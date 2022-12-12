الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مواجهات صعبة مرتقبة.. قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات
مونديال قطر 2022

مواجهات صعبة مرتقبة.. قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 watanserb.com
قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
- Advertisement -

وطن – أوقعت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، الإثنين، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن مواجهات نارية وصعبة منتظرة العام المقبل.

واصطدم الأهلي المصري (المارد الأحمر) الأكثر تتويجاً ببطولة الأفريقية القارية برصيد 10 ألقاب، أمام الهلال السوداني وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في منافسات دور المجموعات.

كما وسيواجه بطل النسخة الماضية الوداد البيضاوي المغربي، من أجل بدء رحلة الدفاع عن لقبه، بترو أتلتيكو وشبيبة القبائل الجزائري، بينما سيلتقي الزمالك المصري أمام الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

- Advertisement -

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

كما ونستعرض إليكم، متابعينا الأعزاء، نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، والمقسمة إلى أربعة مجموعات، فيما يلي:

المجموعة (A)

(1) الوداد البيضاوي حامل اللقب

- Advertisement -

(2) بيترو أتلتيكو.

(3) شبيبة القبائل الجزائري.

(4) فيتا كلوب.

المجموعة (B)

(1) الأهلي المصري الوصيف.

(2) صن دوانز.

(3) الهلال السوداني.

(4) القطن الكاميروني.

المجموعة (C)

(1) الرجاء المغربي.

(2) حوريا كوناكري.

(3) سيمبا.

(4) فايبرز.

المجموعة (D)

(1) الترجي الرياضي التونسي.

(2) الزمالك المصري.

(3) شباب بلوزداد الجزائري.

(4) المريخ السوداني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

وسنتطلق مباريات منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بالتزامن مع كأس الكونفدرالية، في شهر فبراير/ شباط القادم.

كما وستنتهي منافسات دور مجموعات البطولة القارية الأفريقية، في ال2 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

يشار إلى أن الوداد البيضاوي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الأهل المصري في المباراة النهائية بهدفين نظيفين دون رد على ملعب ( محمد السادس) في دولة المغرب.

المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

مونديال قطر 2022

سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

مونديال قطر 2022

صدام عربي مرتقب.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا دور ال16

مونديال قطر 2022

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 دور المجموعات

مونديال قطر 2022

زور رخصته.. إيقاف مدرب مصري ل5 سنوات بقرار من “الكاف”

مونديال قطر 2022

بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

مونديال قطر 2022

رئيس الكاف: منتخب الجزائر سيكون في مونديال كأس العالم

مونديال قطر 2022

3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

مونديال قطر 2022

حسن شحاتة ينتقد أداء صلاح مع منتخب مصر.. هذا ما قال عنه!

مونديال قطر 2022

الوداد المغربي مهددٌ بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا بقرار من ” الكاف”

مونديال قطر 2022

تعرف على لوائح “الفيفا” بشأن قرار إعادة مباراة مصر والسنغال

مونديال قطر 2022

تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“مش كل قط يتقاله يامشمش”.. فيفي عبده ترد على أجور الراقصات الخيالية برقصة مع لوسي (فيديو)

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

تطبيع الإمارات وإسرائيل.. مهرجان موسيقي للشباب في صحراء أبوظبي

العراق.. ثلاث جثث “متفسخة” لمواطن وزوجته وطفله تكشف جريمة بشعة!

أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الإنطلاقة

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

فيديو مؤثر جداً لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال

صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC