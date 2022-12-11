“زوجة أشرف حكيمي نكدت عليه”.. فيديو تصدر التريند وتعليقات ساخرة

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وطن – يتداول ناشطون مؤخرا، مقطع فيديو طريف ظهر فيه النجم المغربي “أشرف حكيمي” وهو يتعرض، على حد قولهم، لـ عتاب بسيط وجميل من زوجته الممثلة الإسبانية التونسية “هبة عبوك“.

أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك

وظهر النجم المغربي “أشرف حكيمي” رفقة زوجته “هبة عبوك” بعد انتهاء المقابلة التي جمعت “أسود الأطلس” مع المنتخب الإسباني في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، قبل أيام، في مقطع طريف أثار انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة حكيمي تنكد عليه فرحة التأهل

تقوله درت الملعب كامل وبعدها جاي عندي😂 pic.twitter.com/Pw15GRQuuZ — صلاح العلاج ⚖️ (@SalahAlelaj) December 11, 2022

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وتحت عنوان “زوجة حكيمي تنكد عليه” انتشر مقطع فيديو لـ الدولي المغربي أشرف حكيمي، وهو ينصت بكل اهتمام وثبات لزوجته الإسبانية التونسية هبة عبوك فيما بدا في موقف “لا يُحسد عليه” على حد وصفهم.

🇲🇦 زوجة حكيمي تنكد عليه فرحة التأهل : درت الملعب كامل وبعدها جاي عندي 😂😂 – @ScreenMix pic.twitter.com/0qYAd6h4u6 — EPL World (@EPLworld) December 11, 2022

“زوجة أشرف حكيمي تنكد عليه”

وانطلق المغردون عبر تويتر في التكهن بشأن الحوار الشيق الذي دار بين الزوجين.

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وقال أحد المغردين على سبيل السخرية والفكاهة، أن زوجة حكيمي أخبرته في تلك اللحظات أنه لم يكتف فقط بعدم الاهتمام بها طيلة 120 دقيقة من عمر المباراة، بل إنه رغم ذلك تجاهلها حتى بعد انتهائها”.

زوجه اشرف حكيمي : درت الملعب وصفقت للجميع وجاي عندي في النهايه !! pic.twitter.com/SMDd9XZYE5 — جنون الكالتشيو (@Azuri99) December 11, 2022

بينما لفت آخرون أن “هبة عبوك” قالت لـ حكيمي “أنا آخر شخص خطر ببالك لتقابله بعد انتهاء المواجهة مع المنتخب الإسباني.. حتى أنك سلكت أطول طريق من أجل الوصول لي”.

ستات نكد

زوجة حكيمي

لسة فاكر تجيلي بعد الجمهور وامك .اصل انا ماليش لازمة شفافة🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/oLca3BJnUQ — مولانا📿 عنتبوووف 5% nikotin☠ (@samafndi) December 11, 2022

وخرجت أيضا المزيد من التعليقات الفكاهية التي ضجت بها السوشيال ميديا تفاعلا مع المقطع المصور للدولي حكيمي رفقة زوجته هبة عبوك.

إلى ذلك، كانت هبة عبوك قد أكدت أنها سوف تدعم زوجها المغربي أشرف حكيمي في مواجهته ضد المنتخب الإسباني قبل انطلاق المباراة.

وصرحت حينذاك أن موقفها ذلك، نابع من دعمها لزوجها وليس عن عدم رغبة في تشجيع منتخب بلادها “إسبانيا”.

يذكر أن المنتخب المغربي قد تمكن من الفوز على المنتخب الإسباني والتأهل لربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022، بضربات ترجيحية انتهت لصالح المغرب بـ 3 أهداف مقابل 0.

كما تمكن أسود الأطلس أيضاً من الفوز في مقابلة ربع نهائي كأس العالم قطر في مواجهة المنتخب البرتغالي، بفوز ثمين أعطى لأبناء المدرب وليد الركراكي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.