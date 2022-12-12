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انتشار صور لـ “كلارا شيا” في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا! (شاهد)

كل شيء يشير إلى أن شاكيرا كانت على علم بالعلاقة الوثيقة بين كلارا وبيكيه

كتب رفيف عبدالله
انتشار صور لـ
كلارا شيا
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وطن– هناك قصة جديدة ظهرت بعد انفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا ، وعلاقته الجديدة مع زميلته في العمل كلارا شيا.

خيانة؟

كشف برنامج “تيليسينكو سوشيال لايت” عن صور تظهر فيها كلارا وهي تسير خلف بيكيه ، في منزله. بينما كان في بث مباشر على منصة “تويتش” مع الشهير الإسباني إيباي لانوس.

ظهرت صور لكلارا شيا في منزل بيكيه عندما كان لا يزال مع شاكيرا

الفيديو منذ عام ونصف ، وتحديداً 15 أغسطس 2021 عندما كان بيكيه وشاكيرا لا يزالان سويًا.

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في ذلك الوقت كانت المغنية الكولومبية مسافرة مع أطفالها.

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شاكيرا تعلم

يمكن رؤية كلارا خلف الكاميرا وبالطبع تم تسجيل كل شيء.

حتى في بداية البث المباشر ، تساعد كلارا بيكيه في وضع الكاميرا وتساعده أيضًا في حل مشاكل الكمبيوتر التي كان يعاني منها ، وهو يناديها بالاسم.

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يبدو أن كل شيء يشير إلى أن شاكيرا كانت على علم بالعلاقة الوثيقة بين كلارا وبيكيه.

كما كان هناك طرق على الباب، وتقوم كلارا بفتحه.

انفصال على الطائرة

أشار البرنامج أيضًا إلى أن العشيقين الجديدين قد انفصلا بالفعل ، بعد رحلة غير مريحة بالطائرة.

سافر كلاهما إلى براغ، ويبدو أنهما تجادلا عدة مرات أثناء الرحلة. وهو أمر لم يمر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد من قبل بقية الركاب الذين كانوا هناك.

كلارا شيا
كلارا شيا مارتي

وقال أحدهم: “العلاقات السيئة كانت واضحة للجميع ، كان ينظر إلى ملف شاكيرا على إنستغرام”.

أسباب انفصال بيكيه وكلارا

وفقًا لبعض التقارير الإسبانية، فهناك عدة أسباب لعدم ارتياح كلارا شيا في علاقتها مع بيكيه، بالإضافة إلى علاقتهما ومشكلات العمل، والقلق بشأن أطفالهما ساشا وميلانو، اللذين سيغادران قريبًا ليعيشا مع شاكيرا في الولايات المتحدة.

وهكذا، في خضم النصف الثاني من عام فوضوي ومعقد للاعب السابق، بسبب خياناته ومشاكله وانفصاله عن شاكيرا، بالإضافة إلى السعي من أجل حضانة أطفالهما، يبدو أنّ صديقته لم تستطع تحمّل الضغط الإعلامي، وبالتالي تقترب العلاقة بين كلارا وبيكيه من نهايتها.

المغنية الكولومبية شاكيرا واللاعب الاسباني جيرارد بيكيه

ومن بين الروايات التي تتحدث عن انفصال محتمل بين الثنائي، أن الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا لم تصمد أمام مضايقات وسائل الإعلام التي طاردتها في جميع الأوقات للحصول على صور لهما معًا، خاصة عند انتشار شائعة خيانة الزوجين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حديث عن محاباة مزعومة لها في شركة كوزموس المملوكة لبيكيه، أو الانزعاج من كل التقارب بينه وبين شاكيرا في الأيام الأخيرة لإنهاء المفاوضات بشأن حضانة أطفالهما.

المصدرتيليسينكو سوشيال لايت - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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