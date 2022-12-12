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مونديال قطر 2022

تقارير: أنشيلوتي يُوافق على تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد!

أنشيلوتي منفتح على قيادة تدريب البرازيل بعد استقالة المدرب تيتي

كتب فارس أبو شيحة
شرط أنشيلوتي لتدريب البرازيل watanserb.com
شرط أنشيلوتي لتدريب البرازيل
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وطن- ذكرت تقارير صحفية برازيلية، عن شرط الإيطالي كارلو أنشيلوتي 63 عاماً، لقيادة تدريب منتخب البرازيل (السيليساو)، خلفاً للمدرب البرازيلي تيتي الذي ترك منصه، عقب إقصائه من مونديال كأس العالم 2022 من دور ال8.

وبحسب شبكة (uol) البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يبحث عن مدرب أجنبي لقيادة تدريب السيليساو هذه المرة، حيث كان يستهدف التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

مفاوضات الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي

وأردفت الشبكة البرازيلية، ” بالفعل الاتحاد البرازيلي تحدث مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكان هذا الأمر بشكل غير رسمي”.

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كما وأضافت، ” بيب غوارديولا لم يظهر أي اهتمام بهذا الأمر، من أجل قيادة منتخب البرازيل، وخصوصاً بعد تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى صيف 2025″.

شرط أنشيلوتي لقيادة تدريب البرازيل

وتابعت، ” الاتحاد البرازيلي تحدث مع الإيطالي أنشيلوتي لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، حيث أن المدرب كان منفتح على ذلك على عكس بيب غوارديولا”.

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كما واستكملت الشبكة البرازيلية، ” أنشيلوتي كان حذراً في مفاوضاته الغير المباشرة مع الاتحاد البرازيلي، حيث أنه لم يقبل المفاوضات إلا عندما يكون المنصب شاغراً، إلى جانب إصراره على استكمال الموسم مع ريال مدريد”.

وختمت، ” الاتحاد البرازيلي عليه التفاوض على إدارة ريال مدريد، من أجل السماح للمدرب الإيطالي أنشيلوتي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، أي قبل عام واحد من انتهاء عقده مع النادي”.

وكان المدرب البرازيلي تيتي، قد أعلن عن ترك مهمة تدريب السيليساو، بعد إقصائه من دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، أمام الوصيف كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

المصدروطن + شبكة uol + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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