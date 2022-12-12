مواجهات صعبة مرتقبة.. قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

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وطن – أوقعت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، الإثنين، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن مواجهات نارية وصعبة منتظرة العام المقبل.

واصطدم الأهلي المصري (المارد الأحمر) الأكثر تتويجاً ببطولة الأفريقية القارية برصيد 10 ألقاب، أمام الهلال السوداني وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في منافسات دور المجموعات.

كما وسيواجه بطل النسخة الماضية الوداد البيضاوي المغربي، من أجل بدء رحلة الدفاع عن لقبه، بترو أتلتيكو وشبيبة القبائل الجزائري، بينما سيلتقي الزمالك المصري أمام الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

كما ونستعرض إليكم، متابعينا الأعزاء، نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، والمقسمة إلى أربعة مجموعات، فيما يلي:

المجموعة (A)

(1) الوداد البيضاوي حامل اللقب

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(2) بيترو أتلتيكو.

(3) شبيبة القبائل الجزائري.

(4) فيتا كلوب.

مواجهات قوية تنتظرنا في دوري أبطال إفريقيا 2022/23. 🤩 إليكم المجموعات. 🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/0EQBBTHEN6 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 12, 2022

المجموعة (B)

(1) الأهلي المصري الوصيف.

(2) صن دوانز.

(3) الهلال السوداني.

(4) القطن الكاميروني.

🚨🚨إليكم مجموعة الأهلي في رحلة استعادة لقب بطولتنا المفضلة دوري الأبطال ضمن مرحلة المجموعات 🌍 🦅💪#أفريقيا_يا_أهلي#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/yXnLEClXRz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 12, 2022

المجموعة (C)

(1) الرجاء المغربي.

(2) حوريا كوناكري.

(3) سيمبا.

(4) فايبرز.

المجموعة (D)

(1) الترجي الرياضي التونسي.

(2) الزمالك المصري.

(3) شباب بلوزداد الجزائري.

(4) المريخ السوداني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

وسنتطلق مباريات منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بالتزامن مع كأس الكونفدرالية، في شهر فبراير/ شباط القادم.

🏆 Group stage #TotalEnergiesCAFCL

✅ 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 𝗔:

Wydad AC

A Petroleos

JS Kabylie

AS Vita Club What do you think?#DimaWydad pic.twitter.com/XyivdWQ3SX — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) December 12, 2022

كما وستنتهي منافسات دور مجموعات البطولة القارية الأفريقية، في ال2 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

يشار إلى أن الوداد البيضاوي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الأهل المصري في المباراة النهائية بهدفين نظيفين دون رد على ملعب ( محمد السادس) في دولة المغرب.