مواجهات صعبة مرتقبة.. قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

وطن – أوقعت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، الإثنين، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن مواجهات نارية وصعبة منتظرة العام المقبل.

واصطدم الأهلي المصري (المارد الأحمر) الأكثر تتويجاً ببطولة الأفريقية القارية برصيد 10 ألقاب، أمام الهلال السوداني وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في منافسات دور المجموعات.

كما وسيواجه بطل النسخة الماضية الوداد البيضاوي المغربي، من أجل بدء رحلة الدفاع عن لقبه، بترو أتلتيكو وشبيبة القبائل الجزائري، بينما سيلتقي الزمالك المصري أمام الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

كما ونستعرض إليكم، متابعينا الأعزاء، نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات، والمقسمة إلى أربعة مجموعات، فيما يلي:

(1) الوداد البيضاوي حامل اللقب

(2) بيترو أتلتيكو.

(3) شبيبة القبائل الجزائري.

(4) فيتا كلوب.

(1) الأهلي المصري الوصيف.

(2) صن دوانز.

(3) الهلال السوداني.

(4) القطن الكاميروني.

(1) الرجاء المغربي.

(2) حوريا كوناكري.

(3) سيمبا.

(4) فايبرز.

(1) الترجي الرياضي التونسي.

(2) الزمالك المصري.

(3) شباب بلوزداد الجزائري.

(4) المريخ السوداني.

وسنتطلق مباريات منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بالتزامن مع كأس الكونفدرالية، في شهر فبراير/ شباط القادم.

