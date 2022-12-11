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مونديال قطر 2022

نقطة خلاف أوقفت تفاوض ريال مدريد مع ياسين بونو.. ما علاقة كورتوا؟

تواصل ريال مدريد مع وكيل أعمال الحارس المغربي ياسين بونو بعد أدائه الرائع في كأس العالم قطر 2022

كتب فهمي الورغمي
تفاوض ريال مدريد مع ياسين بونو watanserb.com
حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو
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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، أبدى رغبته في التعاقد مع حارس مرمى المنتخب المغربي “ياسين بونو“، بعد تألقه اللافت في كأس العالم قطر فيفا 2022.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو

وأفادت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية في هذا السياق، بأن نادي ريال مدريد يدرس فكرة التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب “أسود الأطلس” وفريق إشبيلية، في الصيف المقبل.

وسيكون ياسين بونو بحسب ذات الصحيفة “حارسا ثانيا” مع الملكي الإسباني لأن الحارس “الأول” سيكون البلجيكي “تيبو كورتوا“.

حارس ريال مدريد الأساسي تيبو كورتوا
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وهذه النقطة بالذات، هي التي خلقت نقاط خلافية في التوسط إلى إتمام الصفقة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

حيث كشف ذات المصدر أن النادي الملكي الإسباني، أبدى بالفعل اهتمامه بخدمات حارس إشبيلية، وتواصل مع وكيل أعماله.

لكن المحادثات مع وكيل أعمال ياسين بونو كانت “سلبية”، وانتهى النقاش حول إمكانية انتقال “بونو” للريال بسرعة، بسبب عدة عقبات تقف دون انتقال حارس عرين الأسود للنادي الإسباني.

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وأشار ذات المصدر أن وكيل أعمال الحارس المغربي، رفض مقترح مسؤولي ريال مدريد الذين يريدون بونو كحارس ثانٍ بعد حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

يُذكر إن بونو، كان قد أكد في مرات كثيرة أنه لا يرغب في الجلوس على دكة البدلاء، خاصة وأنه شارف على بلوغ 31 عاما.

هل ينتقل ياسين بونو إلى ريال مدريد؟

إلى ذلك، فقد أشارت شبكة “ديفينسا سنترال” أن شراء عقد بونو سيكلف خزينة ريال مدريد حوالي 30 مليون دولار، وهو المبلغ الذي حددته إدارة ناديه إشبيلية للسماح لحارسها بالرحيل.

إذ يرتبط الحارس المغربي بالنادي الإسباني بعقد يمتد إلى غاية العام 2026، ومن المستبعد جداً أن تستثمر إدارة ريال مدريد هذا المبلغ من أجل التعاقد مع حارس “احتياطي”.

جدير بالذكر أن الدولي ياسين بونو كان سببا مباشرا في تأهل المنتخب المغربي، إلى ربع النهائي على حساب منتخب إسبانيا.

كما ساهم بتدخلاته وتصدياته الحاسمة في الحفاظ على تقدم المغرب على البرتغال في مباراة دور ربع النهائي.

ويراهن المدرب وليد الركراكي في المواجهة القادمة ضد المنتخب الفرنسي، على خبرات حارس مرمى أسود الأطلس “ياسين بونو” من أجل حماية عرين المنتخب المغربي خاصة أمام كوكبة من نجوم منتخب “الديوك”.

المصدرديفينسا سنترال
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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