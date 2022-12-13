“الركراكي” يوجه رسالة لـ “مبابي”: أشرف حكيمي لن يمنحك أي هدية

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وطن – كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بأنه لم يضع خطط محددة للتعامل مع خطر لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، موضحا إن فرنسا حاملة اللقب شكلت الكثير من التهديدات الفردية بحيث لا يمكن التركيز على واحدة فقط.

وقال “الركراكي” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة استاد البيت إن المغرب ليس لديه مثل هذه الخطط: “لن أحاول وضع أي خطة تكتيكية معينة لمواجهة كيليان”، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز“.

وأضاف:”فرنسا لديها أيضًا لاعبون جيدون آخرون. (أنطوان) جريزمان في صدارة مستواه ويلعب بشكل جيد بين الخطوط وعثمان ديمبيلي هو أيضًا مكمل مثالي لمبابي في الجناح الآخر”.

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وتابع: “إذا ركزنا فقط على مبابي ، فسيكون هذا خطأ. إنهم أبطال العالم، مع لاعبين من الطراز العالمي وسيسعون لتحقيقه بكل ما لديهم. نحن بحاجة إلى التركيز على ما يمكننا القيام به لإحداث مشاكل لفرنسا.”

يشار إلى ان كيليان مبابي، على يسار الهجوم، يواجه زميله في باريس سان جيرمان وصديقه المقرب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المغربي ذو التصنيف العالي.

أشرف حكيمي أحد افضل اللاعبين في العالم

وفي هذا السياق، قال “الركراكي”: “أشرف أحد أفضل اللاعبين في مركزه وسيكون في صراع بين اللاعبين وهو لاعب بطل ولن يقدم أي هدايا لكيليان.. الأمر لا يتعلق فقط بكيليان لكن بمنتخب فرنسا بأكمله”.

إصابات عديدة في صفوف أسود الأطلس

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وفيما يتعلق بالإصابات التي تعرض لها لاعبي المنتخب، قال “الركراكي” إن “المغرب لا يزال يعاني من “إصابات كثيرة” لكن اللاعبين يتعافون. هناك مخاوف بشأن اختيار مركز الظهير الأول للقائد رومان سايس ونايف أجويرد على وجه الخصوص”.

وقال: “لدينا فريق طبي ممتاز وقد جاءوا بأخبار جيدة. لكن علينا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاختيار الفريق. لم يخرج أحد بعد ، لكن لا أحد في أي منهما”.

لا تغيير في الأسلوب التكتيكي

وأضاف “الركراكي” أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسلوبهم التكتيكي أيضًا ، رافضًا الانتقادات الموجهة لعرقلة دفاعهم ونهجهم في الهجوم المضاد”، متسائلا: “ما فائدة الاستحواذ بنسبة 70٪ إذا لم تسدد بضع تسديدات على المرمى؟”.

وأردف: “الكل يعمل ، الجميع يبذل قصارى جهده في كل شيء ونلعب مباراة جماعية في كل مرة بروح طيبة ، وهذا بالنسبة لي هو كل شيء في كرة القدم”.

وأكد على انه “عندما تصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم ولا تكون جائعًا، هناك مشكلة. ليس كل شخص محظوظًا للعب في هذه المرحلة من البطولة. أفضل فريق هنا ، البرازيل ، تم إقصاؤه بالفعل “.

تصميم على كتابة التاريخ

وزاد بالقول: “نحن فريق طموح للغاية، نحن جائعون. لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا سيكون كافياً … يمكن أن يكون. نحن واثقون ومصممون على إعادة كتابة كتب التاريخ.”

واختتم “الركراكي” حديثه بالقول: “أعلم أننا لسنا المرشحون المفضلون، لكننا واثقون. قد تقول إنني مجنون ولكني أعتقد أن القليل من الجنون أمر جيد”.