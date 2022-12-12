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الأمير سعود الفيصل يتصدر حديث السعوديين بصورة نادرة له

الأمير الراحل سعود الفيصل يعد الدبلوماسي الأطول خدمة في العالم

كتب خالد الأحمد
الأمير سعود الفيصل watanserb.com
الأمير سعود الفيصل
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأمير السعودي الراحل “سعود الفيصل” في طفولته، وحظيت باهتمام وتفاعل كبيرين وتحولت إلى تريند على موقع تويتر مع صورة أخرى له واقفاً إلى جانب والده الراحل الملك فيصل تعود إلى العام 1947.

وبدا الأمير الراحل في الصورة وهو بعمر التاسعة تقريباً، يرتدي طقماً رسمياً بربطة عنق ملونة، ويصفف شعره الكثيف إلى اليمين، فيما بدت شامة على خده الأيمن وهي الشامة التي لطالما ميزته عن أمراء المملكة العربية السعودية.

عاش طفولته الأولى في الطائف وكان محبوباً من أسرته

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وسعود الفيصل هو سياسي سعودي ولد في مدينة الطائف في 2 يناير 1940، وهو واحد من أبناء الملك فيصل من زوجته عفت بن محمود بن سعود الثنيان آل سعود.

وللأمير الراحل أختين وخمسة أخوة، هيفاء ولولوة وخالد وعبدالله وتركي ومحمد وسعد.

وعاش الأمير سعود طفولته الأولي في الطائف حيث كان والده حاكماً للحجاز في ذلك الوقت، وكأي طفل يحمل براءة الطفولة كان سعود محبوباً من أبويه وأسرته وقد لوحظ عليه علامات الذكاء والنباهة من كل من كان يحيط به.

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درس في مدرسة “هون وبرينستون” في نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم التحق بجامعة برينستون وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد عام 1964.

الأمير سعود الفيصل تولى مناصب عديدة

تسلم العديد من المناصب، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً في وزارة الطاقة السعودية، كما تسلم مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على التنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للبترول والمعادن، التي عين نائباً لمحافظها فيما بعد.

وبعدها شغل العديد من المناصب الأخرى، وفي عام 1975، عين وزيراً للخارجية خلفاً لوالده الملك فيصل، الذي كان ملكاً ووزيراً للخارجية في نفس الوقت، وهو ثالث وزير خارجية للمملكة العربية السعودية ويعد الديبلوماسي الأطول خدمة في العالم.

وفاة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق

تفاعل كبير مع صورة الأمير سعود الفيصل

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الصورة النادرة للأمير سعود الفيصل ، حيث علقت الناشطة الكويتية “عبلة المرزوق”:”سياسي ودبلوماسي عندما يتحدث ينصت العالم”.

وعقب ” محمد المنصور”: “الأمير سعود الفيصل رحمه الله صدق من قال انه عندما يمزح يضحك الجميع..وعندما يبكي ترتجف لعبراته القلوب”.

وقال آخر معلقاً على صورة الأمير سعود في طفولته: “رحم الله الأمير سعود الفيصل لقد كان جيشا في رجل.”

وتابع:”حمل وطنه على رأسه وإيمانه في قلبه وواجه الجميع أصدقاء وأعداء ببسالة الفارس وإخلاص المؤمن فنصره الله.. جزاه الله جنة الفردوس.”

وعقب “محسن نجد”: “الامير سعود الفيصل رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته صاحب الهيبة والمواقف”.

واستدرك: “رجل من الطراز الرفيع تجده دائما سدا منيعا ثابتا شامخا فى كل المؤتمرات وامام اعتى الحصون”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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