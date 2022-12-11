الرئيسيةالهدهدمذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد...
الهدهد

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد الواقعة

الدون غادر ملعب المباراة باكياً تأثّراً بالخروج المؤلم من المونديال

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو

وطن- أثارت واقعة جمعت بين البرتغالي كريستانو رونالدو وأحد المشجعين بعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العالم، جدلاً كبيراً، بعد تعليقٍ من قبل أحد مذيعي شبكة الجزيرة.

رونالدو شوهد وهو يغادر أرض الملعب وعليه آثار حزن شديد، بسبب الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف.

في تلك اللحظة، اقترب المشجع من رونالدو قبل أن يتمّ إبعاده، فيما أكمل النجم البرتغالي طريقه إلى خارج ملعب المباراة.

وفسّر البعض، بأن رونالدو هو من دفع المشجع بعيداً عنه، ورفض التقاط صورة معه.

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين

من بين هؤلاء، مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي قال في تغريدةٍ أرفقها بالفيديو المقصود: “رونالدو المنهزم فى مباراة المغرب البرتغال يدفع مشجعا حاول التقاط صورة معه، نبل الأخلاق سلوك إنساني دائم لا يتعلق بالنصر أو الهزيمة”.

وأضاف: “مباريات كأس العالم كشفت حقيقة عمق روابط الشعوب العربية والاسلامية ببعضها وبحث الناس عن الفرحة حتى لو كانت فى مباريات الكرة مبروك للمغرب”.

اللقطات تُظهر حقيقة ما لم يفعله رونالدو

لكن من خلال التحقق من المشهد جيداً، يمكن ملاحظة أنّ رونالدو لم يدفع المشجع ويرفض التصوير معه، إذ تبين أن رونالدو كان في طريقه إلى خارج ملعب المباراة، واقترب من المشجع بشكل مفاجئ، قبل أن يتم إبعاد “الأخير” من قبل أحد عناصر التنظيم، بينما أكمل رونالدو طريقه باكياً بعد الخسارة المؤلمة.

هذا التفسير أكّده أيضاً الإعلامي المصري “أسامة جاويش”، في تغريدة قال فيها: “رجل الأمن هو من سحب المشجع من أمام رونالدو الذي خرج في صمت من الملعب وهو يبكي”.

رونالدو ينهار من البكاء

وانهار البرتغالي كريستيانو رونالدو من البكاء بعد وداع كأس العالم في قطر، إثرَ الخسارة من منتخب المغرب بهدف نظيف في الدور ربع النهائي بالبطولة.

وأظهرت الكاميرات، رونالدو يغادر الملعب وهو يجهش بالبكاء، محاوِلاً إخفاء وجهه ويرافقه أحد مساعديه.

أنباء اعتزال رونالدو

وبعد الهزيمة، انتشرت الكثير من المعلومات المنسوبة لمجلة ليكيب الفرنسية، تتحدث عن أن رونالدو قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

ونسب نشطاء للمجلة القول، إن الدون أبلغ لاعبي منتخب البرتغال بذلك عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال في المونديال.

وفيما لم يتضح أنّ المجلة نشرت شيئاً عن ذلك حتى الآن، قالت مصادر صحفية إن بعض التوقعات تشير إلى أن الـ48 ساعة المقبلة قد تشهد إعلاناً من رونالدو عن مسيرته الكروية، إما الاعتزال الكامل، أو قبول عرض النصر السعودي الكبير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

تقارير

احتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)

الهدهد

إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

حياتنا

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

حياتنا

جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

تقارير

المباراة التي أشعلت حرباً بين دولتين وقضت على ٤ آلاف قتيل و١٥ ألف جريح وتشريد عشرات الآلاف ١٩٦٩م!

مونديال قطر 2022

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

احتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)

إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

المباراة التي أشعلت حرباً بين دولتين وقضت على ٤ آلاف قتيل و١٥ ألف جريح وتشريد عشرات الآلاف ١٩٦٩م!

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

التضخم الحاد يباغت المصريين والحكومة تبيع أراضيها بحثا عن الدولار

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©