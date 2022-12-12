الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةحياتنا"مش كل قط يتقاله يامشمش".. فيفي عبده ترد على أجور الراقصات الخيالية...
حياتنا

“مش كل قط يتقاله يامشمش”.. فيفي عبده ترد على أجور الراقصات الخيالية برقصة مع لوسي (فيديو)

ارتفعت أجور الراقصات في ليلة رأس السنة 2023 عن العام الماضي والأعلى يقدر بنحو 120 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط

كتب رفيف عبدالله
فيفي عبده ولوسي
- Advertisement -

وطن- علقت الراقصة فيفي عبده على ارتفاع أجور الراقصات في حفلات رأس السنة، والتي تغيب عنها، بطريقة غير مباشرة.

جاء ذلك أثناء احتفال فيفي عبده، بعيد ميلاد صديقتها الراقصة لوسي الـ62.

مش كل فار يعرف يختار

وظهرت لوسي وفيفي بفيديو نشرته الأخيرة عبر “انستجرام”، وهما ترقصان على أغنية “يالهوي “للفنان محمود الليثي.

- Advertisement -

ووجهت فيفي رسالة إلى لوسي قائلة: “أنا وحبيبة قلبي لوسي. كل سنة وإنتي طيبة عقبال مليون سنة، اتبسطنا أوي اليوم ده. ماهو مش كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار. واللي في جمالي تفعل أفعالي. واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها اسكوزمي”.

أجور الراقصات في حفلات رأس السنة 2023

وكانت مصادر خاصة قد كشفت أجور الراقصات في موسم حفلات ليلة رأس السنة 2023 بحسب ما نقلت صحيفة القاهرة 24.

وكانت الراقصة الروسية جوهرة الأعلى سعراً، حيث تحدد أجرها بـ120 ألف جنيه في الساعة.

الراقصة جوهرة
- Advertisement -

جاءت الراقصة الاستعراضية إيمي سلطان في المرتبة الثانية بأجر 120 ألف جنيه خلال ساعة واحدة فقط.

الاستعراضية إيمي سلطان

بدرة وليندا

أما الراقصة التشيلية بدرة، جاء سعرها نحو 100 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

الراقصة التشيلية بدرة

وحددت الراقصة ليندا سعرها في موسم حفلات رأس السنة 2023 نحو 70 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

الراقصة ليندا

بينما كان سعر الراقصة المخضرمة دينا، نحو 65 ألف جنيه في الساعة.

فيفي عبده
الراقصة دينا

الراقصات الروسيات

و الروسية انستازيا، حددت سعرها نحو 65 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط  كذلك.

فيفي عبده
الروسية انستازيا

الراقصة الروسية أوكسانا حددت سعرها أيضاً بنحو 60 ألف جنيه بموسم حفلات رأس السنة في الساعة الواحد فقط.

الراقصة الروسية أوكسانا

البرازيلية لورديانا، وصل أجرها في حفلة رأس السنة 2023 إلى 50 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

فيفي عبده
الراقصة البرازيلية لورديانا

كانت الراقصة الروسية ديانا، الأقل، ويبلغ أجرها نحو 40 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

فيفي عبده
الراقصة الروسية ديانا

جيل الملاليم والملايين

وعلقت لوسي على هذه الأسعار قائلة: “أنا مقدرش أحكم لأني بقالي سنتين قاعدة في البيت. ومعرفش سوق الرقص ماشي ازاي، ولكن هي مجتش على الراقصات ما هي كل حاجة غالية”.

فيفي عبده
الراقصة لوسي

بينما علقت الراقصة نجوى فؤاد بالقول: “إحنا جيل الملاليم وهما جيل الملايين، راقصات زمان كانوا محترمات. زيهم مثلا فيفي عبده ست محترمة وجميلة بتسلي نفسها بالرقص ووخداها رياضة علشان عضلاتها ما تتعبش. وراقصة محترمة بمعنى الكلمة،  زي نعيمة عاكف وسامية جمال”.

فيفي عبده
الراقصة نجوى فؤاد
المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيفي عبده تتجاهل فضيحتها بسبب المنتخب السعودي بالرقص (فيديو)

حياتنا

بوجه مرعب.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي! (شاهد)

حياتنا

على أعتاب الـ70.. فيفي عبده بأجرأ فستان ووصلة رقص فاضحة على الشاطئ (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تكشف سبب ظهور هيفاء وهبي بملامح مشوهة في السعودية (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تكشف لأول مرة سبب استمرارها بالرقص رغم تقدمها بالسن! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده ترقص بفستان غريب.. ومغربية: ” هاد اللباس ندخل به الحمام”! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده سترقص يومياً “أون لاين” لهدف صادم! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده بـ”هوت شورت” بعد إصابتها بمرض في الجلد! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تثير الشك حول مستواها التعليمي بعد تعليقها على صورة سمير غانم ودلال عبدالعزيز! (شاهد)

حياتنا

منظر صادم لـ “فيفي عبده” وهي تعزّي في جورج الراسي! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تستبدل المايوه بإسدال الصلاة على البحر.. هل أعلنت توبتها؟ (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده ترقص على أغنية إليسا ولمجرد بفستان “الريش” والهواء يكشف ما تحته! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022

تطبيع الإمارات وإسرائيل.. مهرجان موسيقي للشباب في صحراء أبوظبي

مواجهات صعبة مرتقبة.. قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

العراق.. ثلاث جثث “متفسخة” لمواطن وزوجته وطفله تكشف جريمة بشعة!

أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الانطلاقة

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

فيديو مؤثر جداً لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال

صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC