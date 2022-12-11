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مونديال قطر 2022

“خلوها خلوها”.. شاهد تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال

تفاعل الجماهير العربية مع المعلق العماني خليل البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال

كتب فارس أبو شيحة
تفاعل الجماهير مع تعليق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال watanserb.com
تفاعل الجماهير مع تعليق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال
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وطن- نشر المعلق العماني خليل البلوشي، مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفاعل الجماهير معه في اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة المغرب والبرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره المعلق العماني البلوشي، الذي علق على أحداث مباراة المغرب والبرتغال، على قنوات (الكأس) القطرية، تصفيق الجماهير والتفاعل معه في اللحظات الأخيرة. مع نهاية أحداث المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المغربي على البرتغال بهدف نظيف دون رد.

تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي

وشهدت تعليق العماني خليل البلوشي، ترديد العديد من الكلمات مع اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة المغرب والبرتغال، ” خلوها خلوها..”.

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وحظيّ مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 581.3 ألف مشاهدة. كما واكتفى المعلق البلوشي بوضع تعبيرات الضحك على المقطع، الذي أعاد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر).

كما وتفاعل المعلق المتأهل البلوشي على هدف النجم المغربي يوسف النصيري في شباك البرتغال، الذي حسم عبور أسود الأطلس إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم، قائلاً: ” الله الله الله .. يسعد دينك يا يوسف النصيري .. يسعد دينك يايوسف”.

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مباراة المغرب والبرتغال

ونجح المنتخب المغربي من كتابة تاريخه بأحرف من ذهب على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء. بعد عبورهم الأول في تاريخ مونديال كأس العالم، إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز البرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

وكان أسود الأطلس المغربي قد حقق الفوز منذ بداية مشواره في البطولة العالمية، على بلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا. كما وفرض التعادل السلبي أمام الوصيف كرواتيا بدون أي من الأهداف.

كما وتألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي نجح في إقصاء إسبانيا من دور ال16 كأس العالم 2022، بعد نجاحه في التصدي لركلتي جزاء وإهدار أخرى. ليصبح بذلك أول حارس عربي في تاريخ مونديال كأس العالم يفعل ذلك.

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس). أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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