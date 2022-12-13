إحراج كبير لرئيسة وزراء نيوزلندا على الهواء.. لفظ خارج التقطه الميكرفون

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وطن- وقعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “جاسيندا أرديرن” في حرج شديد على الهواء مباشرة على تلفزيون البرلمان، بعد أن شتمت زعيم المعارضة بصوت خافت وظنت أن الميكرفون لا يعمل، لكنه كان في وضع التشغيل والتقط ألفاظها الخارجة.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن جاسيندا أرديرن، وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ”الأحمق والمتعجرف”، فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مُشغل، وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن “أرديرن” اعتذرت منذ ذلك الحين لسيمور.

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وكتبت أرديرن في رسالة اعتذارها إلى السياسي المعارض تقول فيها: “أعتذر، فقد قلت شيئا ما كان ينبغي أن يصدر عني.. وكما تقول أمي، فحين لا يكون لديك شيء جميل لتقوله، لا تقل شيئا”.

وكانت أرديرن تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارا وتقوم بالإصلاح المطلوب.

وتلقت رئيسة الوزراء النيوزلندية إشادة دولية لاستجابتها الصارمة لوباء كوفيد ، وحظيت بموافقة عالية خلال معظم فترتي ولايتها، ولكن مع توقع دخول نيوزيلندا إلى صناديق الاقتراع في أواخر عام 2023 ، تتعرض أرديرن لضغوط سياسية متزايدة.

سيمور يعلق على اعتذار أرديرن

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وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد جلسة البرلمان، قال سيمور ساخراً بشأن اعتذار أرديرن: “الاعتذار المطلوب هو للنيوزيلنديين القلقين بشأن ارتفاع الأسعار والغاز” .

وتكررت حالات السهو بين المسؤولين أثناء فتح الميكرفونات، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي كان الرئيس الأمريكي بايدن، يعتقد أن ميكروفونه مغلق عندما سب مراسل “فوكس نيوز” بيتر دوسي، لطرحه سؤالاً حول التضخم.

وكان بايدن أيضا ضحية لشتيمة تم التقاطها بواسطة ميكروفون مفتوح في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، عندما سُمع “سوك يول” وهو يقول: “كيف يمكن لبايدن ألا يفقد ماء وجهه إذا لم يجتازه هؤلاء الأغبياء في الكونجرس؟”

وكان يشير إلى محاولة زيادة مساهمة الولايات المتحدة في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.