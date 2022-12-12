تقارير: أنشيلوتي يُوافق على تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية برازيلية، عن شرط الإيطالي كارلو أنشيلوتي 63 عاماً، لقيادة تدريب منتخب البرازيل (السيليساو)، خلفاً للمدرب البرازيلي تيتي الذي ترك منصه، عقب إقصائه من مونديال كأس العالم 2022 من دور ال8.

وبحسب شبكة (uol) البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يبحث عن مدرب أجنبي لقيادة تدريب السيليساو هذه المرة، حيث كان يستهدف التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

مفاوضات الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي

وأردفت الشبكة البرازيلية، ” بالفعل الاتحاد البرازيلي تحدث مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكان هذا الأمر بشكل غير رسمي”.

🚨🚨 برونو أندرادي : البرازيل تريد تعيين انشيلوتي مدربًا وكارلو منفتح على إجراء محادثات pic.twitter.com/zEttEzJoR0 — COPE (@COPE_AR) December 12, 2022

- Advertisement -

كما وأضافت، ” بيب غوارديولا لم يظهر أي اهتمام بهذا الأمر، من أجل قيادة منتخب البرازيل، وخصوصاً بعد تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى صيف 2025″.

شرط أنشيلوتي لقيادة تدريب البرازيل

وتابعت، ” الاتحاد البرازيلي تحدث مع الإيطالي أنشيلوتي لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، حيث أن المدرب كان منفتح على ذلك على عكس بيب غوارديولا”.

- Advertisement -

كما واستكملت الشبكة البرازيلية، ” أنشيلوتي كان حذراً في مفاوضاته الغير المباشرة مع الاتحاد البرازيلي، حيث أنه لم يقبل المفاوضات إلا عندما يكون المنصب شاغراً، إلى جانب إصراره على استكمال الموسم مع ريال مدريد”.

Uol 🚨| المنتخب يبحث عن مدرب مشهور ، وأنشيلوتي مرشّح . تم استشارة أنشيلوتي لأول مرة في أكتوبر ، والمدرب كان منفتحًا على المضي قُدمًا في المفاوضات لكن الإيطالي يريد أن يُنهي الموسم مع ريال مدريد وسيقبل هذا المنصب فقط في يونيو 2023 . pic.twitter.com/dMee47f4b2 — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) December 12, 2022

وختمت، ” الاتحاد البرازيلي عليه التفاوض على إدارة ريال مدريد، من أجل السماح للمدرب الإيطالي أنشيلوتي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، أي قبل عام واحد من انتهاء عقده مع النادي”.

🇧🇷UOL | البرازيل مهتمه بتعيين أنشيلوتي مدرباً لهم ، والإيطالي منفتح على هذه الخطوة. أبلغ أنشيلوتي البرازيل أنه سيكون منفتحًا لقبول عرضهم في يونيو 2023 وينوي إنهاء الموسم مع ريال مدريد. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/TgaHsUNeDI — RMC World (@RMC_AH7) December 12, 2022

وكان المدرب البرازيلي تيتي، قد أعلن عن ترك مهمة تدريب السيليساو، بعد إقصائه من دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، أمام الوصيف كرواتيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.