مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد الواقعة

وطن- أثارت واقعة جمعت بين البرتغالي كريستانو رونالدو وأحد المشجعين بعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العالم، جدلاً كبيراً، بعد تعليقٍ من قبل أحد مذيعي شبكة الجزيرة.

رونالدو شوهد وهو يغادر أرض الملعب وعليه آثار حزن شديد، بسبب الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف.

في تلك اللحظة، اقترب المشجع من رونالدو قبل أن يتمّ إبعاده، فيما أكمل النجم البرتغالي طريقه إلى خارج ملعب المباراة.

هل ستعتذر ؟ pic.twitter.com/IyOp44qlL6 — عدي بن ناصر العميري (@adinaser77) December 10, 2022

وفسّر البعض، بأن رونالدو هو من دفع المشجع بعيداً عنه، ورفض التقاط صورة معه.

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين

من بين هؤلاء، مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي قال في تغريدةٍ أرفقها بالفيديو المقصود: “رونالدو المنهزم فى مباراة المغرب البرتغال يدفع مشجعا حاول التقاط صورة معه، نبل الأخلاق سلوك إنساني دائم لا يتعلق بالنصر أو الهزيمة”.

وأضاف: “مباريات كأس العالم كشفت حقيقة عمق روابط الشعوب العربية والاسلامية ببعضها وبحث الناس عن الفرحة حتى لو كانت فى مباريات الكرة مبروك للمغرب”.

#رونالدو المنهزم فى مباراة #المغرب_البرتغال يدفع مشجعا حاول التقاط صورة معه، نبل الأخلاق سلوك إنساني دائم لا يتعلق بالنصر أو الهزيمة مباريات #كأس_العالم كشفت حقيقة عمق روابط الشعوب العربية والاسلامية ببعضها وبحث الناس عن الفرحة حتى لو كانت فى مباريات الكرة مبروك للمغرب #المغرب pic.twitter.com/WyWUHCHjov — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 10, 2022

اللقطات تُظهر حقيقة ما لم يفعله رونالدو

لكن من خلال التحقق من المشهد جيداً، يمكن ملاحظة أنّ رونالدو لم يدفع المشجع ويرفض التصوير معه، إذ تبين أن رونالدو كان في طريقه إلى خارج ملعب المباراة، واقترب من المشجع بشكل مفاجئ، قبل أن يتم إبعاد “الأخير” من قبل أحد عناصر التنظيم، بينما أكمل رونالدو طريقه باكياً بعد الخسارة المؤلمة.

زاويه تكشف المضللين وتوضح بعدم دفع اللاعب كرستيانو رونالدو لأحد المشجعين pic.twitter.com/3VG6SLSnSQ — وليد الزهراني (@wa_alzahrani) December 10, 2022

هذا التفسير أكّده أيضاً الإعلامي المصري “أسامة جاويش”، في تغريدة قال فيها: “رجل الأمن هو من سحب المشجع من أمام رونالدو الذي خرج في صمت من الملعب وهو يبكي”.

رجل الأمن هو من سحب المشجع من أمام رونالدو الذي خرج في صمت من الملعب وهو يبكي — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 11, 2022

رونالدو ينهار من البكاء

وانهار البرتغالي كريستيانو رونالدو من البكاء بعد وداع كأس العالم في قطر، إثرَ الخسارة من منتخب المغرب بهدف نظيف في الدور ربع النهائي بالبطولة.

وأظهرت الكاميرات، رونالدو يغادر الملعب وهو يجهش بالبكاء، محاوِلاً إخفاء وجهه ويرافقه أحد مساعديه.

أنباء اعتزال رونالدو

وبعد الهزيمة، انتشرت الكثير من المعلومات المنسوبة لمجلة ليكيب الفرنسية، تتحدث عن أن رونالدو قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

المصائب لا تأتي فرادا . الاسطورة كريستيانو رونالدو يقرر اعتزال كرة القدم.

ياالللههه💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/QxPeEKodum — صعب. (@l3lii0) December 10, 2022

ونسب نشطاء للمجلة القول، إن الدون أبلغ لاعبي منتخب البرتغال بذلك عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال في المونديال.

وفيما لم يتضح أنّ المجلة نشرت شيئاً عن ذلك حتى الآن، قالت مصادر صحفية إن بعض التوقعات تشير إلى أن الـ48 ساعة المقبلة قد تشهد إعلاناً من رونالدو عن مسيرته الكروية، إما الاعتزال الكامل، أو قبول عرض النصر السعودي الكبير.