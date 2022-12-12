تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

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وطن- يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد البيت)، مباراة المغرب وفرنسا الحاسمة، في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة العاشرة مساءً.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022

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فيما ستكون المواجهة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

معلق مباراة المغرب وفرنسا

ووفق جدول المعلقين على مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، سيعلق المغربي جواد بده على مباراة المغرب وفرنسا، على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة للجميع عشاق وجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني المتألق خليل البلوشي.

وكان المنتخب المغربي قد صعد إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال، من منافسات دور ال8. بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع هداف المغرب في البطولة العالمية يوسف النصيري.

𝐆𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐑 🇲🇦✨ pic.twitter.com/BmJdYsmPsh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 10, 2022

بينما نجح المنتخب المنافس وحامل اللقب فرنسا، من العبور إلى المربع الذهبي على حساب إنجلترا، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا

وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي المباراة الصعبة أمام حامل اللقب فرنسا، وسط الإصابات والغيابات للإيقاف للاعبيه، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف حكيمي، بدر بانون (نصير مرزاوي محتمل).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، سليم أملاح ( زكريا أبو خلال).

مركز الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

غيابات المنتخب المغربي

وسيغيب عن المباراة وليد شديرة بسبب الإيقاف، عقب تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام البرتغال. كما ومن المتوقع أن يكون هؤلاء اللاعبين وهم غانم سايس، ونصير مزراوي، ونايف أكراد خارج القائمة بسبب الإصابات.

𝗙 𝗢 𝗢 𝗧 𝗕 𝗔 𝗟 𝗟 💙🤍❤️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mjjmFtWwVR — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 11, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، سيكون الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة) بنسخته ال22.