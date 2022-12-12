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مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي اليوم watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي اليوم
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وطن- يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد البيتمباراة المغرب وفرنسا الحاسمة، في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة العاشرة مساءً.

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فيما ستكون المواجهة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

معلق مباراة المغرب وفرنسا

ووفق جدول المعلقين على مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، سيعلق المغربي جواد بده على مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة للجميع عشاق وجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني المتألق خليل البلوشي.

وكان المنتخب المغربي قد صعد إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال، من منافسات دور ال8. بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع هداف المغرب في البطولة العالمية يوسف النصيري.

بينما نجح المنتخب المنافس وحامل اللقب فرنسا، من العبور إلى المربع الذهبي على حساب إنجلترا، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا

وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي المباراة الصعبة أمام حامل اللقب فرنسا، وسط الإصابات والغيابات للإيقاف للاعبيه، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف حكيمي، بدر بانون (نصير مرزاوي محتمل).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، سليم أملاح ( زكريا أبو خلال).

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

غيابات المنتخب المغربي 

وسيغيب عن المباراة وليد شديرة بسبب الإيقاف، عقب تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام البرتغال. كما ومن المتوقع أن يكون هؤلاء اللاعبين وهم غانم سايس، ونصير مزراوي، ونايف أكراد خارج القائمة بسبب الإصابات.

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، سيكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة) بنسخته ال22.

المصدروطن + صفحة المنتخب المغربي + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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