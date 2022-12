تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد البيت)، مباراة المغرب وفرنسا الحاسمة، في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة العاشرة مساءً.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022