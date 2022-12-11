“خلوها خلوها”.. شاهد تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال

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وطن- نشر المعلق العماني خليل البلوشي، مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفاعل الجماهير معه في اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة المغرب والبرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره المعلق العماني البلوشي، الذي علق على أحداث مباراة المغرب والبرتغال، على قنوات (الكأس) القطرية، تصفيق الجماهير والتفاعل معه في اللحظات الأخيرة. مع نهاية أحداث المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المغربي على البرتغال بهدف نظيف دون رد.

تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي

وشهدت تعليق العماني خليل البلوشي، ترديد العديد من الكلمات مع اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة المغرب والبرتغال، ” خلوها خلوها..”.

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وحظيّ مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 581.3 ألف مشاهدة. كما واكتفى المعلق البلوشي بوضع تعبيرات الضحك على المقطع، الذي أعاد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر).

كما وتفاعل المعلق المتأهل البلوشي على هدف النجم المغربي يوسف النصيري في شباك البرتغال، الذي حسم عبور أسود الأطلس إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم، قائلاً: ” الله الله الله .. يسعد دينك يا يوسف النصيري .. يسعد دينك يايوسف”.

طالت طالت طالت الله الله الله خليل البلوشي 😂😂😂😂 pic.twitter.com/loT0HteYx2 — سعيد الناجي (@SaeedAlNaji) December 10, 2022

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مباراة المغرب والبرتغال

ونجح المنتخب المغربي من كتابة تاريخه بأحرف من ذهب على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء. بعد عبورهم الأول في تاريخ مونديال كأس العالم، إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز البرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

وطالت طالت طالت طالت

طالت فرحتنا يا مغرب

فرحتونا يا اسود الاطلس ما ادري شقول بصراحة

كمية فخر وسعادة لا توصف مبرووووووووك — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 10, 2022

وكان أسود الأطلس المغربي قد حقق الفوز منذ بداية مشواره في البطولة العالمية، على بلجيكا وكندا والبرتغال وإسبانيا. كما وفرض التعادل السلبي أمام الوصيف كرواتيا بدون أي من الأهداف.

فرنسا اخر المتأهلين الى نصف النهائي بعد تخطي انجلترا

ستواجه المغرب في مربع مباراة كبيرة والمهمة ليست مستحيلة بإذن الله رهاننا على الأسود كبير وإن شاء الله قدها وقدود

يلا يا رجال.. واصلوا كتابة التاريخ pic.twitter.com/YIGXwAJNB8 — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 10, 2022

كما وتألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي نجح في إقصاء إسبانيا من دور ال16 كأس العالم 2022، بعد نجاحه في التصدي لركلتي جزاء وإهدار أخرى. ليصبح بذلك أول حارس عربي في تاريخ مونديال كأس العالم يفعل ذلك.

وسيلتقي منتخب المغرب (أسود الأطلس). أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).