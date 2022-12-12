“مش كل قط يتقاله يامشمش”.. فيفي عبده ترد على أجور الراقصات الخيالية برقصة مع لوسي (فيديو)

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وطن- علقت الراقصة فيفي عبده على ارتفاع أجور الراقصات في حفلات رأس السنة، والتي تغيب عنها، بطريقة غير مباشرة.

جاء ذلك أثناء احتفال فيفي عبده، بعيد ميلاد صديقتها الراقصة لوسي الـ62.

مش كل فار يعرف يختار

وظهرت لوسي وفيفي بفيديو نشرته الأخيرة عبر “انستجرام”، وهما ترقصان على أغنية “يالهوي “للفنان محمود الليثي.

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ووجهت فيفي رسالة إلى لوسي قائلة: “أنا وحبيبة قلبي لوسي. كل سنة وإنتي طيبة عقبال مليون سنة، اتبسطنا أوي اليوم ده. ماهو مش كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار. واللي في جمالي تفعل أفعالي. واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها اسكوزمي”.

أجور الراقصات في حفلات رأس السنة 2023

وكانت مصادر خاصة قد كشفت أجور الراقصات في موسم حفلات ليلة رأس السنة 2023 بحسب ما نقلت صحيفة القاهرة 24.

وكانت الراقصة الروسية جوهرة الأعلى سعراً، حيث تحدد أجرها بـ120 ألف جنيه في الساعة.

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جاءت الراقصة الاستعراضية إيمي سلطان في المرتبة الثانية بأجر 120 ألف جنيه خلال ساعة واحدة فقط.

بدرة وليندا

أما الراقصة التشيلية بدرة، جاء سعرها نحو 100 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

وحددت الراقصة ليندا سعرها في موسم حفلات رأس السنة 2023 نحو 70 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

بينما كان سعر الراقصة المخضرمة دينا، نحو 65 ألف جنيه في الساعة.

الراقصات الروسيات

و الروسية انستازيا، حددت سعرها نحو 65 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط كذلك.

الراقصة الروسية أوكسانا حددت سعرها أيضاً بنحو 60 ألف جنيه بموسم حفلات رأس السنة في الساعة الواحد فقط.

البرازيلية لورديانا، وصل أجرها في حفلة رأس السنة 2023 إلى 50 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

كانت الراقصة الروسية ديانا، الأقل، ويبلغ أجرها نحو 40 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

جيل الملاليم والملايين

وعلقت لوسي على هذه الأسعار قائلة: “أنا مقدرش أحكم لأني بقالي سنتين قاعدة في البيت. ومعرفش سوق الرقص ماشي ازاي، ولكن هي مجتش على الراقصات ما هي كل حاجة غالية”.

بينما علقت الراقصة نجوى فؤاد بالقول: “إحنا جيل الملاليم وهما جيل الملايين، راقصات زمان كانوا محترمات. زيهم مثلا فيفي عبده ست محترمة وجميلة بتسلي نفسها بالرقص ووخداها رياضة علشان عضلاتها ما تتعبش. وراقصة محترمة بمعنى الكلمة، زي نعيمة عاكف وسامية جمال”.