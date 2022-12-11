الأحد, ديسمبر 11, 2022
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حياتنا

“زوجة أشرف حكيمي نكدت عليه”.. فيديو تصدر التريند وتعليقات ساخرة

شجعت الإسبانية هبة عبوك زوجها المغربي أشرف حكيمي في مواجهته ضد إسبانيا قبل أيام

كتب فهمي الورغمي
أشرف حكيمي وزوجته watanserb.com
نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك
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وطن – يتداول ناشطون مؤخرا، مقطع فيديو طريف ظهر فيه النجم المغربي “أشرف حكيمي” وهو يتعرض، على حد قولهم، لـ عتاب بسيط وجميل من زوجته الممثلة الإسبانية التونسية “هبة عبوك“.

أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك

وظهر النجم المغربي “أشرف حكيمي” رفقة زوجته “هبة عبوك” بعد انتهاء المقابلة التي جمعت “أسود الأطلس” مع المنتخب الإسباني في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، قبل أيام، في مقطع طريف أثار انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحت عنوان “زوجة حكيمي تنكد عليه” انتشر مقطع فيديو لـ الدولي المغربي أشرف حكيمي، وهو ينصت بكل اهتمام وثبات لزوجته الإسبانية التونسية هبة عبوك فيما بدا في موقف “لا يُحسد عليه” على حد وصفهم.

“زوجة أشرف حكيمي تنكد عليه”

وانطلق المغردون عبر تويتر في التكهن بشأن الحوار الشيق الذي دار بين الزوجين.

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وقال أحد المغردين على سبيل السخرية والفكاهة، أن زوجة حكيمي أخبرته في تلك اللحظات أنه لم يكتف فقط بعدم الاهتمام بها طيلة 120 دقيقة من عمر المباراة، بل إنه رغم ذلك تجاهلها حتى بعد انتهائها”.

بينما لفت آخرون أن “هبة عبوك” قالت لـ حكيمي “أنا آخر شخص خطر ببالك لتقابله بعد انتهاء المواجهة مع المنتخب الإسباني.. حتى أنك سلكت أطول طريق من أجل الوصول لي”.

وخرجت أيضا المزيد من التعليقات الفكاهية التي ضجت بها السوشيال ميديا تفاعلا مع المقطع المصور للدولي حكيمي رفقة زوجته هبة عبوك.

إلى ذلك، كانت هبة عبوك قد أكدت أنها سوف تدعم زوجها المغربي أشرف حكيمي في مواجهته ضد المنتخب الإسباني قبل انطلاق المباراة.

وصرحت حينذاك أن موقفها ذلك، نابع من دعمها لزوجها وليس عن عدم رغبة في تشجيع منتخب بلادها “إسبانيا”.

يذكر أن المنتخب المغربي قد تمكن من الفوز على المنتخب الإسباني والتأهل لربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022، بضربات ترجيحية انتهت لصالح المغرب بـ 3 أهداف مقابل 0.

كما تمكن أسود الأطلس أيضاً من الفوز في مقابلة ربع نهائي كأس العالم قطر في مواجهة المنتخب البرتغالي، بفوز ثمين أعطى لأبناء المدرب وليد الركراكي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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