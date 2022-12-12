الأمير سعود الفيصل يتصدر حديث السعوديين بصورة نادرة له

- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأمير السعودي الراحل “سعود الفيصل” في طفولته، وحظيت باهتمام وتفاعل كبيرين وتحولت إلى تريند على موقع تويتر مع صورة أخرى له واقفاً إلى جانب والده الراحل الملك فيصل تعود إلى العام 1947.

وبدا الأمير الراحل في الصورة وهو بعمر التاسعة تقريباً، يرتدي طقماً رسمياً بربطة عنق ملونة، ويصفف شعره الكثيف إلى اليمين، فيما بدت شامة على خده الأيمن وهي الشامة التي لطالما ميزته عن أمراء المملكة العربية السعودية.

صورة للامير #سعود_الفيصل رحمه الله تلقى رواجًا في تويتر وتصعد به للترند. pic.twitter.com/IruSeizTPh — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 12, 2022

عاش طفولته الأولى في الطائف وكان محبوباً من أسرته

- Advertisement -

وسعود الفيصل هو سياسي سعودي ولد في مدينة الطائف في 2 يناير 1940، وهو واحد من أبناء الملك فيصل من زوجته عفت بن محمود بن سعود الثنيان آل سعود.

وللأمير الراحل أختين وخمسة أخوة، هيفاء ولولوة وخالد وعبدالله وتركي ومحمد وسعد.

وعاش الأمير سعود طفولته الأولي في الطائف حيث كان والده حاكماً للحجاز في ذلك الوقت، وكأي طفل يحمل براءة الطفولة كان سعود محبوباً من أبويه وأسرته وقد لوحظ عليه علامات الذكاء والنباهة من كل من كان يحيط به.

صورة قديمة جداً لجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز مع نجله الامير سعود الفيصل رحمهما الله قبل ٧٣ عام اخذت الصورة في ٩ سبتمبر عام ١٩٤٧م.#السوق_السعودي pic.twitter.com/j66P2NBfgN — فواز الشمري (@fawazalshammari) August 23, 2020

- Advertisement -

درس في مدرسة “هون وبرينستون” في نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم التحق بجامعة برينستون وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد عام 1964.

الأمير سعود الفيصل تولى مناصب عديدة

تسلم العديد من المناصب، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً في وزارة الطاقة السعودية، كما تسلم مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على التنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للبترول والمعادن، التي عين نائباً لمحافظها فيما بعد.

وبعدها شغل العديد من المناصب الأخرى، وفي عام 1975، عين وزيراً للخارجية خلفاً لوالده الملك فيصل، الذي كان ملكاً ووزيراً للخارجية في نفس الوقت، وهو ثالث وزير خارجية للمملكة العربية السعودية ويعد الديبلوماسي الأطول خدمة في العالم.

تفاعل كبير مع صورة الأمير سعود الفيصل

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الصورة النادرة للأمير سعود الفيصل ، حيث علقت الناشطة الكويتية “عبلة المرزوق”:”سياسي ودبلوماسي عندما يتحدث ينصت العالم”.

سياسي ودبلوماسي ولد 1940 توفي 2015

وزيرخارجية…. الأطول خدمة في العالم

عندما يتحدث ينصت العالم

من هو رحمه الله؟ pic.twitter.com/syFy03efPv — الناشطة الكويتية/عبلة المرزوق (@abla_Almarzouk) December 11, 2022

وعقب ” محمد المنصور”: “الأمير سعود الفيصل رحمه الله صدق من قال انه عندما يمزح يضحك الجميع..وعندما يبكي ترتجف لعبراته القلوب”.

وقال آخر معلقاً على صورة الأمير سعود في طفولته: “رحم الله الأمير سعود الفيصل لقد كان جيشا في رجل.”

وتابع:”حمل وطنه على رأسه وإيمانه في قلبه وواجه الجميع أصدقاء وأعداء ببسالة الفارس وإخلاص المؤمن فنصره الله.. جزاه الله جنة الفردوس.”

رحم الله الأمير سعود الفيصل لقد كان جيشا في رجل . حمل وطنه على رأسه وإيمانه في قلبه وواجه الجميع أصدقاء وأعداء ببسالة الفارس وإخلاص المؤمن فنصره الله 🌴🇸🇦 جزاه الله جنة الفردوس — blue bird (@m_h2040) December 12, 2022

وعقب “محسن نجد”: “الامير سعود الفيصل رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته صاحب الهيبة والمواقف”.

واستدرك: “رجل من الطراز الرفيع تجده دائما سدا منيعا ثابتا شامخا فى كل المؤتمرات وامام اعتى الحصون”.