحسب ادعاءات الصحيفة.

صدمة الإعلام الغربي من تأهل أسود الاطلس للدور نصف النهائي

ويأتي هذا الهجوم على المنتخب المغربي بعد حالة الصدمة التي انتابت الإعلام الأوروبي عقب قيام “أسود الأطلس” بإقصاء منتخب البرتغال الذي كان من ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وبهزيمة المنتخب البرتغالي، تأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي، حيث سيلاقي المنتخب الفرنسي على أرض استاد “البيت” بعد غد الأربعاء.

وبهذا الإنجاز أصبح المنتخب المغربي أولَ منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي، بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

وستكون مباراة المغرب وفرنسا المقبلة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علماً بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

المصدرتلفزيون ويلد الألماني، taz.de، تويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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