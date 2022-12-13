الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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إحراج كبير لرئيسة وزراء نيوزلندا على الهواء.. لفظ خارج التقطه الميكرفون

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن شتمت زعيم المعارضة بصوت خافت معتقدة أن الميكرفون لا يعمل

كتب خالد الأحمد
رئيسة وزراء نيوزلندا watanserb.com
جاسيندا أرديرن
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وطن- وقعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية “جاسيندا أرديرن” في حرج شديد على الهواء مباشرة على تلفزيون البرلمان، بعد أن شتمت زعيم المعارضة بصوت خافت وظنت أن الميكرفون لا يعمل، لكنه كان في وضع التشغيل والتقط ألفاظها الخارجة.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن جاسيندا أرديرن، وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ”الأحمق والمتعجرف”، فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مُشغل، وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن “أرديرن” اعتذرت منذ ذلك الحين لسيمور.

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وكتبت أرديرن في رسالة اعتذارها إلى السياسي المعارض تقول فيها: “أعتذر، فقد قلت شيئا ما كان ينبغي أن يصدر عني.. وكما تقول أمي، فحين لا يكون لديك شيء جميل لتقوله، لا تقل شيئا”.

وكانت أرديرن تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارا وتقوم بالإصلاح المطلوب.

وتلقت رئيسة الوزراء النيوزلندية إشادة دولية لاستجابتها الصارمة لوباء كوفيد ، وحظيت بموافقة عالية خلال معظم فترتي ولايتها، ولكن مع توقع دخول نيوزيلندا إلى صناديق الاقتراع في أواخر عام 2023 ، تتعرض أرديرن لضغوط سياسية متزايدة.

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سيمور يعلق على اعتذار أرديرن

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وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد جلسة البرلمان، قال سيمور ساخراً بشأن اعتذار أرديرن: “الاعتذار المطلوب هو للنيوزيلنديين القلقين بشأن ارتفاع الأسعار والغاز” .

وتكررت حالات السهو بين المسؤولين أثناء فتح الميكرفونات، ففي كانون الثاني (يناير) الماضي كان الرئيس الأمريكي بايدن، يعتقد أن ميكروفونه مغلق عندما سب مراسل “فوكس نيوز” بيتر دوسي، لطرحه سؤالاً حول التضخم.

وكان بايدن أيضا ضحية لشتيمة تم التقاطها بواسطة ميكروفون مفتوح في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، عندما سُمع “سوك يول” وهو يقول: “كيف يمكن لبايدن ألا يفقد ماء وجهه إذا لم يجتازه هؤلاء الأغبياء في الكونجرس؟”

وكان يشير إلى محاولة زيادة مساهمة الولايات المتحدة في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

المصدريوتيوب، صحيفة "الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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